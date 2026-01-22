Παράθυρο logo
Εικαστικά
Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για το «Poetry Speaks Loud – A Poster for a Poet»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 22.01.2026 13:51
Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για το «Poetry Speaks Loud – A Poster for a Poet»

Το Graphic Stories προσκαλεί όλους τους δημιουργικούς να συμμετάσχουν στον διεθνή διαγωνισμό αφίσας με θέμα «Poetry Speaks Loud». Ο διεθνής διαγωνισμός αποτελεί μέρος του 12ου ConFest για το Graphic Design και την Οπτική Επικοινωνία, Graphic Stories, που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Δημιουργικό Σκεπτικό

Η ποίηση είναι ο παλμός της ανθρώπινης ψυχής. Είναι ο ρυθμός που μετατρέπει τη σιωπή σε φωνή, τα συναισθήματα σε εικόνες και τις λέξεις σε ανάσα. Όπως ο ποιητής πλάθει τη γλώσσα, έτσι και ο σχεδιαστής πλάθει το φως, το χρώμα και τη μορφή.

Όταν η ποίηση συναντά το design, γεννιέται μια νέα γλώσσα, μια οπτική, παγκόσμια γλώσσα που μιλά απευθείας στην καρδιά.

Ο διαγωνισμός «Poetry Speaks Loud» καλεί τους δημιουργούς να φέρουν την ποίηση στον δημόσιο χώρο μέσα από το μέσο της αφίσας, να δώσουν μορφή και φωνή σε στίχους που άγγιξαν την ψυχή τους, σε ποιητές που τους ενέπνευσαν, είτε προέρχονται από τη δική τους χώρα είτε από οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου.

Η επιλογή είναι ελεύθερη, γιατί η ποίηση δεν γνωρίζει σύνορα, είναι η κοινή μας γλώσσα. Μπορεί να είναι ένας μόνο στίχος ή ολόκληρο ποίημα. Αυτό που έχει σημασία είναι η οπτική ερμηνεία, η στιγμή που η τυπογραφία αποκτά ρυθμό, η παύση γίνεται χώρος και η φωνή του ποιητή βρίσκει νέα μορφή μέσα από την εικόνα.

Κάθε αφίσα γίνεται ύμνος στη δύναμη του λόγου και της εικόνας, μια γέφυρα ανάμεσα στη λογοτεχνία και το γραφιστικό σχέδιο.

Μέσα από αυτή τη δημιουργική διαδικασία προκύπτει μια παγκόσμια συλλογή οπτικής ποίησης, ένα μωσαϊκό πολιτισμών, αισθητικών και φωνών.

Κάθε αφίσα γίνεται φορέας πολιτιστικής κληρονομιάς, ένα οπτικό πορτρέτο της γλώσσας και του πνεύματος των λαών.

Έτσι, πιο δυνατά από ποτέ, η ποίηση μιλά ξανά μέσα από το βλέμμα, το φως και το δημιουργικό όραμα των σχεδιαστών.

Κατηγορίες & Βραβεία

Βραβεία & δώρα συνολικής αξίας €3.000

  1. Διεθνής Διάκριση Επαγγελματιών

     

    – Πακέτο γραμματοσειρών από την Parachute Typefoundry αξίας €500

     

    – Βραβείο από τον ΜΚΟ Graphic Stories Cyprus

     

  2. Διεθνής Διάκριση Φοιτητών Ανώτατης Εκπαίδευσης

     

    – Πακέτο γραμματοσειρών από την Parachute Typefoundry αξίας €500

     

    – Βραβείο από τον ΜΚΟ Graphic Stories Cyprus

     

  3. Κυπριακή Διάκριση Φοιτητών Ανώτατης Εκπαίδευσης

     

    – Πακέτο γραμματοσειρών από την Parachute Typefoundry αξίας €500

     

    – Βραβείο από τον ΜΚΟ Graphic Stories Cyprus

     

  4. Κυπριακή Διάκριση Μαθητών Λυκείου & Τεχνικών Σχολών

     

    – Πακέτο γραμματοσειρών από την Parachute Typefoundry αξίας €500

     

    – Βραβείο από τον ΜΚΟ Graphic Stories Cyprus

     

Οι τέσσερις πρώτοι νικητές (ένας από κάθε κατηγορία) θα παραλάβουν τα βραβεία και τα δώρα τους από τον δωροθέτη και τους διοργανωτές.

Οι 50 διακριθείσες συμμετοχές θα λάβουν Πιστοποιητικό Διάκρισης και τα έργα τους θα παρουσιαστούν στην έκθεση.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Ο διαγωνισμός είναι διεθνής και απευθύνεται σε:

  1. Επαγγελματίες της οπτικής επικοινωνίας, γραφιστικής, εικονογράφησης, καλών και εφαρμοσμένων τεχνών

     

    Κωδικός Κατηγορίας: GSCP01

     

  2. Φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια ή Κολλέγια) στους παραπάνω τομείς

     

    Κωδικός Κατηγορίας: GSCP02

     

  3. Φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο

     

    Κωδικός Κατηγορίας: GSCP03

     

  4. Μαθητές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών στην Κύπρο

     

    Κωδικός Κατηγορίας: GSCP04

Τεχνικές Προδιαγραφές

  1. Διαστάσεις: 50 × 70 cm (κάθετα)

  2. Ανάλυση & Μορφή: 300 dpi, CMYK, αρχείο .jpg

  3. Υποχρεωτικά στοιχεία:

     

    α) Τίτλος διαγωνισμού στα Αγγλικά: “Poetry Speaks Loud”

     

    β) Λογότυπο Graphic Stories (παράρτημα Download Links)

     

  4. Πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην αφίσα:

     

    α) Ονοματεπώνυμο ποιητή

     

    β) Τίτλος ποιήματος

     

    γ) Εθνικότητα ποιητή

     

    δ) (Προαιρετικά) Έτος ή στοιχεία πνευματικών δικαιωμάτων

     

  5. Χρήση ποιημάτων:

     

    α) Επιτρέπεται η χρήση ποιημάτων δημόσιου κτήματος (public domain) ή με σαφή αναφορά και πίστωση δημιουργού

     

    β) Η ευθύνη για τα πνευματικά δικαιώματα ανήκει αποκλειστικά στον συμμετέχοντα

     

  6. Αρχεία που απαιτούνται:

     

    α) Συμπληρωμένη φόρμα συμμετοχής

     

    β) Το τελικό αρχείο της αφίσας

Διαδικασία Υποβολής

Οι συμμετοχές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας από 10 Νοεμβρίου 2025 έως 28 Φεβρουαρίου 2026.

  • Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει έως τρεις (3) αφίσες

  • Κόστος ανά συμμετοχή: 10€

  • Κάθε αφίσα υποβάλλεται ξεχωριστά

  • Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 25MB

  • Αποστολές μέσω email ή εξωτερικών συνδέσμων δεν γίνονται δεκτές

Ονομασία αρχείου:

 

CategoryCode_Country_Name-Surname_PoemTitle.jpg

 

Παράδειγμα: GSCP01_Greece_Maria-Livikou_Ithaka.jpg

 

Όροι Συμμετοχής

(συνοπτικά)

  • Συμμετοχές με ελλιπή στοιχεία απορρίπτονται

  • Δεν επιτρέπεται δημόσια ανάρτηση πριν την ανακοίνωση νικητών

  • Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα

  • Οι νικητές παραχωρούν δικαίωμα δωρεάν χρήσης των έργων

  • Θα εκδοθεί έντυπη έκδοση με τις 50 αφίσες και υλικό του ConFest

Υποβολή Συμμετοχής

 

Οι τέσσερις νικητές και οι 50 καλύτερες αφίσες θα εκτεθούν στην αντίστοιχη έκθεση, που θα εγκαινιαστεί μετά το τέλος των ομιλιών του Συνεδρίου το 2026.

 

 

 

 

Tags

διαγωνισμός
Graphic Stories Cyprus
Διαγωνισμός Αφίσας
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα