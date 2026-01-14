«The promise that remains»: Η πρώτη ομαδική έκθεση του Beauty Line Art Foundation

Δημοσιεύθηκε 14.01.2026 12:35

Σήμερα τα εγκαίνια της έκθεσης η οποία παρουσιάζει έργα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του residency του Ιδρύματος.

Το BAF παρουσιάζει την ομαδική έκθεση The promise that remains, η οποία εγκαινιάζεται στην καρδιά της Λευκωσίας και αποτελεί το επιστέγασμα του δίμηνου residency προγράμματος που υλοποιήθηκε στα στούντιο του Ιδρύματος.

Η έκθεση γεννήθηκε μέσα από το open call You promised me love και στρέφει το βλέμμα όχι στην ίδια την υπόσχεση, αλλά σε αυτό που απομένει όταν εκείνη ραγίσει ή σιωπήσει· στο ίχνος, στη σκιά και στην εύθραυστη αρχιτεκτονική που συνεχίζει να υφίσταται ακόμη και μετά την κατάρρευση της βεβαιότητας.





Τέσσερις καλλιτέχνιδες, η Άννα Ψάλτη, η Ειρήνη Κάττου, η Μαρίνα Ιερείδη (lamarina) και η Σαβίνα Ιωάννου, οι οποίες επιλέχθηκαν από πενταμελή κριτική επιτροπή, εργάστηκαν για δύο μήνες στο πλαίσιο του residency προγράμματος του BAF, με την καθοδήγηση τεσσάρων μεντόρων. Τα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου κατά τη διάρκεια αυτής της ερευνητικής και παραγωγικής διαδικασίας.

Κριτική Επιτροπή & Μέντορες Προγράμματος:

Μαρία Λοιζίδου,

Μαρία Στάθη,

Σουζάνα Πετρή,

Ελπίδα Φραγκεσκίδου,

Αντρέας Στυλιανού,

Γιώργος Αντωνίου

Μέσα από ποικίλα μέσα και υλικά, τα έργα προσεγγίζουν την υπόσχεση ως ένα ασταθές πεδίο ανάμεσα στην παρουσία και την απουσία· ως μια σχέση που μετασχηματίζεται, επιμένει και διαλύεται, επιτρέποντας τη γέννηση νέων νοημάτων. Η γλώσσα θρυμματίζεται, ο χώρος μετατοπίζεται, οι εικόνες επανέρχονται ως καθυστερημένες μνήμες, συνθέτοντας ένα τοπίο όπου η εγγύτητα και η απόσταση συνυπάρχουν.

Η έκθεση δεν επιδιώκει μια ενιαία αφήγηση, αλλά προτείνει μια εμπειρία παραμονής και ακρόασης: μια διαρκή ταλάντωση ανάμεσα στο πριν και στο μετά, όπου το ανείπωτο λειτουργεί όχι ως έλλειψη, αλλά ως ενεργή συνθήκη.

The promise that remains καλεί τον θεατή να κινηθεί μέσα σε αυτή την ένταση, σε κάτι ανεκπλήρωτο, σε κάτι που επιμένει, σε κάτι που συνεχίζει να αφήνει το σημάδι του.

Σχετικά με το BAF

Το BAF ιδρύθηκε το 2024 στη Λευκωσία με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της τέχνης στη σύγχρονη κοινωνία. Μέσα από προγράμματα mentoring, εκπαιδευτικά εργαστήρια, εκθέσεις, διαλέξεις και ανοιχτές προσκλήσεις, το BAF υποστηρίζει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τη διαδικασία της έρευνας και παραγωγής. Στρατηγικός στόχος του Ιδρύματος είναι η δημιουργία μόνιμης συλλογής έργων σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Το BAF εδρεύει στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 10–16, Μέγαρο Μιτσή 2, Λευκωσία.

Πληροφορίες

«The promise that remains» | Ομαδική έκθεση των residents του BAF

Εγκαίνια: Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, 18:30

Διάρκεια έκθεσης: Μέχρι 14 Μαρτίου 2026.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη 15.00-18.00 & κατόπιν ραντεβού

Χώρος: Beauty Line Art Foundation [Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 10–16, Μέγαρο Μιτσή 2, Λευκωσία]

Περισσότερες πληροφορίες & επικοινωνία:

Email: info@baf.com.cy

Instagram: baf.cy

Facebook: BAF