Ground Matter: Ατομική έκθεση της Μελίτας Κούτα στο korai project space

Δημοσιεύθηκε 14.01.2026 10:28

Στην έκθεση Ground Matter, η Κούτα δημιουργεί μια αίσθηση τόπου (topos), που βιώνεται ταυτόχρονα μέσα από το τοπίο, το σώμα και το καταφύγιο.

Η πρακτική της Μελίτας Κούτα εκτυλίσσεται στον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στη μνήμη και την ύλη. Στην έκθεση GroundMatter, η καλλιτέχνις διερευνά την έννοια του εδάφους ως οριακό χώρο, μια σειρά οικιακών γεωλογικών στρωμάτων, θέτοντας ερωτήματα γύρω από τους ενδιάμεσους χώρους ως φορείς νοήματος.

Το «έδαφος» εξετάζεται τόσο οριζόντια όσο και κάθετα—μέσα από τη γη, το χώμα και τις υλικές στρώσεις—και μεταφορικά, ως χώρος όπου αντίθετες δυνάμεις συναντώνται, διαπραγματεύονται και συνυπάρχουν. Ως εκ τούτου, γίνεται τόπος συνάντησης ανάμεσα στην ανάπτυξη και την αντίσταση, την ευαλωτότητα και την αντοχή, την ανθρώπινη παρουσία και τη μη-ανθρώπινη δράση. Οι γλυπτικές της συνθέσεις αποκαλύπτουν υπόγειες δομές, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων χάλκινων σωληνώσεων που σχετίζονται με την κυκλοφορία του νερού, εκθέτοντας υπόγεια δραστηριότητα και υποδηλώνοντας σωματικά υγρά.

Η καλλιτέχνις δουλεύει με πηλό, γήινες ύλες και φυσικά στοιχεία συλλεγμένα από το κυπριακό τοπίο—άγρια φυτά, ρίζες και αγκάθια, όπως το κυπριακό γαϊδουράγκαθο—τα οποία υποβάλλει σε διαδικασία μεταμόρφωσης, μετατρέποντας την οργανική ύλη σε ορυκτογενείς μορφές μέσω της κεραμικής υαλοποίησης. Το αποτέλεσμα είναι ένα «αντίστροφο απολίθωμα»: αντί να ανασκάπτει μια αρχαία φόρμα, κατασκευάζει ένα μελλοντικό κατάλοιπο.

Στον πυρήνα αυτών των έργων βρίσκεται ένας διαρκής στοχασμός γύρω από το σπίτι. Για την Κούτα, το σπίτι δεν είναι μόνο αρχιτεκτονικό αντικείμενο αλλά και υπαρξιακός τόπος. Η γλυπτική μακέτα ενός σπιτιού—ένα αντίγραφο του σπιτιού των παππούδων της που χτίστηκε στη Λευκωσία το 1960—λειτουργεί ως μεταφορά για την κατοίκηση, τη μνήμη και την παρουσία. Μέσα από την αποδόμηση των αρχιτεκτονικών στοιχείων, το δάπεδο φαντάζει να γίνεται τεκτονικές πλάκες που αποκλίνουν και συγκλίνουν, προσκαλώντας τον θεατή να περιηγηθεί μέσα από τις γλυπτικές εγκαταστάσεις-θραύσματα στον χώρο της γκαλερί.

Στην έκθεση Ground Matter, η Κούτα δημιουργεί μια αίσθηση τόπου (topos), που βιώνεται ταυτόχρονα μέσα από το τοπίο, το σώμα και το καταφύγιο. Το έργο της διερευνά τα όρια της συνύπαρξης διαφορετικών μορφών ζωής, υφαίνοντας αυτοβιογραφικές αναφορές σε υλικές διαδικασίες ώστε να παραχθούν εύθραυστες, ασταθείς καταστάσεις ύπαρξης.

Τελικά, τα γλυπτά της Κούτα λειτουργούν ως ανοίκειες καταστάσεις-αντικείμενα, που διαπραγματεύονται το πορώδες όριο ανάμεσα σε ορατούς και αόρατους χώρους: κενό και μάζα, λειτουργία και ρήξη, αποκαλύπτοντας το έδαφος όχι ως σταθερό θεμέλιο αλλά ως ενεργό πεδίο. Η ενότητα της έκθεσης μετατρέπεται σε μια σιωπηλή διαλογιστική προσέγγιση γύρω από τη μνήμη και την υλική επιμονή, τοποθετώντας την ανθρώπινη εμπειρία μέσα στους αργούς, διαρκείς ρυθμούς του γεωλογικού χρόνου.

Η Μελίτα Κούτα (γεν. 1974, Κύπρος) είναι εικαστική καλλιτέχνις της οποίας το έργο περιλαμβάνει γλυπτική, εγκαταστάσεις, performance και πρακτικές site-specific. Το έργο της διερευνά τις σχέσεις μεταξύ μνήμης, υλικού και τοπίου, εξετάζοντας πώς η προσωπική εμπειρία, η οικολογική παρουσία και η συλλογική ιστορία εγγράφονται στον τόπο. Μέσα από πολυετή έρευνα και εις βάθος εμπλοκή με τα υλικά, η πρακτική της ασχολείται με την απουσία, την ευθραυστότητα, τη συνύπαρξη και τις πολυεπίπεδες αφηγήσεις που είναι ενσωματωμένες στη γη. Δουλεύοντας με πηλό, πέτρες και οργανικά αντικείμενα που συλλέγει στη διάρκεια περιπατητικών πρακτικών, η Κούτα δημιουργεί performancesκαι κεραμικά αντικείμενα, τα οποία περιγράφει ως «αντίστροφα απολιθώματα».

Η Κούτα έχει εκθέσει διεθνώς σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, Μπιενάλε και Τριενάλε στην Ευρώπη και την ευρύτερη Μεσόγειο.

www.melitacouta.com

Εγκαίνια: 23 Ιανουαρίου 7 - 9.30μμ

∆ιάρκεια: 23 Ιανουαρίου - 27 Δεκεμβρίου 2026

Korai Project Space

Αδαμαντίου Κοραή 6-8, 1016, Λευκωσία

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 16:00 - 19:00 ή κατόπιv ραντεβού.