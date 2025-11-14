Λεμεσός: Ο Sasha Korban έφτιαξε νέο σημείο αναφοράς στην οδό Ελλάδος - Το νέο mural που απογειώνει την πόλη

Δημοσιεύθηκε 14.11.2025 12:12

Η Λεμεσός αποκτά ένα νέο σημείο αναφοράς στον χάρτη της αστικής τέχνης, με τη δημιουργία ενός εντυπωσιακού mural στην οδό Ελλάδος από τον διεθνούς φήμης street artist Sasha Korban. Το έργο υλοποιείται με πρωτοβουλία του Δήμου Λεμεσού και σε στενή συνεργασία με τους ιδιοκτήτες του κτιρίου, μεταμορφώνοντας ένα κεντρικό σημείο της πόλης σε υπαίθρια γκαλερί.

Το mural, το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να δώσει νέα οπτική και δημιουργική πνοή στην περιοχή. Η παρουσία του Korban -ενός καλλιτέχνη που χαίρει αναγνώρισης διεθνώς για τα ρεαλιστικά και δυναμικά πορτρέτα του - τοποθετεί τη Λεμεσό στον χάρτη των ευρωπαϊκών πόλεων που επενδύουν δυναμικά στην street art ως μέσο αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη Στάλω Ζεβελάκη, η οποία συνέλαβε την ιδέα και εργάστηκε με επιμονή ώστε το έργο να γίνει πραγματικότητα. Όπως αναφέρει ο Δήμος Κάτσιης, αντιδήμαρχος Λεμεσού, σε ανάρτησή του, η συμβολή της ήταν καθοριστική τόσο στο δημιουργικό κομμάτι όσο και στις διαδικασίες συνεργασίας με τους ιδιοκτήτες.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ ήδη οι περαστικοί σταματούν για να παρακολουθήσουν την πρόοδο και να φωτογραφίσουν τη νέα καλλιτεχνική παρέμβαση που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε νέο τοπόσημο της πόλης.