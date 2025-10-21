Ο Στέλιος Καλλινίκου και η Susanne Kriemann βραβεύθηκαν με το «After Nature. Ulrike Crespo Photography Prize 26»

Δημοσιεύθηκε 21.10.2025 17:24

Ένας από τους 2 βραβευθέντες του «After Nature. Ulrike Crespo Photography Prize 26» του C/O Berlin είναι ο Κύπριος Στέλιος Καλλινίκου και η Susanne Kriemann (γενν. 1972, Γερμανία), νικητές του. Έκθεση με έργα και των δύο καλλιτεχνών θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά από τις 12 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 3 Φεβρουαρίου 2027 στο C/O Berlin στο Amerika Haus.

Η νέα δουλειά του Καλλινίκου

Στο νέο του έργο, ο Στέλιος Καλλινίκου εξερευνά την Αλυκή του Ακρωτηρίου, η οποία αποτελεί μέρος της βρετανικής στρατιωτικής βάσης ως βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στην Κύπρο. Η λίμνη είναι ένας σημαντικός υγρότοπος στην ανατολική Μεσόγειο, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από μερικά από τα παλαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα της Κύπρου και αποτελεί βασικό βιότοπο για αμέτρητα είδη χλωρίδας και πανίδας. Ο Καλλινίκου μεταφέρει τις εντάσεις μεταξύ στρατιωτικής εκμετάλλευσης, οικολογικής ευθραυστότητας και προγονικής κληρονομιάς σε αυτόν τον χώρο, συνυφαίνοντας πολλαπλές χρονικές περιόδους. Συνδυάζοντας φωτογραφία, κινηματογράφο, ήχο και συμμετοχικές δράσεις, το έργο του καθιστά ορατές τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ γης, συνόρων και κυριαρχίας, προσκαλώντας τους θεατές να αναστοχαστούν πάνω στην αποικιακή κληρονομιά στην άκρη της Ευρώπης.

Αυτές οι βραβευμένες προτάσεις έργων θα υλοποιηθούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του «After Nature. Βραβείο Φωτογραφίας Ulrike Crespo 26». Μετά την πρεμιέρα της στο C/O Berlin, η διπλή έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό στο Open Space του Ιδρύματος Crespo στη Φρανκφούρτη από την άνοιξη του 2027.

Τι ανέφερε η Κριτική Επιτροπή

Το έργο του Στέλιου Καλλινικού είναι μια ισχυρή και επίκαιρη εξερεύνηση της Αλυκής Ακρωτηρίου στην Κύπρο, ενός τόπου όπου συναντώνται οι κληρονομιές της οικολογικής βίας, του αποικιοκρατισμού και του γεωπολιτικού ελέγχου. Μέσα από μια διεξοδική διερεύνηση της στρατιωτικής επιτήρησης, του εκτοπισμού και της περιβαλλοντικής καταστροφής, το έργο του Καλλινικού αντιπαρατίθεται στις διαδεδομένες δομές της αποικιοκρατικής και καπιταλιστικής καταπίεσης. Προσφέροντας μια συναρπαστική αντι-ηγεμονική αφήγηση, μας καλεί σε μια επανεξέταση της κυριαρχίας και της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Το έργο αυτό αποτελεί μια επείγουσα συμβολή στις παγκόσμιες συζητήσεις για την αντίσταση, καθιστώντας την ανάπτυξή του και τη δημόσια παρουσίασή του πιο απαραίτητη από ποτέ. – Taous Dahmani

Το After Nature . Ulrike Crespo Photography Prize είναι ένα κοινό πρόγραμμα του C/O Berlin Foundation και του Crespo Foundation. Κάθε χρόνο, το βραβείο επιτρέπει την υλοποίηση δύο έργων που απαιτούν εντατική έρευνα και βραβεύει καλλιτέχνες ή ομάδες που εξερευνούν νέα νοήματα σχετικά με τη φύση τη φωτογραφία και τα οπτικά μέσα. Το βραβείο περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο 40.000 ευρώ, έκθεση στο C/O Berlin και συνοδευτική έκδοση.

Βιογραφικό του καλλιτέχνη

Φωτογραφία του Παναγιώτη Μηνά.

Ο Στέλιος Καλλινίκου (γενν. 1985, Κύπρος) είναι ένας καλλιτέχνης του οποίου τα έργα αντλούν έμπνευση από τη φωτογραφία, το βίντεο και τον ήχο για να δημιουργήσουν ενδοσκοπικούς κόσμους στο σταυροδρόμι της πολιτικής, της αποικιοκρατίας, του περιβάλλοντος, της τεχνολογίας, της πνευματικότητας και της δύναμης των εικόνων. Οι υποθετικές αφηγήσεις του διερωτώνται σχετικά με τη γη και το σώμα ως εδαφικές και ιδεολογικές κατασκευές. Ο καλλιτέχνης είναι συνιδρυτής και διευθυντής του Thkio Ppalies Project Space στη Λευκωσία της Κύπρου, όπου ζει και εργάζεται. Τα έργα του έχουν εκτεθεί σε πολλά μέρη, όπως το Foam στο Άμστερνταμ, το Künstlerhaus Bethanien στο Βερολίνο, το Nimac στη Λευκωσία και το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα. Έχουν επίσης συμπεριληφθεί σε σημαντικές μπιενάλε και σε ιδρύματα όπως η Ural Industrial Biennial και η Staatliche Kunsthalle Baden-Baden