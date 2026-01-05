Gallery hopping: Οι εκθέσεις που μας υποδέχονται στο 2026

Δημοσιεύθηκε 05.01.2026 08:00

Με την έναρξη του νέους έτους, απολαμβάνουμε σύγχρονη τέχνη, ιστορικά αρχεία και προσεγγίσεις που φωτίζουν τη μνήμη, την καθημερινότητα αλλά και την ταυτότητα

Το gallery hopping στην Κύπρο αυτόν τον χειμώνα δεν είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε αριθμό, είναι όμως εξαιρετικά ενδιαφέρον και πολυεπίπεδο. Σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, ιστορική έρευνα, αφηγήσεις μέσα από καθημερινά αντικείμενα και αστική μνήμη συνθέτουν ένα πλέγμα που κανέναν δεν αφήνει αδιάφορο. Ντυθείτε ζεστά, αδειάστε το πρόγραμμά σας και ξεκινήστε τη χρονιά με μια περιήγηση σε όσα ενδιαφέροντα έχουν οι γκαλερί να μας προσφέρουν τις πρώτες εβδομάδες του νέου χρόνου.

Η Ποιητική των Καθημερινών Αντικειμένων

[Ομαδική έκθεση]

Η έκθεση επικεντρώνεται στις αφηγήσεις που ενσωματώνονται στα πιο απλά αντικείμενα της καθημερινότητας. Μέσα από ζωγραφική και γλυπτική, τα αντικείμενα μετατρέπονται σε φορείς μνήμης, συναισθήματος και κοινωνικού σχολιασμού. Η έκθεση δίνει έμφαση σε νέους δημιουργούς και έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, στηρίζοντας το έργο του Monika's House.

Χώρος: Akamantis Business Centre

Διάρκεια: Μέχρι 9 Ιανουαρίου 2026 [Περισσότερες πληροφορίες: 22676797]

Δύο Βλέμματα

[Παναγιώτης Πασάντας και Γιώργος Γεροντίδης]

Η έκθεση φέρνει σε διάλογο δύο διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις γύρω από την ανθρώπινη μορφή. Ο Παναγιώτης Πασάντας, δουλεύοντας κυρίως με πηλό, δημιουργεί γλυπτά που ισορροπούν ανάμεσα στη σωματικότητα και τη συναισθηματική φόρτιση, αντλώντας στοιχεία από την κυπριακή παράδοση με σύγχρονη ματιά. Ο Γιώργος Γεροντίδης, μέσα από πολυεπίπεδες ζωγραφικές επιφάνειες, χρησιμοποιεί το χρώμα και το φως ως φορείς ψυχολογικής έντασης. Η έκθεση προτείνει δύο συμπληρωματικούς τρόπους θέασης του ανθρώπινου σώματος ως μορφής και βιώματος.

Χώρος: Γκαλερί Αποκάλυψη, 22766655

Εγκαίνια: 4 Φεβρουαρίου 2026

Διάρκεια: Μέχρι 21 Φεβρουαρίου 2026

Οι Μύθοι της Κύπρου

Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο ιστορικό κτήριο της Καστελιώτισσας στη Λευκωσία. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή παραγωγή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, η οποία ζωντανεύει μυθικά πρόσωπα του κυπριακού φαντασιακού κόσμου όπως ο Διγενής, η Σιερόλοττα, οι Καλικάντζαροι, η Ρήγαινα και άλλα πλάσματα που για αιώνες τροφοδοτούσαν τη λαϊκή αφήγηση. Μέσα από τρισδιάστατες κατασκευές και ομοιώματα, οι μύθοι παρουσιάζονται με τρόπο που επιτρέπει στον επισκέπτη να τους «συναντήσει» από κοντά. Παράλληλα, η χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας προσφέρει μια ακόμη πιο καθηλωτική εμπειρία, μεταφέροντας το κοινό σε σκηνές εμπνευσμένες από τις αφηγήσεις των παλαιότερων γενεών.

Χώρος: Αίθουσα Καστελιώτισσας

Διάρκεια: Μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2026 [ Περισσότερες πληροφορίες: 22809800, 22809818]

Fluid Persistence

[Ομαδική έκθεση]

Η έκθεση Fluid Persistence, ξεκινά από δύο καίρια σημεία αναφοράς: τη δήλωση του John Burns στην Daily Mail το 1943, όπου περιγράφει τον ποταμό Τάμεση ως «υγρή ιστορία», και το βιβλίο της δημοσιογράφου Erica Gies, Water Always Wins (2021), το οποίο μας καλεί να αναλογιστούμε τις επιθυμίες του ίδιου του νερού. Το νερό, μια ζωτική αλλά απρόβλεπτη δύναμη, τρέφει οικοσυστήματα, διαμορφώνει τοπία και ρέει μέσα από ανθρώπινα και μη ανθρώπινα σώματα, ενώ αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια ελέγχου σε μια εποχή ταχείας ανάπτυξης και κλιματικής αστάθειας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα «Τι θέλει το νερό;» αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η έκθεση Fluid Persistence παρουσιάζει δεκαεννέα σύγχρονους/ες καλλιτέχνες/ιδες, των οποίων το έργο ανταποκρίνεται άμεσα ή έμμεσα στις παραπάνω ιδέες. Πιο συγκεκριμένα τα έργα διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, τον ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία, τη γεωπολιτική του δύναμη, καθώς και τη σκοτεινή, στοιχειωτική και βαθιά μεταμορφωτική του φύση που πηγάζει από το γεγονός ότι είμαστε σώματα νερού.

Με αφετηρία την Κύπρο αλλά με απήχηση πολύ πέρα από αυτήν, η έκθεση φέρνει σε διάλογο τοπικές ιστορίες ποταμών, θαλασσών, υγροτόπων, πηγαδιών, φραγμάτων και υδάτινων οδών με ευρύτερα περιβαλλοντικά και γεωπολιτικά πλαίσια. Από αρχαίους μύθους μέχρι αποικιακές υποδομές και κρυφές υδάτινες ροές, το νερό αναδύεται ως αγωγός δύναμης και φορέας αναμνήσεων, ψιθύρων και χαμένων ζωών. Οι συμμετέχοντες/ουσες καλλιτέχνες/ιδες εντοπίζουν αδρανείς ποταμούς και πηγές στη Λευκωσία, καταγράφουν προφορικές μαρτυρίες, φωτογραφίζουν διαβρωμένες πέτρινες επιφάνειες και χαρτογραφούν υγροβιότοπους και ακτογραμμές που έχουν σημαδευτεί από εδαφικό έλεγχο και οικολογικές αλλαγές. Άλλοι/ες χρησιμοποιούν το νερό συμβολικά για να εκφράσουν τη θλίψη, την επιθυμία, την ελευθερία και την κάθαρση.

Τελικά, η έκθεση Fluid Persistence αναδεικνύει τη ρευστότητα ως μέθοδο και μεταφορά: η έκθεση ξετυλίγεται ως ένας ρευστός χώρος όπου οι ιστορίες επεκτείνονται, οι αναμνήσεις αναδύονται και οι σιωπηλές εντάσεις αποκαλύπτονται μέσα από πραγματικές και φανταστικές ιστορίες που ανατρέπουν οικείες γεωγραφίες. Οι επισκέπτες/τριες καλούνται να εξερευνήσουν αυτές τις πολυεπίπεδες, συχνά παραγνωρισμένες αφηγήσεις του τόπου, που αναδεικνύουν τη ρευστότητα όχι μόνο ως φυσική συνθήκη αλλά και ως μορφή αφήγησης που μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, κατοικούμε και κατανοούμε τον κόσμο.

Χώρος: Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας

Διάρκεια: Μέχρι 31 Μαΐου 2026 [Περισσότερες πληροφορίες: 22797400]

Medieval Nicosia

Η έκθεση αποτελεί μια διαδρομή στη μεσαιωνική ιστορία της πρωτεύουσας. Μέσα από το έργο της ερευνήτριας Νάσας Παταπίου, η έκθεση επιχειρεί να ανασυνθέσει την εικόνα μιας πόλης που υπήρξε κομβικό κέντρο της Μεσογείου. Κεντρικό σημείο αποτελούν τέσσερα εμβληματικά φορέματα, τα οποία λειτουργούν ως αφηγηματικοί «σταθμοί», το καθένα με τη δική του ιστορία, αποκαλύπτοντας πτυχές της κοινωνίας, της ένδυσης και της αισθητικής του Μεσαίωνα. Μέσα από κείμενα, οπτικό υλικό και λεπτομερείς αναπαραστάσεις, ο επισκέπτης αποκτά μια σφαιρική εικόνα της εποχής, κατανοώντας βαθύτερα το πολιτιστικό υπόβαθρο που διαμόρφωσε τη σημερινή Λευκωσία.

Χώρος: Παλαιό Δημαρχείο Λευκωσίας

Εγκαίνια: 21 Ιανουαρίου 2026

Διάρκεια: Μέχρι 24 Ιουνίου 2026 [Περισσότερες πληροφορίες: 22797681/82/ 91, 99975883]

From Press to Present

Η έκθεση εστιάζει στη νεότερη ιστορία της Κύπρου όπως αυτή αποτυπώνεται στις εφημερίδες του αρχείου του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Πρωτοσέλιδα και αναφορές του Τύπου αποκτούν νέα μορφή μέσα από τα σύντομα animation τα οποία βασίζονται σε αυθεντικό αρχειακό υλικό και φωτίζουν σημαντικά γεγονότα, κοινωνικές αλλαγές και καθοριστικές στιγμές της κυπριακής ιστορίας. Η έκθεση προσφέρει μια δυναμική και εύληπτη εμπειρία, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η δημοσιογραφία καταγράφει, ερμηνεύει και μεταδίδει την πραγματικότητα.

Χώρος: Γκαλερί Γκαράζ

Εγκαίνια: 21 Ιανουαρίου 2026

Διάρκεια: Μέχρι 24 Ιουνίου 2026 [Περισσότερες πληροφορίες: 22001508]

Απλά - Περίπλοκα - Αόρατα: Ένα Άγνωστο Αρχείο

[Χριστόφορος Σάββα]

Η έκθεση φωτίζει για πρώτη φορά ένα πολύτιμο και άγνωστο έως σήμερα αρχείο του Χριστόφορου Σάββα (1924-1968), του καλλιτέχνη που άνοιξε νέους δρόμους στη σύγχρονη κυπριακή τέχνη και συνέδεσε την καλλιτεχνική δημιουργία του τόπου με τα μεγάλα ρεύματα του διεθνούς εικαστικού γίγνεσθαι. Το αρχείο που περιέχει έργα, σκίτσα, φωτογραφίες και προσωπικά σημειώματα, ρίχνει φως στη δημιουργική πορεία του καλλιτέχνη και αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του έργου του.

Η μοναδική αυτή ανακάλυψη του αρχείου, υπήρξε αποτέλεσμα συγκυριών, δεσμών φιλίας και πράξεων συμφιλίωσης. Στα τέλη του 2020 η Ελένη Σ. Νικήτα, η πρώτη επιμελήτρια της Κυπριακής Συλλογής της Πινακοθήκης, συναντήθηκε με τον συλλέκτη Χαράλαμπο Σεργίου για να δει έναν χαρτοφύλακα έργων που του είχε δωρίσει ένας Τουρκοκύπριος φίλος του. Το δώρο αυτό -μια πράξη επιστροφής και συμφιλίωσης- αποδείχθηκε πως ήταν τμήμα ενός πολύ μεγαλύτερου αρχείου που περιελάμβανε εκατοντάδες έργα και αντικείμενα του Σάββα, χρονολογημένα από το 1946 έως το 1968.

Το αρχείο προέρχεται από τη φιλία και τη συνεργασία του Σάββα με τον πατέρα του Τουρκοκύπριου δωρητή, γνωστό συλλέκτη και πελάτη του καλλιτέχνη. Η ιστορία τους αποκαλύπτει ένα συγκινητικό κεφάλαιο της νεότερης ιστορίας της Κύπρου, εκεί όπου η τέχνη υπερβαίνει διαχωριστικές γραμμές και λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας.

Η συστηματική μελέτη και ταξινόμηση του αρχείου ξεκίνησε το 2021 από τη Λεβέντειο Πινακοθήκη υπό την άρτια επιστημονική καθοδήγηση της Ελένης Σ. Νικήτα. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε να δει την ολοκλήρωση της έκδοσης και της έκθεσης, καθώς έφυγε από τη ζωή το 2024, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Η έκθεση αυτή αφιερώνεται στη μνήμη της και αποτελεί φόρο τιμής στο πλούσιο επιστημονικό της έργο, αλλά και στη μοναδική της συμβολή ως προς την κατανόηση και την ανάδειξη της σύγχρονης κυπριακής τέχνης.

Χώρος: Λεβέντειος Δημοτική Πινακοθήκη

Διάρκεια: Μέχρι 28 Ιουνίου 2026 [Περισσότερες πληροφορίες: 22668838]

Θάλασσα: Είκοσι Χρόνια Κάτω από την Επιφάνεια

Με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργίας του, το Μουσείο Θάλασσα παρουσιάζει ανανεωμένο πρόγραμμα αφιερωμένο στην ενάλια αρχαιολογία. Ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικοί χώροι προσφέρουν στο κοινό μια βιωματική εμπειρία, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση της Κύπρου με τη θάλασσα και τη μεσογειακή ναυτική ιστορία.

Χώρος: Δημοτικό Μουσείο Θάλασσα, Αγία Νάπα [Περισσότερες πληροφορίες: 23816366]