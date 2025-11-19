Παράθυρο logo
Εικαστικά
Πορτρέτο του Κλιμτ το 2ο ακριβότερο έργο ζωγραφικής που δημοπρατήθηκε ποτέ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 19.11.2025 08:42
Πορτρέτο του Κλιμτ το 2ο ακριβότερο έργο ζωγραφικής που δημοπρατήθηκε ποτέ

Πορτρέτο που φιλοτέχνησε την περίοδο 1914-1916 ο αυστριακός ζωγράφος Γκούσταφ Κλιμτ πωλήθηκε έναντι 236,4 εκατομμυρίων δολαρίων (204 εκατ. ευρώ) από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's στη Νέα Υόρκη κι έγινε έτσι ο δεύτερος ακριβότερος πίνακας ζωγραφικής που βγήκε ποτέ στο σφυρί.

Ο ακριβότερος πίνακας που εκποιήθηκε ποτέ σε δημοπρασία παραμένει το έργο Salvator Mundi, που αποδίδεται στον Λεονάρντο ντα Βίντσι κι άλλαξε χέρια έναντι 450 εκατομμυρίων δολαρίων το 2017.

Έξι επίδοξοι αγοραστές διεκδίκησαν για περίπου 20 λεπτά τον πίνακα Bildnis Elisabeth Lederer (ή Portrait of Elisabeth Lederer), λάδι σε καμβά, μεγέθους 1,80 x 1,30 μ., που είχε εκτιμηθεί ότι ήταν αξίας 150 εκατ. δολαρίων και εικονίζει την κόρη του κυριότερου μαικήνα του ζωγράφου με λευκή κινεζική αυτοκρατορική ρόμπα μπροστά σε μπλε ταπετσαρία με παραστάσεις ασιατικής έμπνευσης.

Ο Sotheby's δεν αποκάλυψε το όνομα του αγοραστή.

Τα μεγάλα πορτρέτα του Γκούσταφ Κλιμτ κατά τη σημαντικότερη περίοδό του (1912-1917) είναι «εξαιρετικά σπάνια», τόνισε ο οίκος. Τα περισσότερα είναι μέρος συλλογών μεγάλων μουσείων, ελάχιστα βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών.

 

 

 

 

Tags

Τελευταία νέα

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη παρουσιάζει το άγνωστο αρχείο του Χριστόφορου Σάββα

19.11.2025 14:49

Post thumbnail or placeholder

«Η Σκηνή της Φύσης »: Έκθεση της Amy Stephens στην γκαλερί ArtSeen

19.11.2025 11:58

Post thumbnail or placeholder

Ισοψήφισαν τρια έργα για τα 3 βραβεία σε ραδιοφωνικό διαγωνισμό του ΡΙΚ

19.11.2025 11:46

Post thumbnail or placeholder

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου με Ήβη Αδάμου και Stavento

19.11.2025 10:25

Post thumbnail or placeholder

H νέα ατομική έκθεση του Φίλιππου Θεοδωρίδη στην Alpha C.K. Art Gallery

19.11.2025 10:17

Post thumbnail or placeholder

Ο Δεκέμβριος στο Θέατρο Ριάλτο

19.11.2025 09:00

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ