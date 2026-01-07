Έργα των Salvador Dalí, Piet Mondrian, Paul Klee και άλλων καλλιτεχνών εντάχθηκαν επίσημα στον δημόσιο τομέα

Δημοσιεύθηκε 07.01.2026 09:00

Με την πάροδο κάθε έτους, νέα έργα τέχνης χάνουν την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους και εντάσσονται στον δημόσιο τομέα, επιτρέποντας την ελεύθερη χρήση τους χωρίς ρητή άδεια από τα ιδρύματα ή τις κληρονομιές που τα διαχειρίζονται.

Φέτος, έργα των Salvador Dalí, José Clemente Orozco και άλλων σημαντικών δημιουργών εντάχθηκαν επίσημα στον δημόσιο τομέα.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες σημαντικές εξαιρέσεις ως προς το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα έργα. Θεωρητικά, σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία προβλέπει ότι τα δικαιώματα λήγουν μετά από 95 χρόνια εκτός αν ανανεωθούν, κάθε έργο που δημιουργήθηκε το 1930 θα έπρεπε πλέον να είναι ελεύθερο από νομικούς περιορισμούς.

Όμως, όπως επισημαίνει κάθε χρόνο το Κέντρο Μελέτης του Δημόσιου Τομέα του Πανεπιστημίου Duke με αφορμή την «Ημέρα Δημόσιου Τομέα», τα πνευματικά δικαιώματα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαρτώνται τόσο από το πότε δημιουργήθηκε ένα έργο όσο και από το πότε παρουσιάστηκε στο κοινό, καθώς και από το αν η καλλιτεχνική κληρονομιά ή ο φορέας που το διαχειρίζεται έχει ανανεώσει τα νομικά του δικαιώματα. (Η φετινή λίστα του Duke αφορά τα ίδια τα έργα και όχι συγκεκριμένες υψηλής ποιότητας εικόνες τους, τα δικαιώματα των οποίων συχνά ανήκουν σε οργανισμούς που συνεργάζονται με τις κληρονομιές των καλλιτεχνών.)

Παρά όλες αυτές τις επιφυλάξεις, ορισμένα μείζονα έργα σε πολλούς τομείς εντάχθηκαν φέτος στον δημόσιο τομέα. Το πρωτοποριακό μυθιστόρημα του William Faulkner As I Lay Dying (1930) όπως και το φιλοσοφικό έργο του Sigmund Freud Ο Πολιτισμός και οι Δυσφορίες του (1929), καθώς και η κλασική ταινία των Marx Brothers Animal Crackers (1930). Στον δημόσιο τομέα πέρασε επίσης μια σειρά χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων, ανάμεσά τους η Betty Boop και ο Rover, ο σκύλος της Disney που αργότερα μετονομάστηκε σε Pluto.

Ακολουθούν έξι έργα τέχνης που, σύμφωνα με τη λίστα του Duke, εισέρχονται φέτος στο Κοινό Κτήμα.

Piet Mondrian, Composition with Red, Blue and Yellow, 1930

Ο Piet Mondrian άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μοντέρνα τέχνη με έργα όπως αυτό, το οποίο χωρίζεται σε σχεδόν τετραγωνικά τμήματα καθαρών χρωμάτων, που διαχωρίζονται από παχιές μαύρες γραμμές. Ο Ολλανδός ζωγράφος επεδίωκε να φτάσει σε μια μορφή «καθαρής πλαστικής τέχνης», ικανής να οδηγήσει τον θεατή σε καταστάσεις υπέρβασης. Το έργο ανήκει στο Kunsthaus της Ζυρίχης, στην Ελβετία. Μια δεύτερη, πολύ παρόμοια εκδοχή του πίνακα πωλήθηκε στον οίκο Sotheby’s το 2022 έναντι 51 εκατομμυρίων δολαρίων.

Luis Buñuel και Salvador Dalí, L’Âge d’Or, 1930

Έργο-σταθμός του Υπερρεαλισμού, η ταινία αυτή θεωρείται ορόσημο τόσο επειδή ήταν από τις πρώτες ομιλούσες ταινίες όσο και λόγω των έντονα ερωτικών εικόνων της, οι οποίες προκάλεσαν σκάνδαλο την εποχή τους. Όπως και η προηγούμενη συνεργασία των Buñuel και Dalí, Un Chien Andalou (1929), που επίσης βρίσκεται στον δημόσιο τομέα, το L’Âge d’Or στερείται συνεκτικής αφήγησης και ξεχωρίζει κυρίως για τις υπνωτιστικές εικόνες του. Σε μία από τις πιο διάσημες σκηνές, μια γυναίκα ερωτοτροπεί με τα δάχτυλα ενός αγάλματος.

José Clemente Orozco, Prometheus, 1930

Ο José Clemente Orozco είχε ήδη αποκτήσει φήμη ως ένας από τους σημαντικότερους τοιχογράφους του Μεξικού όταν ζωγράφισε τον Προμηθέα, την πρώτη του νωπογραφία που δημιουργήθηκε για χώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το έργο, το οποίο βρίσκεται σε τραπεζαρία του Pomona College στο Claremont της Καλιφόρνιας, απεικονίζει τον Προμηθέα, τον αρχαίο Έλληνα θεό που αψήφησε τον Δία προσφέροντας τη φωτιά στην ανθρωπότητα. Ο Orozco απεικόνισε τη γυμνή μορφή χωρίς γεννητικά όργανα, από φόβο μήπως προσβάλει ορισμένους θεατές.

Sophie Taeuber-Arp, Composition, 1930

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όταν μια περιοδεύουσα αναδρομική έκθεση αναδιαμόρφωσε τη δημόσια αντίληψη για το έργο της, η Sophie Taeuber-Arp θεωρούνταν σχετικά άγνωστη μοντερνίστρια. Σήμερα, η Ελβετίδα καλλιτέχνις είναι αγαπητή για τον τρόπο με τον οποίο μετέφερε τα πειράματά της με την αφαίρεση σε πολλά μέσα, από τη ζωγραφική έως τα υφάσματα και τα ρούχα. Το Composition, που ανήκει στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, αποκαλύπτει την τόλμη της να ξεπεράσει την παράδοση, χρησιμοποιώντας ελαιοχρώμα μαζί με μεταλλικές νιφάδες που κάνουν την επιφάνεια του έργου να λαμπυρίζει.

Φωτογραφίες του Edward Steichen

Ο Edward Steichen χάραξε νέο δρόμο για τη φωτογραφία μόδας με τις εικόνες του για το περιοδικό Vogue. Το 1923 έγινε επικεφαλής φωτογράφος τόσο του Vogue όσο και του Vanity Fair και, τα επόμενα χρόνια, διαμόρφωσε ένα νέο πρότυπο, υιοθετώντας τεχνητό φωτισμό και θεατρική σκηνοθεσία, που έκαναν τις φωτογραφίσεις να μοιάζουν ελάχιστα με την καθημερινή πραγματικότητα. Ορισμένες φωτογραφίες που τράβηξε για το Vogue το 1930 βρίσκονται πλέον στον δημόσιο τομέα.

Paul Klee, Tier Freund Schaft (Animal Friendship), 1930

Πολλοί από τους πίνακες του Paul Klee περιλαμβάνουν μυστηριώδη σύμβολα που υπαινίσσονται κόσμους πέρα από τον δικό μας. Αυτό το έργο, που ανήκει στο Museo Reina Sofía στη Μαδρίτη, απεικονίζει ένα πλάσμα με ράμφος πάπιας και ένα ζώο που θυμίζει βίσονα να αλληλεπιδρούν μπροστά σε ένα ζωγραφικά επεξεργασμένο φόντο.

