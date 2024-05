«Shadows and Beyond» | Έργα της Κύρκου στο «Διάτοπος»

Η έκθεση που ανοίγει τις πόρτες της στις 8 Μαΐου 2024 παρουσιάζει εκτυπώσεις φωτογραφιών σε χειροποίητο χαρτί με την ανθρώπινη φιγούρα όπως εμφανίζεται παραμορφωμένη από την ίδια της την σκιά.

Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης «Διάτοπος» παρουσιάζει τη νέα εικαστική πρόταση της Ευδοκίας Κύρκου με τίτλο «Shadows and Beyond», σε επιμέλεια της Δάφνης Νικήτα. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 8 Μαΐου 2024, στις 19.00, και η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.

Πρόκειται για μια σειρά έργων και μιας εγκατάστασης στον υπόγειο χώρο της γκαλερί από χειροποίητο χαρτί με εκτυπώσεις φωτογραφιών που απεικονίζουν την ανθρώπινη φιγούρα όπως εμφανίζεται παραμορφωμένη από την ίδια της την σκιά.

Σε ένα κόσμο όπου όλα κινούνται μεταξύ του φωτός και της σκιάς, της ζωής και της ανατροπής σε μια καθημερινότητα που μοιάζει με πεδίο μάχης για τον καθένα μας που καλείται να κάνει τις επιλογές του, οι σκιές της Ευδοκίας Κύρκου μας προσκαλούν να γνωρίσουμε την μυστηριακή και ενδιαφέρουσα πλευρά τους. “…Οι ωραίες σκιές στους τοίχους είναι τύχη…» (“Happy End”, Το μπλε δείπνο, Δάφνη Νικήτα) γίνονται ο καθρέφτης μας, η άλλη μας όψη, η πιο σκοτεινή και μυστήρια, αυτή που οδηγεί στην ψυχή. Μια θέαση που ίσως μας ωθήσει σε νέα μονοπάτια ενδοσκόπησης του εαυτού και της αθέατης του πλευράς.

Σημειώνει η εικαστικός Ευδοκία Κύρκου για τη νέα της δουλειά: «Στα έργα μου με απασχολεί το παιγνίδι του φωτός με τις σκιές και η ιδέα της ζωής. Μου αρέσει να φωτογραφίζω τη σκιά. Στο φωτογραφικό φακό «αιχμαλωτίζω» την παραμόρφωση της ανθρώπινης φιγούρας που προκαλείται από στη σκιά, όπου εκτυπώνω στο χειροποίητο χαρτί μου. Η κλωστή είναι το βασικό είδος γραφής μου που συμβολίζει το νήμα της ζωής. Άλλοτε χρησιμοποιείτε σαν ράμμα στην επιφάνεια των χειροποίητων χαρτιών και άλλοτε σαν ένα είδος ψυχογραφήματος.»

Λίγα λόγια για την εικαστικό

Η Ευδοκία Κύρκου γεννήθηκε στην Κύπρο. Σπούδασε Γραφιστική στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Κύπρο και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα Φωτογραφίας στην Σχολή ESP Αθηνών. Είναι απόφοιτη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας (2005 – 2010) με πτυχίο στη Ζωγραφική. Παρακολούθησε επίσης μαθήματα Χαρακτικής, Φωτογραφίας και Σκηνογραφίας.

Έχει παρουσιάσει την δεύτερη ατομική έκθεση της με τίτλο Overturn, στην Art Appel Gallery στην Αθήνα (2021). Hπρώτη ατομική έκθεση της παρουσιάστηκε στα πλαίσια του “Window Project” στη Gallery Penintaplinena στην Κύπρο (2013). Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο, Ελλάδα, Ολλανδία, Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Αλβανία και Ιταλία, μεταξύ άλλων: “FemiNest” , Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης ΔΙΑΤΟΠΟΣ, Κύπρο (2023), “Ο δρόμος περνά από μέσα” , Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης ΔΙΑΤΟΠΟΣ, Κύπρο (2022), “ΥΦΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ IV”, Ελληνικό Σπίτι Παρίσι, Γαλλία (2022), “Διπλός Κανόνας-Canone Doppio”, The Project Gallery, Αθήνα και Palazzo RISO-Museo d'artecontemporanea, Παλέρμο, Ιταλία (2021),“ΥΦΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ IΙΙ”, Δημοτική Πινακοθήκη Σκόδρα και στον εκθεσιακό χώρο (COD) του Πρωθυπουργικού Μεγάρου, Τίρανα, Αλβανία (2021), “ΥΦΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΙΙ”,Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα (2021), “restart-ΚΟΣΜΟΣ”, Art Appel Gallery, Αθήνα (2020), “ΥΦΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ I”, Γκαλερί Artshot-Sophia Gaitani, Αθήνα (2019), “Το χαμόγελο της Τζοκόντα”, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών (2019), “10 καλλιτέχνες υπό το φως του Caravaggio”, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Κύπρος (2018), “Life: Repetition and Overturn”, Αποθήκη Χάρτου, Χρυσοσπηλιωτίσσης, Αθήνα (2017), “AthensIntersection”, Aθήνα (2017), Μπιενάλε Χαρτιού “WORLD PAPER ART & ART BOOK”, Ιστορικό Μουσείο Σόφιας, Βουλγαρία (2015), “ARTmART2015 Cheapart”, Künstlerhaus Vienna, Aυστρία (2015), “Ανασύσταση: Από την Ελλάδα στην Κύπρο. Νέοι Κύπριοι καλλιτέχνες”, στον πολυχώρο των εκδόσεων Εν τύποις, Λευκωσία, Κύπρος (2014), “SLIPPING SIGNSRESURFACES”, Back to Athens International Art Festival 2013, Ξενοδοχείο Πίνδαρος, Αθήνα (2013), και “Navigations of a line”, Art Wall Project Space, Αθήνα (2012).

Η εγκατάστασή της «Is this the life we really want? Ι» παρουσιάστηκε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Torrance ArtMuseum, ΗΠΑ (2021). Συμμετείχε στην ομαδική έκθεση «Σχέδιο Σωτηρία» που έχει καταγραφεί στο ομώνυμο βραβευμένο ντοκιμαντέρ της Λουκίας Ρικάκη (2011). Έργα της ανήκουν σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Πληροφορίες

«Shadows and Beyond» της Ευδοκίας Κύρκου