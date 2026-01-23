«Αγροποιητική: χώματα/σώματα» στο Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης

Δημοσιεύθηκε 23.01.2026 16:18

Άποψη από την έκθεση «Αγροποιητική: Χώματα / Σώματα». Σε πρώτο πλάνο, έργο του Στας Παράσκου με τίτλο «Η Ρεβέκκα στο Πηγάδι» (ιδιωτική συλλογή). Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Ελεονώρα Αντωνιάδου. Φώτο: Ιωάννα Οικονομίδου.

Η πρώτη έκθεση του Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα», που διοργανώνεται από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026 και το Υφυπουργείο Πολιτισμού, παρουσιάζει την τέχνη ως φορέα διαλόγου, αξιών και κοινών ευρωπαϊκών αναφορών. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026 ενώ η έκθεση θα είναι ανοικτή στο κοινό από τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Σε έναν κόσμο όπου η πολιτιστική έκφραση συνδέεται άμεσα με την κοινωνική συνοχή, την παιδεία και την πολιτιστική διπλωματία, η λειτουργία του Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης της Κύπρου αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα. Πέρα από την αναγνώριση της σημασίας και την προβολή της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας του τόπου μας, το μουσείο αποτελεί μια επένδυση, αλλά και μια κίνηση ενίσχυσης της πνευματικής καλλιέργειας της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας, η έκθεση σε επιμέλεια Δρος Έλενας Πάρπα, έρχεται να αναδείξει τη δυναμική της μοντέρνας και σύγχρονης κυπριακής τέχνης να διεγείρει προβληματισμό με τα έργα, που εκκινούν από την κυπριακή εμπειρία αλλά συνδέονται με ευρύτερους προβληματισμούς εντός του ευρωπαϊκού και όχι μόνο περιβάλλοντος και ενθαρρύνουν την επαναξιολόγηση της σχέσης μας με τη φύση, τον τόπο και την ιστορία του προς μια πιο κριτική, υπεύθυνη και ενσυναισθητική στάση.

Άποψη από την έκθεση «Αγροποιητική: Χώματα / Σώματα». Σε πρώτο πλάνο, έργο του Αδαμάντιου Διαμαντή με τίτλο «Φυτεύτριες» (1932-1933). Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Ελεονώρα Αντωνιάδου. Φώτο: Ιωάννα Οικονομίδου.

Πενήντα και πλέον ιστορικοί και σύγχρονοι καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες από την Κύπρο έρχονται σε διάλογο προς μια ανοικτή ανάγνωση του όρου «τοπίο» σε σχέση με συναφείς έννοιες όπως η φύση, η ύπαιθρος, η γη, ο τόπος και το χώμα.

Ο τίτλος της έκθεσης αντλείται από δοκίμιο της Πορτογαλίδας καλλιτέχνιδας Φιλίπα Σέζαρ (Filipa César) και συνδέεται με ένα διεπιστημονικό πλαίσιο συζήτησης γύρω από τη σχέση ανθρώπου και φύσης. Η έκθεση στο Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης δανείζεται τον όρο εξελίσσοντας πτυχές που αφορούν το κυπριακό συγκείμενο.

Η έκθεση συνοδεύεται από ειδικά σχεδιασμένη έκδοση στην οποία τριάντα και πλέον συγγραφείς από τον χώρο της λογοτεχνίας, της ποίησης και των ανθρωπιστών σπουδών ανταποκρίνονται στα έργα που παρουσιάζονται. Πλαισιώνεται επίσης από παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει ξεναγήσεις, παρουσιάσεις από τους καλλιτέχνες και τις καλλιτέχνιδες που συμμετέχουν, το τριήμερο κινηματογραφικών προβολών Only Terrestrial σε επιμέλεια Δρ Róisín Tapponi (Sasha Movies) με τη συμμετοχή της Δρ Όλγα Κουρέλου, καθώς και το συμπόσιο σε συνεργασία με το Celadon Center for Arts & Ecologies υπό τον τίτλο Oiko-nomia: Peasant Women, Invisible Others, and Resilience. Επίσης, κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Οι ημερομηνίες και οι ώρες των εκδηλώσεων του παράλληλου προγράμματος θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.

Συμμετέχουν οι εικαστικοί: Ραΐσσα Αγγελή, Ανδρέας Ασπρόφτας, Ναταλί Γιαξή, Γκιουνάι Γκιούζελγκιουν, Ισμέτ Βεχίτ Γκιουνέι, Θεόδουλος Γρηγορίου, Αδαμάντιος Διαμαντής, Χάρις Επαμεινώνδα, Πήτερ Εραμιάν, Ελίνα Ιωάννου, Στέλιος Καλλινίκου, Τηλέμαχος Κάνθος, Μιχαήλ Κάσιαλος, Λητώ Κάττου, Μάριελ Κουβέλη, Γλαύκος Κουμίδης, Μελίτα Κούτα, Γιώργος Κυριάκου, Φάνος Κυριάκου, Γιούλικα Λακερίδου, Μαρία Λοϊζίδου, Ιωάννα Λουκά, Άγγελος Μακρίδης, Παναγιώτης Μιχαήλ, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Μαρία Μιχαηλίδου, Ελένη Νικοδήμου, Μαρίνα Ξενοφώντος, Ελένη Οδυσσέως, Γιάννος Οικονόμου, Λευτέρης Οικονόμου, Στέφανος Παπαδάς, Στας Παράσκος, Χάρης Πελλαπαϊσιώτης, Πόλυς Πεσλίκας, Χριστόφορος Σάββα, Μαρία Σπίβακ, Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ, Σωκράτης Σωκράτους, Κωνσταντίνος Ταλιώτης, Σινασί Τέκμαν, Μαρία Τουμάζου, Λεόντιος Τουμπουρής, Ελπίδα Φραγκεσκίδου-Χένκιν, Νατάσα Σαντρ Χαγκιγκιάν, Βαλεντίνος Χαραλάμπους, Νίτσα Χατζηγεωργίου, Μουσταφά Χουλούζι, Σάββας Χριστοδουλίδης, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, Μαριάννα Χριστοφίδου.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 10:00-18:00, Πέμπτη 10:00-20:00

Αμμοχώστου 73, 1016 Λευκωσία / Τ. 22 479600.