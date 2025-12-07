Παράθυρο logo
Νέος εικαστικός χώρος στη Λεμεσό φιλοξενεί έργο του Anselm Kiefer
Δημοσιεύθηκε 07.12.2025 11:03
Νέος εικαστικός χώρος στη Λεμεσό φιλοξενεί έργο του Anselm Kiefer

Tα εγκαίνια του νέου εικαστικού χώρου της XenArtSpace και της έκθεσης Dreamscapes τέλεσε η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη την περασμένη Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου στη Λεμεσό, όπου φιλοξενείται πίνακας του Anselm Kiefer για πρώτη φορά στην Κύπρο.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, η επιμελήτρια, συλλέκτρια και ιδρύτρια της XeniArtSpace, Xenia Kulbachevskaya ανέφερε ότι η λειτουργία του νέου χώρου αντιπροσωπεύει ένα βαθιά προσωπικό ορόσημο και στόχος της είναι να προωθεί τη σύγχρονη τέχνη, να φέρνει πιο κοντά την καλλιτεχνική κοινότητα, να στηρίζει τους Κύπριους δημιουργούς και να προσφέρει στο κοινό της Κύπρου την ευκαιρία να γνωρίζει έργα ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες παγκοσμίως, πολλοί από τους οποίους παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη χώρα.

Πρόσθεσε ότι η παρουσία ενός κορυφαίου έργου του Anselm Kiefer, μιας από τις πιο εξέχουσες μορφές της σύγχρονης τέχνης, δίπλα σε Κύπριους και άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους εικαστικούς, ενδυναμώνει αυτή τη σύζευξη και αναδεικνύει τη φιλοδοξία της XeniArtSpace να συνδέει τη σύγχρονη κυπριακή σκηνή με το ευρύτερο διεθνές εικαστικό τοπίο.

Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη αναφέρθηκε στη σταθερή πολιτική της κυβέρνησης να στηρίζει την τέχνη και τον πολιτισμό. Το έργο που επιτελεί η Xenia και η XeniArtSpace είναι άξιο θαυμασμού, πρόσθεσε, καθώς προσφέρει στους Κύπριους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να εκθέσουν τα έργα τους, να εξελίξουν την καλλιτεχνική τους πορεία και να συναντήσουν το κοινό μέσα σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει ουσιαστικά τη δημιουργία.

 

 

 

