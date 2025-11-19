Πορτρέτο του Κλιμτ το 2ο ακριβότερο έργο ζωγραφικής που δημοπρατήθηκε ποτέ

Δημοσιεύθηκε 19.11.2025 08:42

Πορτρέτο που φιλοτέχνησε την περίοδο 1914-1916 ο αυστριακός ζωγράφος Γκούσταφ Κλιμτ πωλήθηκε έναντι 236,4 εκατομμυρίων δολαρίων (204 εκατ. ευρώ) από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's στη Νέα Υόρκη κι έγινε έτσι ο δεύτερος ακριβότερος πίνακας ζωγραφικής που βγήκε ποτέ στο σφυρί.

Ο ακριβότερος πίνακας που εκποιήθηκε ποτέ σε δημοπρασία παραμένει το έργο Salvator Mundi, που αποδίδεται στον Λεονάρντο ντα Βίντσι κι άλλαξε χέρια έναντι 450 εκατομμυρίων δολαρίων το 2017.

Έξι επίδοξοι αγοραστές διεκδίκησαν για περίπου 20 λεπτά τον πίνακα Bildnis Elisabeth Lederer (ή Portrait of Elisabeth Lederer), λάδι σε καμβά, μεγέθους 1,80 x 1,30 μ., που είχε εκτιμηθεί ότι ήταν αξίας 150 εκατ. δολαρίων και εικονίζει την κόρη του κυριότερου μαικήνα του ζωγράφου με λευκή κινεζική αυτοκρατορική ρόμπα μπροστά σε μπλε ταπετσαρία με παραστάσεις ασιατικής έμπνευσης.

Ο Sotheby's δεν αποκάλυψε το όνομα του αγοραστή.

Τα μεγάλα πορτρέτα του Γκούσταφ Κλιμτ κατά τη σημαντικότερη περίοδό του (1912-1917) είναι «εξαιρετικά σπάνια», τόνισε ο οίκος. Τα περισσότερα είναι μέρος συλλογών μεγάλων μουσείων, ελάχιστα βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών.