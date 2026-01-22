Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για το «Poetry Speaks Loud – A Poster for a Poet»

Δημιουργικό Σκεπτικό
Η ποίηση είναι ο παλμός της ανθρώπινης ψυχής. Είναι ο ρυθμός που μετατρέπει τη σιωπή σε φωνή, τα συναισθήματα σε εικόνες και τις λέξεις σε ανάσα. Όπως ο ποιητής πλάθει τη γλώσσα, έτσι και ο σχεδιαστής πλάθει το φως, το χρώμα και τη μορφή.
Όταν η ποίηση συναντά το design, γεννιέται μια νέα γλώσσα, μια οπτική, παγκόσμια γλώσσα που μιλά απευθείας στην καρδιά.
Ο διαγωνισμός «Poetry Speaks Loud» καλεί τους δημιουργούς να φέρουν την ποίηση στον δημόσιο χώρο μέσα από το μέσο της αφίσας, να δώσουν μορφή και φωνή σε στίχους που άγγιξαν την ψυχή τους, σε ποιητές που τους ενέπνευσαν, είτε προέρχονται από τη δική τους χώρα είτε από οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου.
Η επιλογή είναι ελεύθερη, γιατί η ποίηση δεν γνωρίζει σύνορα, είναι η κοινή μας γλώσσα. Μπορεί να είναι ένας μόνο στίχος ή ολόκληρο ποίημα. Αυτό που έχει σημασία είναι η οπτική ερμηνεία, η στιγμή που η τυπογραφία αποκτά ρυθμό, η παύση γίνεται χώρος και η φωνή του ποιητή βρίσκει νέα μορφή μέσα από την εικόνα.
Κάθε αφίσα γίνεται ύμνος στη δύναμη του λόγου και της εικόνας, μια γέφυρα ανάμεσα στη λογοτεχνία και το γραφιστικό σχέδιο.
Μέσα από αυτή τη δημιουργική διαδικασία προκύπτει μια παγκόσμια συλλογή οπτικής ποίησης, ένα μωσαϊκό πολιτισμών, αισθητικών και φωνών.
Κάθε αφίσα γίνεται φορέας πολιτιστικής κληρονομιάς, ένα οπτικό πορτρέτο της γλώσσας και του πνεύματος των λαών.
Έτσι, πιο δυνατά από ποτέ, η ποίηση μιλά ξανά μέσα από το βλέμμα, το φως και το δημιουργικό όραμα των σχεδιαστών.
Κατηγορίες & Βραβεία
Βραβεία & δώρα συνολικής αξίας €3.000
-
Διεθνής Διάκριση Επαγγελματιών
-
Διεθνής Διάκριση Φοιτητών Ανώτατης Εκπαίδευσης
-
Κυπριακή Διάκριση Φοιτητών Ανώτατης Εκπαίδευσης
-
Κυπριακή Διάκριση Μαθητών Λυκείου & Τεχνικών Σχολών
Οι τέσσερις πρώτοι νικητές (ένας από κάθε κατηγορία) θα παραλάβουν τα βραβεία και τα δώρα τους από τον δωροθέτη και τους διοργανωτές.
Οι 50 διακριθείσες συμμετοχές θα λάβουν Πιστοποιητικό Διάκρισης και τα έργα τους θα παρουσιαστούν στην έκθεση.
Δικαίωμα Συμμετοχής
Ο διαγωνισμός είναι διεθνής και απευθύνεται σε:
-
Επαγγελματίες της οπτικής επικοινωνίας, γραφιστικής, εικονογράφησης, καλών και εφαρμοσμένων τεχνών
-
Φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια ή Κολλέγια) στους παραπάνω τομείς
-
Φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο
-
Μαθητές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών στην Κύπρο
Τεχνικές Προδιαγραφές
-
Διαστάσεις: 50 × 70 cm (κάθετα)
-
Ανάλυση & Μορφή: 300 dpi, CMYK, αρχείο .jpg
-
Υποχρεωτικά στοιχεία:
-
Πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην αφίσα:
-
Χρήση ποιημάτων:
-
Αρχεία που απαιτούνται:
Διαδικασία Υποβολής
Οι συμμετοχές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας από 10 Νοεμβρίου 2025 έως 28 Φεβρουαρίου 2026.
-
Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει έως τρεις (3) αφίσες
-
Κόστος ανά συμμετοχή: 10€
-
Κάθε αφίσα υποβάλλεται ξεχωριστά
-
Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 25MB
-
Αποστολές μέσω email ή εξωτερικών συνδέσμων δεν γίνονται δεκτές
Ονομασία αρχείου:
CategoryCode_Country_Name-Surname_PoemTitle.jpg
Παράδειγμα:
GSCP01_Greece_Maria-Livikou_Ithaka.jpg
Όροι Συμμετοχής
(συνοπτικά)
-
Συμμετοχές με ελλιπή στοιχεία απορρίπτονται
-
Δεν επιτρέπεται δημόσια ανάρτηση πριν την ανακοίνωση νικητών
-
Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα
-
Οι νικητές παραχωρούν δικαίωμα δωρεάν χρήσης των έργων
-
Θα εκδοθεί έντυπη έκδοση με τις 50 αφίσες και υλικό του ConFest
Υποβολή Συμμετοχής
Οι τέσσερις νικητές και οι 50 καλύτερες αφίσες θα εκτεθούν στην αντίστοιχη έκθεση, που θα εγκαινιαστεί μετά το τέλος των ομιλιών του Συνεδρίου το 2026.