Πάνω από 60 έργα του Henri Matisse δωρίζονται στο Musée d’Art Moderne του Παρισιού

Δημοσιεύθηκε 02.01.2026 12:58

Σπάνια έργα από την οικογενειακή συλλογή του καλλιτέχνη, με κεντρική μορφή την κόρη και μούσα του, Marguerite, εμπλουτίζουν μόνιμα τη συλλογή του μουσείου

Το Musée d’Art Moderne στο Παρίσι έλαβε μια εξαιρετικά γενναιόδωρη δωρεά 61 έργων του Henri Matisse που καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα είχαν παραμείνει στην οικογένεια του καλλιτέχνη.

Τα περισσότερα από τα δωρηθέντα έργα — που περιλαμβάνουν πίνακες, σχέδια, χαρακτικά, λιθογραφίες και ένα γλυπτό — απεικονίζουν την κόρη του ζωγράφου, Marguerite, και μέχρι σήμερα φυλάσσονταν σε ιδιωτική συλλογή.

Η δωρεά έγινε από την Barbara Dauphin Duthuit, σύζυγο του εγγονού του Matisse, Claude, ο οποίος απεβίωσε το 2011 στη Νέα Υόρκη. Το μουσείο χαρακτήρισε τη δωρεά «εξαιρετική και ιστορική».

Πολλά από αυτά τα έργα είχαν ήδη παραχωρηθεί με δανεισμό στο Musée d’Art Moderne για την έκθεση Matisse et Marguerite πέρυσι. Ωστόσο, η απόφαση της Duthuit να τα παραδώσει οριστικά στο μουσείο αποτέλεσε «πλήρη έκπληξη» για τους υπεύθυνους της συλλογής.

Η Marguerite υπήρξε η αγαπημένη μούσα του Matisse και γεννήθηκε κατά την περίοδο που εκείνος σπούδαζε τέχνη στο Παρίσι. Η σχέση τους, η ζωή της κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και η θέση της στο έργο του καλλιτέχνη έχουν αποτελέσει αντικείμενο και πρόσφατων εκθέσεων, αναδεικνύοντας τον ρόλο της όχι μόνο ως μοντέλου αλλά και ως στενής συνοδοιπόρου στην καλλιτεχνική του πορεία.

Ο διευθυντής του μουσείου, Fabrice Hergott, περιέγραψε τα πορτρέτα της Marguerite ως «εξαιρετικά όμορφα και συγκινητικά» και τόνισε ότι με αυτή τη δωρεά το μουσείο γίνεται ουσιαστικά «το νέο σπίτι» της Marguerite για τις επόμενες δεκαετίες και τους αιώνες που έρχονται.

Η προσθήκη των 61 έργων ενισχύει σημαντικά τη συλλογή του Musée d’Art Moderne, η οποία ήδη κατείχε περίπου 20 έργα του Matisse.