Ludovic Delalande ο επιμελητής του VIMA, του πρώτου διεθνές art fair σύγχρονης τέχνης στην Κύπρο

Το VIMA, το πρώτο διεθνές art fair σύγχρονης τέχνης στην Κύπρο, έχει ανακοινώσει τους συμμετέχοντες της πρώτης του έκδοσης. Ο επιμελητής Ludovic Delalande, με έδρα το Παρίσι, υπογράφει την Επιμελητική Πρόταση της πρώτης έκδοσης του art fair.

Το VIMA Art Fair θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 16 και 18 Μαΐου 2025 (Preview: 15 Μαΐου) στις εγκαταστάσεις The Warehouse by IT Quarter στη Λεμεσό, ένα πρώην βιομηχανικό κτίριο με θέα τη Μεσόγειο. Πρόκειται για έναν χώρο οικείο που θα φιλοξενήσει μέχρι 30 προσκεκλημένους συμμετέχοντες, με την πρώτη έκδοση του art fair να υποδέχεται γκαλερί, ΜΚΟ, και χώρους διαχειριζόμενους από καλλιτέχνες, τόσο από την Κύπρο όσο και από άλλες 10 χώρες από 4 ηπείρους.

Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει αφενός τη μοναδική γεωπολιτισμική θέση του νησιού εφόσον αποτελεί σταυροδρόμι μεταξύ της Μεσογείου και των γειτονικών της περιοχών -φυσικό τόπο συνάντησής τους-, αφετέρου ενισχύει την αποστολή του VIMA για καλλιέργεια της σύνδεσης μεταξύ των ραγδαία αναπτυσσόμενων οικοσυστημάτων τέχνης της Κύπρου και των γειτονικών χωρών.

Συμμετέχοντες (μέχρι σήμερα):

Alpha C.K. Art Gallery, (Λευκωσία)

Art Seen by Maria Stathi(Λευκωσία)

The Breeder (Αθήνα) CALLIRRHOË (Αθήνα)

Diatopos Art Centre (Λευκωσία) The Edit Gallery (Λεμεσός) eins (Λεμεσός)

Eleftheria Tseliou Gallery

(Αθήνα)

ΓΚΑΡΑΖ art space (Λευκωσία)

Galerie Tanit (Βηρυτός, Μόναχο)

Hot Wheels (Αθήνα, Λονδίνο) Kalfayan Galleries (Αθήνα, Θεσσαλονίκη)

korai project space (Λευκωσία)

Marfa’ (Βηρυτός)

Nika Project Space (Ντουμπάι)

The Office Gallery (Λευκωσία)

pop/off/art (Μόσχα, Μπακού)

Sylvia Kouvali (Πειραιάς, Λονδίνο)

Takeover (Βηρυτός)

The Third Line (Ντουμπάι) Thousand Julys (Λευκωσία) Tiwani Contemporary (Λονδίνο, Λάγος)

Window Project (Τιφλίδα)

Οι συνιδρυτές του art fair Edgar Gadzhiev, Lara Kotreleva, και Nadezhda Zinovskaya δηλώνουν: «Είμαστε κατενθουσιασμένοι για αυτή τη δυναμική, συναρπαστική και πολυσυλλεκτική λίστα συμμετεχόντων που θα λάβουν μέρος στο πρώτο VIMA Art Fair, το οποίο φιλοξενεί παράλληλα μια έκθεση που έχει άμεση συνάφεια με τον περιβάλλοντα χώρο, σε επιμέλεια του σπουδαίου Ludovic Delalande. Οι τοπικές γκαλερί παράγουν ήδη αξιοσημείωτο έργο, προωθώντας καλλιτέχνες, ενισχύοντας τον διάλογο και κτίζοντας ένα αφοσιωμένο κοινό. Επιθυμία μας είναι το VIMA να συνεισφέρει στην προσπάθεια αυτή της περαιτέρω ανάπτυξης των πολιτιστικών υποδομών της Κύπρου και της εικαστικής αγοράς του νησιού. Από χρονικής άποψης, η στιγμή μοιάζει ιδανική».

Επιμελητικό Πρότζεκτ

Με τίτλο «Η κληρονομιά του ήλιου» (The posterity of the sun), η Επιμελητική Πρόταση του VIMA Art Fair αποτελεί μια τοποειδική παρουσίαση, η οποία θα στηθεί στον υπαίθριο χώρο. Σε επιμέλεια Ludovic Delalande, η ομαδική έκθεση θα παρουσιάσει καινοτόμες προοπτικές από την πρόσφατη επίσκεψη του προσκεκλημένου επιμελητή στην Κύπρο. Ο ίδιος δηλώνει: «Ως επιμελητής, επιλέγω η σύλληψη ενός πρότζεκτ να απορρέει άμεσα από το περιεχόμενό του. Η ευκαιρία αυτή μου επέτρεψε να ανακαλύψω τη δυναμική εικαστική σκηνή της Κύπρου, αλλά και να εξερευνήσω πληθώρα αφηγημάτων από μια περιοχή με μια τόσο μοναδική τοποθεσία, ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή». Ο Ludovic Delalande είναι επιμελητής με έδρα το Παρίσι.

Παράλληλο Πρόγραμμα και Δράσεις Ανοιχτές για το Κοινό

Το VIMA Art Fair προσφέρει σε συμμετέχοντες, επισκέπτες και το ευρύ κοινό μια συμπεριληπτική, προσβάσιμη και ουσιώδη ευκαιρία συνάντησης και γνωριμίας με τη σύγχρονη εικαστική σκηνή της Κύπρου. Το Παράλληλο Πρόγραμμα και οι Ανοιχτές Δράσεις για το Κοινό που θα πραγματοποιηθούν σε Λεμεσό και Λευκωσία θα ενθαρρύνουν τον διάλογο και θα καλλιεργήσουν τη διαπολιτισμική ανταλλαγή. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν εκθέσεις, ομιλίες, περφόρμανς κ.ά. Περαιτέρω πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στο vima.art.

Ώρες λειτουργίας

15 Μαΐου VIP Preview - 15:00 - 21:00

16-17 Μαΐου - 15:00 - 20:00

18 Μαΐου - 12:00 - 18:00

Σχετικά με το VIMA Art Fair

Συνιδρυτές της VIMA art fair είναι οι Edgar Gadzhiev, Lara Kotreleva και Nadezhda Zinovskaya, ενώ την επίβλεψη του προγράμματος και της επιλογής των συμμετεχόντων έχει η επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία απαρτίζεται από τους Αλέξανδρο Διογένους (Ιδρυτή του Pylon Art & Culture, συνιδρυτή του Limassol Art Walks), Τάσο Στυλιανού (Διευθυντή και Συνιδρυτή του Limassol Art Walks, και της γκαλερί eins) και Αντρέ Ζιβανάρη (Ιδρύτρια και Διευθύντρια του Point Center for Contemporary Art, Λευκωσία).

Αντλώντας το όνομά της από την ελληνική λέξη «βήμα», που σημαίνει επίσης βάθρο ή πλατφόρμα, το art fair φιλοδοξεί να κτίσει γέφυρες ανάμεσα στα ραγδαία αναπτυσσόμενα οικοσυστήματα τέχνης στην Κύπρο και τις γειτονικές χώρες. Παρόλο που, γεωγραφικά, δεν βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην «Ανατολή», αλλά ούτε και στη «Δύση», σμιλεύει έναν κοινωνικό χώρο αλληλεπίδρασης και προώθησης πρακτικών καλής γειτνίασης. Κατέχοντας αυτή τη μοναδική θέση, το VIMA επιθυμεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες, αλλά και στο ευρύ κοινό μια συμπεριληπτική, προσβάσιμη και ουσιώδη ευκαιρία για ποικίλες πολιτιστικές ανταλλαγές.

Σχετικά με την Τοποθεσία

Το VIMA θα πραγματοποιηθεί στο The Warehouse by IT Quarter, σε ένα πρώην βιομηχανικό κτίριο με θέα τη Μεσόγειο. Το κτίριο υπήρξε αρχικά ένα από τα υποστατικά του ΣΟΔΑΠ (Συνεργατικού Οργανισμού Διάθεσης Αμπελουργικών Προϊόντων), από τα παλαιότερα οινοποιεία της Κύπρου, που αποτελεί σήμερα ορόσημο της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Κτίστηκε λίγο μετά την ίδρυση του συνεταιρισμού το 1947 και λειτούργησε ως το βασικό κέντρο επεξεργασίας σταφυλιών που καλλιεργούνταν στις επαρχίες της Λεμεσού και της Πάφου, ενώ αντικατοπτρίζει την αρχιτεκτονική τεχνοτροπία της εποχής του. Με την πάροδο του χρόνου, το κτίριο άρχισε να φθείρεται. Λόγω της παρακμάζουσας οικοδομής του αλλά και της ανάγκης για συμμόρφωση με τα σύγχρονα πρότυπα παραγωγής, εν τέλει εγκαταλείφθηκε, σηματοδοτώντας μια αναπόφευκτη στροφή προς τη σύγχρονη τεχνολογία και τις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις παραγωγής κρασιού.