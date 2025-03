Οι νικητές και οι φιναλίστ του Nature Photography Contest 2024

Οι νικητές του 2ου ετήσιου διαγωνισμού φωτογραφίας φύσης παρουσιάζουν εκπληκτικές εικόνες που κόβουν την ανάσα και αποκαλύπτουν τη ζωή στον πλανήτη μας.

Ο φετινός διαγωνισμός αναδεικνύει τη δύναμη της φωτογραφίας να αποτυπώνει τοπία, την άγρια ζωή και τη λεπτή ισορροπία που διατηρεί τη ζωή στη γη.

Νικητής στην κατηγορία Sharing the planet: «Sweet Girl’s Essence». Φωτ.: Sina Ritter

Νικητής στην κατηγορία Environmental impact: «The Face in The Trap» του Rob Green

«Oryx Up the Dune on a Foggy Day». Φωτ.: Thomas Vijayan