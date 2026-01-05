«A Phenomenon Only Slightly Strange» Ανάγνωση & συνοδευτικές προβολές βίντεο στο Θκιό Ππαλιές,

Δημοσιεύθηκε 05.01.2026 16:56

Σε αυτή τη στιγμή ενός τέλους τάξης και μιας αντιληπτής κατάρρευσης, τι σημαίνει το UFO για τα περιφερειακά και μετα-αποικιακά κράτη της Ιρλανδίας και της Κύπρου; Το «U» στο UFO σήμερα σημαίνει «απρόσιτο» και «μη ερευνήσιμο» εξίσου όσο σημαίνει «αγνώστου ταυτότητας». Το UFO δεν εμφανίζεται παρέχοντας απαντήσεις στην περιφέρεια, αλλά καταφθάνει για να υπονομεύσει προειλημμένα συμπεράσματα.

Καθώς οι αναφορές για δραστηριότητα UFO αυξάνονται, μπορούμε πράγματι να αγνοήσουμε τα ερωτήματα που εγείρουν;

Στις 7 Ιανουαρίου στις 18:00 ο Cóilín θα διαβάσει το κείμενό του A Phenomenon Only Slightly Strange, το οποίο διερευνά όψεις του φαινομένου των UFO σε σχέση με την Ιρλανδία και την Κύπρο. Θα ακολουθήσει προβολή των ταινιών Looking for Freedom? (2024) του Michael Dignam και Forty-five Seconds (2024) των Ruth Clinton και Niamh Moriarty.

Το A Phenomenon Only Slightly Strange είναι μια συναρμολόγηση έργων εικόνας και βίντεο που περιλαμβάνει φωτομοντάζ, σχέδια, κείμενα και βίντεο που δημιουργήθηκαν από αρχειακό υλικό. Το έργο διερευνά την υποκουλτούρα των UFO όπως εμφανίζεται τόσο στα μέσα μαζικής κουλτούρας όσο και στα λαϊκά/καθημερινά μέσα, χρησιμοποιώντας αυτό το θέμα για να εξετάσει τις εκφραστικές δυνατότητες του αρχειακού υλικού, ενώ παράλληλα εμπλέκεται με συστήματα πίστης, αποικιακές κληρονομιές και έννοιες κυριαρχίας.

Το ενδιαφέρον του Cóilín για το θέμα ξεκίνησε κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος φιλοξενίας στη Λεμεσό, το 2021. Κατά τη διάρκεια έρευνας του στο αρχειακό μουσείο της πόλης, ήρθε αντιμέτωπος με ιστορικές αναφορές για εμφανίσεις UFO στην Ιρλανδία και την Κύπρο, οι οποίες αργότερα αποκαλύφθηκε ότι αφορούσαν μυστικά βρετανικά στρατιωτικά αεροσκάφη. Η εύρεση αυτή οδήγησε σε ένα συνεχιζόμενο ερευνητικό εγχείρημα πάνω στο θέμα.

Η επανεξέταση του αρχειακού υλικού λειτουργεί τόσο ως εννοιολογική όσο και ως μεθοδολογική βάση του έργου. Το πρότζεκτ κινείται ανάμεσα σε δύο προσεγγίσεις: του αρχειονόμου, που οργανώνει τα τεκμήρια σύμφωνα με μια κοινά αποδεκτή λογική καταγραφής, και του καλλιτέχνη που καταπιάνεται με το κολάζ, ενώ συναρμολογεί ετερόκλητα θραύσματα σε ενιαίες, διαισθητικές προτάσεις. Οι δύο προσεγγίσεις αντιμετωπίζονται ως μορφές συγγραφικότητας που διεκδικούν το δικαίωμα ιδιοκτησίας πάνω στην ιστορία, είτε ενισχύοντας είτε αμφισβητώντας κυρίαρχες αφηγήσεις και αντιλήψεις του παρόντος.

Το A Phenomenon Only Slightly Strange παρουσιάζει έργα που συνδυάζουν αυθεντικό και κατασκευασμένο αρχειακό υλικό. Προσεγγίζοντας το UFO ως θεματικό φακό, το πρότζεκτ διερευνά τις τομές και τις αντιφάσεις ανάμεσα στην πίστη, την εξουσία, τη λαογραφία και την ποίηση.

Ανάγνωση & συνοδευτικές προβολές βίντεο: 7 Ιανουαρίου, 18:00

Ωράριο έκθεσης: 7–9 Ιανουαρίου, 18:00–20:00

Θκιό Ππαλιές, Κισσάμου 2Β, Λευκωσία 1040, Κύπρος