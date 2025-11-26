Ο Κώστας Βαρώτσος αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Frederick (φώτος)

Δημοσιεύθηκε 26.11.2025 07:14

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στο πρώτο του γυάλινο γλυπτό, «Ο Ποιητής», που δημιουργήθηκε στη Λευκωσία, και αποτέλεσε το θεμέλιο της μετέπειτα διεθνούς του πορείας και της ενασχόλησής του με το γυαλί.

Σε μια λαμπρή και συγκινησιακά φορτισμένη τελετή, που συγκέντρωσε προσωπικότητες του πολιτισμού, των γραμμάτων, εκλεκτούς/ές προσκεκλημένους/ες, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητές και φοιτήτριες, το Πανεπιστήμιο Frederick αναγόρευσε τον διεθνώς καταξιωμένο γλύπτη Κώστα Βαρώτσο σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών, τιμώντας το πρωτοποριακό του έργο, την ανεκτίμητη συμβολή του στη σύγχρονη γλυπτική, τη διεθνή καλλιτεχνική του δράση και την εμπνευσμένη του πανεπιστημιακή διδασκαλία.

Η Τελετή ξεκίνησε με την είσοδο της πομπής των Πρυτανικών Αρχών και των μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Σχολής Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick.

Χαιρετισμό απηύθυναν η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους. Για το έργο και την καλλιτεχνική πορεία του τιμώμενου μίλησε ο Καθηγητής Εικαστικών Τεχνών, Σάββας Χριστοδουλίδης, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick. Το ψήφισμα της Συγκλήτου ανέγνωσε ο Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών, Καθηγητής Παναγιώτης Μιχαήλ.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρύτανης μίλησε με θερμά λόγια για τον τιμώμενο, σημειώνοντας: «Ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα αποτελεί την ύψιστη ακαδημαϊκή τιμή που μπορεί να απονείμει ένα πανεπιστήμιο. Με την τιμή αυτή, αναγνωρίζουμε στο πρόσωπο του κ. Βαρώτσου μια προσωπικότητα που έχει συνδέσει το όνομά της με τη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς εικαστικής δημιουργίας». Τόνισε επίσης ότι ο κ. Βαρώτσος αποτελεί τον πρώτο Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών, γεγονός που αποτελεί σημείο αναφοράς για το μέλλον της ήδη καταξιωμένης Σχολής.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε τον ρόλο του Πανεπιστημίου στη γεφύρωση της Επιστήμης με την Τέχνη και αναφέρθηκε στη μακρά παρουσία του καλλιτέχνη στον δημόσιο χώρο της Κύπρου. «Ο κ. Βαρώτσος έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον δημόσιο χώρο της Κύπρου και της Ελλάδας, δημιουργώντας έργα που δεν σε εντυπωσιάζουν απλώς, αλλά σε ακολουθούν και όταν πια απομακρύνεσαι από κοντά τους», σημείωσε. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έργο «Ο Ποιητής», το πρώτο μεγάλο δημόσιο γυάλινο γλυπτό του καλλιτέχνη, που δημιουργήθηκε στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας το 1983, σηματοδοτώντας τους ισχυρούς δεσμούς του με την Κύπρο.

Η περιένδυση του τιμώμενου με την τήβεννο του Πανεπιστημίου έγινε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, με τη συνοδεία του μουσικού έργου Η Βαρκαρόλα του Σταύρου Ξαρχάκου, προσωπικού φίλου του τιμώμενου, ο οποίος παραχώρησε ευγενικά τα πνευματικά δικαιώματα για τη χρήση του, προσδίδοντας ξεχωριστό τόνο και ιδιαίτερη συγκίνηση στην τελετή.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την αντιφώνηση του Καθηγητή Κώστα Βαρώτσου και την ομιλία του με τίτλο «Η αλήθεια είναι πάντα κάποια άλλη», προσφέροντας στο κοινό μια βαθιά προσωπική και στοχαστική προσέγγιση της καλλιτεχνικής του φιλοσοφίας. Αναφερόμενος στην τέχνη της δημόσιας γλυπτικής, σημείωσε: «Η δημόσια τέχνη είναι μια τέχνη η οποία είναι μακριά από τα συστήματα της τέχνης. Η δημόσια γλυπτική, παραμένει μια σχέση μεταξύ του καλλιτέχνη, του τόπου και της φύσης». Ακολούθως, αναφέρθηκε στη βαθιά σύνδεσή του με την Κύπρο. Υπογράμμισε ότι το πρώτο του γυάλινο γλυπτό, «Ο Ποιητής», δημιουργήθηκε στη Λευκωσία, αποτελώντας το θεμέλιο της μετέπειτα διεθνούς του πορείας και της ενασχόλησής του με το γυαλί. Η αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο Frederick, όπως ανέφερε, έχει για τον ίδιο ιδιαίτερη σημασία ακριβώς λόγω αυτής της μακράς σχέσης με το νησί. Κλείνοντας, και εμφανώς συγκινημένος ο τιμώμενος, ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Frederick αναφέροντας: «Θέλω, πραγματικά και από καρδιάς, να σάς ευχαριστήσω, κύριε Πρύτανη, για την τεράστια τιμή που μου κάνετε να είμαι μέλος του Πανεπιστημίου Frederick. Να ξέρετε ότι θα είμαι πάντα δίπλα στο Πανεπιστήμιο, όποτε με χρειαστείτε».

Στη δεξίωση που ακολούθησε στους κήπους του Πανεπιστημίου, οι παρευρισκόμενοι/ες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον καλλιτέχνη από κοντά και να συζητήσουν μαζί του για το έργο και τη διαδρομή του.

Ο Κώστας Βαρώτσος είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες γλύπτες με διεθνή αναγνώριση. Έργα του βρίσκονται σε δημόσιους χώρους σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ελβετία, Ισπανία, Βέλγιο, Αίγυπτο και ΗΠΑ. Στη Λευκωσία, δεσπόζουν τα έργα του «Ο Ποιητής» και «Ανέλιξη», τα οποία αποτελούν ορόσημα του αστικού και πολιτιστικού της τοπίου.