Η eins, υπό τη φιλοξενία της The Intermission, παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Σωκράτη Φατούρου στην Αθήνα

Δημοσιεύθηκε 22.01.2026 12:48

Στην έκθεση Endangered Games, ο Σωκράτης Φατούρος δημιουργεί ένα περιβάλλον που εμπεριέχει εικόνες απροσδιόριστου χρόνου· ένα αποξενωμένο τοπίο, όπου η φύση, η βιομηχανία και η μνήμη συνυπάρχουν υπό συνθήκες έντασης και διαρκούς κινδύνου.

Τα βιομηχανικά υλικά λειτουργούν ως καμβάδες πάνω στους οποίους η ζωγραφική εμφανίζεται μέσα από ίχνη, τομές και καψίματα, μετατρέποντας κάθε επιφάνεια σε πεδίο ανάγνωσης και κάθε σημάδι σε μορφή γραφής.

Αυτές οι μη αναστρέψιμες χειρονομίες αποκαλύπτουν την εγγύτητα ανάμεσα στη δημιουργία και την καταστροφή. Είτε εργάζεται με ασφαλτική μεμβράνη και πυρίτιδα είτε με πιο παραδοσιακά υλικά, όπως το μάρμαρο και η πορσελάνη, ο Φατούρος αναδεικνύει τις καλλιτεχνικές δυνατότητες των πρώτων υλών μέσα από ζωγραφικές και γλυπτικές πρακτικές. Η φωτιά δεν λειτουργεί ως θέαμα, αλλά ως μέθοδος εγγραφής, αποκαλύπτοντας τα όρια των υλικών αντί να τα αναπαριστά.

Χαραγμένα στα υλικά που παρουσιάζονται στην έκθεση εμφανίζονται σημάδια ζωής: φυτά κατασκευασμένα από πυρίτιδα και ανοξείδωτο ατσάλι, σώματα ζώων και ανθρώπινα μέλη αποτυπωμένα στην άσφαλτο. Ο κίνδυνος είναι εγγενής στα ίδια τα υλικά, καθώς η πυρίτιδα βρίσκεται διαρκώς στο όριο της έκρηξης και η άσφαλτος είναι εύφλεκτη.

Η πυρίτιδα δεν εμφανίζεται μόνο ως ένα ασταθές υλικό, αλλά ως μια κατάσταση αναστολής, ως ύλη που διατηρείται σε μόνιμη προσμονή. Μέσα από τις παρεμβάσεις του, ο Φατούρος θέτει σημεία συνύπαρξης, υπενθυμίζοντας ό,τι επιμένει να υπάρχει παρά τη συνεχή πιθανότητα της εξαφάνισης.

Στον πυρήνα της πρακτικής του Φατούρου βρίσκεται μια διερεύνηση των υλικών συνεπειών της ανθρώπινης επιβολής πάνω στον φυσικό κόσμο. Η έκθεση Endangered Games αποτελεί έναν στοχασμό πάνω στα ίχνη: τι επιβιώνει, τι διαγράφεται και τι παραμένει σε κίνδυνο. Ο καλλιτέχνης προσκαλεί τον θεατή να κινηθεί μέσα σε ένα τοπίο όπου η μνήμη, η ύλη και ο χρόνος συνδιαλέγονται σε μικρή κλίμακα.

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Σωκράτης Φατούρος είναι εικαστικός καλλιτέχνης με έδρα την Αθήνα. Η δουλειά του διερευνά την κίνηση, τον συμβολισμό και τις λεπτές αφηγήσεις που ενυπάρχουν στις καθημερινές χειρονομίες. Με έργο που εκτείνεται από το σχέδιο έως τις γλυπτικές μορφές, αντλεί από τη μνήμη, τον μύθο και την προσωπική εμπειρία, μεταμορφώνοντας το εφήμερο σε στοχαστικά αντικείμενα.

Η πρακτική του χαρακτηρίζεται από μια εκλεπτυσμένη ευαισθησία τόσο προς την έννοια όσο και προς το υλικό, ισορροπώντας ανάμεσα στη συγκράτηση και την ποιητική έκφραση.

Πρόσφατες ατομικές εκθέσεις

Jangala B, ARCO Madrid, Eins Gallery, Μαδρίτη, Ισπανία (2025)

Jangala, Eins Gallery, Λεμεσός, Κύπρος (2024)

Five Witnesses, Ostend.art, Όστεντ, Βέλγιο (2024)

Sweet Waters, ahwnn gallery, Όστεντ, Βέλγιο (2024)

Πρόσφατες ομαδικές εκθέσεις

Abandoned Cartographies & Other Odd Hours, επιμέλεια Ντίνος Χατζηραφαηλίδης, CAN Gallery, Αθήνα (2025)

My Nest, My Noose, MISC, Αθήνα (2024)

Eidyllia Odos, επιμέλεια Μαρία Μαραγκού, Contemporary Art Museum of Crete (CCA), Ρέθυμνο (2022)

Έχει προταθεί για το DESTE Prize (Αθήνα, 2007) και το Premio Lissone (Ιταλία, 2007), με σύσταση της Άννας Καφέτση, πρώην διευθύντριας του ΕΜΣΤ. Έχει συμμετάσχει σε καλλιτεχνικά residencies, μεταξύ άλλων στο Marion & Philippe Lambert Residency (Κρήτη, 2025), στο Delphi Foundation (Ελλάδα) και στο Ricklundgården Artist Residency (Σουηδία, 2001).

Πληροφορίες Έκθεσης

Διάρκεια: 28 Ιανουαρίου – 4 Απριλίου

Ημέρες & ώρες: Τετάρτη – Σάββατο, 12:00 – 20:00

Διεύθυνση: Πολυδεύκους 37Α, Πειραιάς 18545, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 4131504

Email: info@theintermission.art

Ιστοσελίδα: www.theintermission.art

Instagram: @theintermission

Eins Gallery

Θέμιδος 28, 3036 Λεμεσός

www.einsgallery.com | info@einsgallery.com

