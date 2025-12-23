Νέο γκράφιτι του Banksy στο Λονδίνο

Δημοσιεύθηκε 23.12.2025 10:31

Δυο παιδιά, ξαπλωμένα, κοιτούν ψηλά και το ένα δείχνει με το χέρι του προς τον ουρανό... Ο βρετανός καλλιτέχνης Banksy επιβεβαίωσε πως ένα νέο γκράφιτι που εμφανίστηκε σε τοίχο κτιρίου στο Λονδίνο είναι δημιούργημά του.

Πρόκειται για γκράφιτι στον πλαϊνό τοίχο ενός παλιού κτιρίου στην περιοχή Μπέισγουοτερ, στο κεντρικό Λονδίνο. Απεικονίζει δυο παιδιά, ξαπλωμένα ανάσκελα, με χειμωνιάτικα ρούχα και σκούφους, να κοιτούν ψηλά κι ένα εξ αυτών να σηκώνει το χέρι προς τον ουρανό σαν να θέλει να δείξει κάτι στο άλλο.

Ο καλλιτέχνης Banksy, του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη, υποδηλώνει μέσω ανάρτησής του στο Instagram ότι πρόκειται για δημιούργημά του, αφού κοινοποίησε σχετική φωτογραφία του γκράφιτι. Δεν έκανε το ίδιο, πάντως, για ένα πανομοιότυπο έργο που εμφανίστηκε λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, στην Τότεναμ Κορτ Ρόουντ, στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ