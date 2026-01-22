Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για το «Poetry Speaks Loud – A Poster for a Poet»

Δημοσιεύθηκε 22.01.2026 13:51

Το Graphic Stories προσκαλεί όλους τους δημιουργικούς να συμμετάσχουν στον διεθνή διαγωνισμό αφίσας με θέμα «Poetry Speaks Loud». Ο διεθνής διαγωνισμός αποτελεί μέρος του 12ου ConFest για το Graphic Design και την Οπτική Επικοινωνία, Graphic Stories, που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Δημιουργικό Σκεπτικό

Η ποίηση είναι ο παλμός της ανθρώπινης ψυχής. Είναι ο ρυθμός που μετατρέπει τη σιωπή σε φωνή, τα συναισθήματα σε εικόνες και τις λέξεις σε ανάσα. Όπως ο ποιητής πλάθει τη γλώσσα, έτσι και ο σχεδιαστής πλάθει το φως, το χρώμα και τη μορφή.

Όταν η ποίηση συναντά το design, γεννιέται μια νέα γλώσσα, μια οπτική, παγκόσμια γλώσσα που μιλά απευθείας στην καρδιά.

Ο διαγωνισμός «Poetry Speaks Loud» καλεί τους δημιουργούς να φέρουν την ποίηση στον δημόσιο χώρο μέσα από το μέσο της αφίσας, να δώσουν μορφή και φωνή σε στίχους που άγγιξαν την ψυχή τους, σε ποιητές που τους ενέπνευσαν, είτε προέρχονται από τη δική τους χώρα είτε από οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου.

Η επιλογή είναι ελεύθερη, γιατί η ποίηση δεν γνωρίζει σύνορα, είναι η κοινή μας γλώσσα. Μπορεί να είναι ένας μόνο στίχος ή ολόκληρο ποίημα. Αυτό που έχει σημασία είναι η οπτική ερμηνεία, η στιγμή που η τυπογραφία αποκτά ρυθμό, η παύση γίνεται χώρος και η φωνή του ποιητή βρίσκει νέα μορφή μέσα από την εικόνα.

Κάθε αφίσα γίνεται ύμνος στη δύναμη του λόγου και της εικόνας, μια γέφυρα ανάμεσα στη λογοτεχνία και το γραφιστικό σχέδιο.

Μέσα από αυτή τη δημιουργική διαδικασία προκύπτει μια παγκόσμια συλλογή οπτικής ποίησης, ένα μωσαϊκό πολιτισμών, αισθητικών και φωνών.

Κάθε αφίσα γίνεται φορέας πολιτιστικής κληρονομιάς, ένα οπτικό πορτρέτο της γλώσσας και του πνεύματος των λαών.

Έτσι, πιο δυνατά από ποτέ, η ποίηση μιλά ξανά μέσα από το βλέμμα, το φως και το δημιουργικό όραμα των σχεδιαστών.

Κατηγορίες & Βραβεία

Βραβεία & δώρα συνολικής αξίας €3.000

Διεθνής Διάκριση Επαγγελματιών – Πακέτο γραμματοσειρών από την Parachute Typefoundry αξίας €500 – Βραβείο από τον ΜΚΟ Graphic Stories Cyprus Διεθνής Διάκριση Φοιτητών Ανώτατης Εκπαίδευσης – Πακέτο γραμματοσειρών από την Parachute Typefoundry αξίας €500 – Βραβείο από τον ΜΚΟ Graphic Stories Cyprus Κυπριακή Διάκριση Φοιτητών Ανώτατης Εκπαίδευσης – Πακέτο γραμματοσειρών από την Parachute Typefoundry αξίας €500 – Βραβείο από τον ΜΚΟ Graphic Stories Cyprus Κυπριακή Διάκριση Μαθητών Λυκείου & Τεχνικών Σχολών – Πακέτο γραμματοσειρών από την Parachute Typefoundry αξίας €500 – Βραβείο από τον ΜΚΟ Graphic Stories Cyprus

Οι τέσσερις πρώτοι νικητές (ένας από κάθε κατηγορία) θα παραλάβουν τα βραβεία και τα δώρα τους από τον δωροθέτη και τους διοργανωτές.

Οι 50 διακριθείσες συμμετοχές θα λάβουν Πιστοποιητικό Διάκρισης και τα έργα τους θα παρουσιαστούν στην έκθεση.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Ο διαγωνισμός είναι διεθνής και απευθύνεται σε:

Επαγγελματίες της οπτικής επικοινωνίας, γραφιστικής, εικονογράφησης, καλών και εφαρμοσμένων τεχνών Κωδικός Κατηγορίας: GSCP01 Φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια ή Κολλέγια) στους παραπάνω τομείς Κωδικός Κατηγορίας: GSCP02 Φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο Κωδικός Κατηγορίας: GSCP03 Μαθητές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών στην Κύπρο Κωδικός Κατηγορίας: GSCP04

Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαστάσεις: 50 × 70 cm (κάθετα) Ανάλυση & Μορφή: 300 dpi, CMYK, αρχείο .jpg Υποχρεωτικά στοιχεία: α) Τίτλος διαγωνισμού στα Αγγλικά: “Poetry Speaks Loud” β) Λογότυπο Graphic Stories (παράρτημα Download Links) Πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην αφίσα: α) Ονοματεπώνυμο ποιητή β) Τίτλος ποιήματος γ) Εθνικότητα ποιητή δ) (Προαιρετικά) Έτος ή στοιχεία πνευματικών δικαιωμάτων Χρήση ποιημάτων: α) Επιτρέπεται η χρήση ποιημάτων δημόσιου κτήματος (public domain) ή με σαφή αναφορά και πίστωση δημιουργού β) Η ευθύνη για τα πνευματικά δικαιώματα ανήκει αποκλειστικά στον συμμετέχοντα Αρχεία που απαιτούνται: α) Συμπληρωμένη φόρμα συμμετοχής β) Το τελικό αρχείο της αφίσας

Διαδικασία Υποβολής

Οι συμμετοχές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας από 10 Νοεμβρίου 2025 έως 28 Φεβρουαρίου 2026.

Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει έως τρεις (3) αφίσες

Κόστος ανά συμμετοχή: 10€

Κάθε αφίσα υποβάλλεται ξεχωριστά

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 25MB

Αποστολές μέσω email ή εξωτερικών συνδέσμων δεν γίνονται δεκτές

Ονομασία αρχείου:

CategoryCode_Country_Name-Surname_PoemTitle.jpg

Παράδειγμα: GSCP01_Greece_Maria-Livikou_Ithaka.jpg

Όροι Συμμετοχής

(συνοπτικά)

Συμμετοχές με ελλιπή στοιχεία απορρίπτονται

Δεν επιτρέπεται δημόσια ανάρτηση πριν την ανακοίνωση νικητών

Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα

Οι νικητές παραχωρούν δικαίωμα δωρεάν χρήσης των έργων

Θα εκδοθεί έντυπη έκδοση με τις 50 αφίσες και υλικό του ConFest

Οι τέσσερις νικητές και οι 50 καλύτερες αφίσες θα εκτεθούν στην αντίστοιχη έκθεση, που θα εγκαινιαστεί μετά το τέλος των ομιλιών του Συνεδρίου το 2026.