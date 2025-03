«Till the tides have come and gone» στην StandinLine - Αφιερωμένη στον Φειδία Χριστοδουλίδη

Πρόκειται για ατομική έκθεση της Άντρεας Χριστοδουλίδου, σε επιμέλεια Ανδρέα Στυλιανού.

Την έκθεση με τίτλο «Till the tides have come and gone» της Άντρεας Χριστοδουλίδου, παρουσιάζει η StandinLine Artspace, η οποία εγκαινιάζεεται την Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025, από τις 18.30 μέχρι τις 21.30.

Πρόκειται για μία συνεργασία της γκαλερί StandinLine Artspace με την Future DMND Gallery και μία έκθεση η οποία αποτελεί μια οδυνηρή εξερεύνηση του χρόνου, της αλλαγής και της παροδικότητας.

Μνήμη, απώλεια και ανθρώπινη ύπαρξη

Η έκθεση, την οποία επιμελήθηκε στοχαστικά ο Ανδρέας Στυλιανού, αντλεί έμπνευση από μια πρόσφατη βαθιά προσωπική εμπειρία της καλλιτέχνιδας. Η συλλογή των έργων εμβαθύνει στα θέματα της μνήμης, της απώλειας και της φευγαλέας φύσης της ανθρώπινης ύπαρξης. Μέσα από τα υποβλητικά έργα της, η Χριστοδουλίδου καλεί τους θεατές να αναλογιστούν το πέρασμα του χρόνου και τη συναισθηματική απήχηση του παρελθόντος διατηρώντας ωστόσο την αισιοδοξία για την αέναη παραγωγή νέας ζωής.

Η Χριστοδουλίδου διερευνά τους τρόπους με τους οποίους διακινούμαστε στις διασταυρώσεις μεταξύ ονείρων και πραγματικότητας, μεταξύ των όσων γνωρίζουμε και αυτών που πρέπει να ξεμάθουμε. Χρησιμοποιώντας τη ζωγραφική ως ένα διευρυμένο μέσο, το οποίο περιλαμβάνει κολάζ, υφάσματα, σχέδια, θυσσανωτές επιφάνειες και κεντήματα, η Χριστοδουλίδου παίζει με τις διαφορετικές δυνατότητες με τις οποίες η ζωγραφική υλοποιείται και αναπτύσσεται στο χώρο, παίρνοντας συχνά γλυπτικές ιδιότητες.

Η δουλειά της Χριστοδουλίδου συχνά καθοδηγείται από μια συγκεκριμένη εικόνα, ιδέα ή αυθόρμητη σκέψη. Στην προκειμένη περίπτωση, η έκθεση περιστρέφεται γύρω από την εικόνα της Μητέρας Γης που κείτεται ήρεμα στον πυθμένα της θάλασσας, όπου ταυτόχρονα τρέφει τη θαλάσσια ζωή ενώ καταβροχθίζεται από αυτήν. Αυτή η δυαδικότητα παρουσιάζει θέματα δημιουργίας, ισορροπίας, θυσίας και εξάντλησης. Από τα ανοιχτά της χέρια και τις ρωγμές στο κορμί της, εκπνέει ρεύματα θαλάσσιας ζωής, όπως ψάρια, πλαγκτόν και αχιβάδες, ενώ κοράλλια προσκολλώνται στο δέρμα της, καβούρια σκαλίζουν τα άκρα της, και ψάρια τρέφονται με τη σάρκα της. Αυτή η εύθραυστη ισορροπία στη φύση, όπου το να δίνεις πολλά μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση και έλλειψη, είναι επικίνδυνη και η Χριστοδουλίδου υπαινίσσεται τη μητρική θυσία, καθώς η Μητέρα Γη αφήνεται πρόθυμα να καταναλωθεί για χάρη της ζωής.

Η περιρρέουσα θλίψη και το αίσθημα πένθους που αντιπροσωπεύονται από τις πιο σκοτεινές αποχρώσεις στα έργα της Χριστοδουλίδου, οι οποίες επιτυγχάνονται με τη χρήση σκούρων, ρευστών χρωμάτων, αντιπαρατίθενται με σποραδικές στιγμές ελπίδας και χαράς, για τη ζωή που συνεχίζεται αιώνια, οι οποίες δημιουργούνται από τα φωτεινά χρώματα και την ενεργητικές πινελιές.

Οι πολυεπίπεδες συνθέσεις είναι ζωηρές αλλά και μερικές φορές δυσοίωνες και εκφράζουν τόσο την ομορφιά όσο και το χάος της ανθρώπινης εμπειρίας. Κάθε σημάδι στον καμβά διαπνέεται από μια αίσθηση οδυνηρότητας και σκοπού. Η χρήση του χρώματος είναι τολμηρή και ακατέργαστη, με πολλά συνθετικά στοιχεία να εμφανίζονται αυθόρμητα και να αφήνονται σκόπιμα χωρίς επεξεργασία.

Σε αυτή την υποβλητική έκθεση, η Χριστοδουλίδου προσκαλεί τους θεατές σε ένα χώρο περισυλλογής, ενθαρρύνοντας την αργή ενασχόληση με τα έργα - όπως το να κάθεσαι ήσυχα στην ακτή, παρακολουθώντας τα κύματα ή νιώθωντας το θαλασσινό νερό να βρέχει το δέρμα.

H έκθεση είναι εμπνευσμένη και αφιερωμένη στον Φειδία Χριστοδουλίδη.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Άντρεα Χριστοδουλίδου (γεν. 1994, Λευκωσία, Κύπρος) είναι κάτοχος πτυχίου στη ζωγραφική από το Edinburgh College of Art (2017) και μεταπτυχιακού τίτλου στη ζωγραφική από το Royal College of Art (2019). Έργα της έχουν εκτεθεί σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η έκθεση «ING Discerning Eye» (Mall Galleries, Λονδίνο, 2023), «Spring again, Spring ahead», (No20 Arts, Λονδίνο, 2023) και «Taster» (Coups Contemporary, Λονδίνο, 2023). Είχε επίσης μια ατομική παρουσίαση του έργου της, με τίτλο «Run!», στη Λευκωσία, Κύπρο σε επιμέλεια του Ευαγόρα Βανέζη (Garaz, 2021).

Πληροφορίες

«Till the tides have come and gone» | Ατόμικη έκθεση της Άντρεας Χριστοδουλίδου

Εγκαίνια: Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025, από 18.30 μέχρι 21.30

Χώρος έκθεσης: StandinLine Artspace [Μετοχίου 26Α, Άγιος Ανδρέας, 1101, Λευκωσία]

Διάρκεια Έκθεσης: Μέχρι 28 Μαρτίου 2025

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε στα: +357 99 412 000 & standinlineartspace@gmail.com