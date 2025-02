Έκθεση «Αντικατοπτρισμοί» : Γνωριμία με τους καλλιτέχνες

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη, στα πλαίσια των προσωρινών εκθέσων «Κάνθος: Στο Μεταίχμιο της Ιστορίας» και «Αντικατοπτρισμοί» διοργανώνει την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου μια ιδιαίτερη βραδιά, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στο κοινό.

Με ένα μοναδικό performance της Ελένης Μούζουρου σε συνεργασία με τον Natis (Hasan Aksaygin), σε μια παρουσίαση του έργου τους «Distillation Conversations» που παρουσιάζεται στην έκθεση, προσκαλούμε το κοινό να γνωρίσει τους καλλιτέχνες της σύγχρονης έκθεσης «Αντικατοπτρισμοί». Θα προσφερθεί επίσης ειδική ξενάγηση στην έκθεση «Κανθος: Στο Μεταίχμιο της Ιστορίας», στα πλαίσια της οποίας διοργανώθηκε η ανοικτή πρόσκληση «Call for Art – Διαγωνισμός Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας» που προκύρηξε η Λεβέντειος Πινακοθήκης, από την οποία επιλέχθηκαν οι σύγχρονοι καλλιτέχνες που παρουσιάζονται. Η βραδιά θα πλαισιώνεται με ζωντανή μουσική από την Χαριτίνη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:30 – 19:30

Distillation Conversations_yasemin

Συζητήσεις Απόσταξης_γιασεμί

Μια Διάλεξη-Παράσταση από την Ελένη Μουζούρου και τον Natis (Χασάν Ακσαϊγίν)

Πώς μπορούν τα φυτά να γίνουν σύντροφοι στην εξερεύνηση των συνδέσεών μας με το έδαφος, τη γλώσσα και το (μη)ανήκειν; Για αυτή τη συζήτηση σε μορφή διάλεξης-παράστασης, εμείς, η Ελένη Μουζούρου και ο Χασάν Ακσαϊγίν, εικαστικοί με καταγωγή αντίστοιχα από το νότο και τον βορρά της Κύπρου, και αυτή τη στιγμή κάτοικοι Βερολίνου, έχουμε στρώσει το τραπέζι για να κάνουμε μια σχεδόν αδύνατη συζήτηση. Καθοδηγούμενοι από το άρωμα του γιασεμιού, εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους οι (μετα)μνήμες μας, οι εμπειρίες και προοπτικές μας για την πατρίδα αλληλοσυμπληρώνονται, συγκλίνουν, μας απομακρύνουν και μας ενώνουν. Το προτζεκτ είναι ένα έργο σε εξέλιξη, που αντανακλά τη δυναμική, διαδραστική και ανοιχτή διαδικασία της μνήμης, ενώ παράλληλα αμφισβητεί απολιθωμένες και μονομερείς κουλτούρες μνήμης εντός του πλαισίου της πατρίδας (μας).

Ημερομηνίες:

Τετάρτη, 19.02.2025

Παρασκευή, 21.02.2025

Συμμετοχή: Δωρεάν

Περιορισμένος αριθμός θέσεων / Κρατήσεις απαραίτητες

*Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται εδώ δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδική ξενάγηση στην προσωρινή έκθεση «Κάνθος – Στο Μεταίχμιο της Ιστορίας»

Αντιπαραβάλλοντας δύο δημοφιλή και εκ πρώτης όψεως ασύνδετα θέματα από το συνολικό έργο του καλλιτέχνη –τις σειρές «Γυναικοπάζαρο» και «Σκληροί Χρόνοι»– η έκθεση παρουσιάζει νέες οπτικές και αφηγήσεις για την Κύπρο και την περίπλοκη ιστορία του λαού της.

Η ξενάγηση θα δοθεί στα ελληνικά.

19:30 – 20:30

Μια γνωριμία με τους καλλιτέχνες της έκθεσης σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας «Αντικατοπτρισμοί»

Μια ξεχωριστή γνωριμία με τους καλλιτέχνες: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία περιήγησης στην έκθεση «Αντικατοπτρισμοί», όπου η τέχνη συναντά τους δημιουργούς της. Ελάτε να εξερευνήσετε τα έργα της έκθεσης μέσα από την ιδιαίτερη ματιά εκείνων που τα εμπνεύστηκαν και να συνομιλήσετε μαζί τους για τις ιστορίες, τις σκέψεις και τα συναισθήματα που κρύβονται πίσω από κάθε δημιουργία. Μια βραδιά που υπόσχεται να γεφυρώσει το κοινό με τον κόσμο της τέχνης, μέσα από τη δύναμη του διαλόγου και της προσωπικής επαφής.

Ελένη Μούζουρου, σε συνεργασία με τον Natis (Hasan Aksaygin), Distillation Conversations_yasemin [Συζητήσεις Απόσταξης_γιασεμί], 2024

Κίκα Ιωαννίδου & Αργυρώ Νικολάου, No Document is as such a Work of Art I, 2024

Μαρίνα Γκενάντιεβα, Species of Native Flora – Section of the Cyprus Buffer Zone, 2024

Alev Adil, Memory in the Dead Zone x 3 [Μνήμη στη Νεκρή Ζώνη x 3], 2011-σήμερα

Ελένη Οδυσσέως, Γονάδα, 2023

Ελένη Οδυσσέως, Νηρηίδες, 2023

Πέτρος Κουρτελλάρης, Νίτσα, 2024

Ανδρέας Καλλή, Unfulfilled Journey [Ανεκπλήρωτο Ταξίδι], 2024

Άντρια Ζαχαρίου, Ενορία Ανάβρυσης 68, 2023

Μιχάλης Παπαμιχαήλ, Paperwork, 2024

20:30 – 21:30

Ηλεκτρονική Μπουάτ με τη Χαριτίνη

Μια βραδιά μαγική με τη Χαριτίνη και την ηλεκτρική κιθάρα της. Το εστιατόριο Zest at Pinakothiki μεταμορφώνετε σε μπουάτ όπου τραγούδια του χθες και του σήμερα θα μας ταξιδέψουν σε κόσμους μαγικούς παρέα με την τέχνη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα προσφέρεται κρασί. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να προκρατήσετε το τραπέζι σας – τηλ. 22668820.

Κρατήσεις:

τηλ. 22 668838 | rsvp@leventisgallery.org