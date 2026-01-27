Πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες τα εγκαίνια της έκθεσης «Καιρός» της Κυπριακής Προεδρίας

Δημοσιεύθηκε 27.01.2026 13:53

Σε ομιλία της, η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, χαρακτήρισε ως ιστορική στιγμή για την Κύπρο, την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσθέτοντας πως ο πολιτισμός αναδεικνύεται σε ουσιαστικό εργαλείο πολιτικής συνοχής και στην πιο σημαντική έκφραση της κοινής ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. «Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διαμόρφωση ταυτοτήτων, τη διαφύλαξη της μνήμης και τη δημιουργία ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού οράματος», σημείωσε.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού, τόνισε πως η Προεδρία εδράζεται σε ένα όραμα για μια Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρότερη, πιο ανθεκτική, κοινωνικά συνεκτική και στρατηγικά αυτόνομη.

Ο πολιτισμός, συνέχισε, κατέχει κεντρική θέση στην Κυπριακή Προεδρία και το Υφυπουργείο Πολιτισμού έχει αναλάβει το σημαντικό έργο του σχεδιασμού ενός πολιτιστικού προγράμματος ως αναπόσπαστου μέρους της συνολικής μας στρατηγικής για μια φιλόδοξη και ουσιαστική Προεδρία. Η Υφυπουργός υπογράμμισε πως η Κύπρος επιβεβαιώνει τον πολιτισμό ως ζωτικό μέσο διαλόγου, ικανού να εμπεριέχει την πολυπλοκότητα, να αγκαλιάζει την κίνηση και να ανοίγει δρόμους συνεργασίας, αλληλεγγύης και ανανεωμένης προοπτικής εντός τους ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Εξήγησε πως μέρος της εντολής της Κυπριακής Προεδρίας είναι ο καλλωπισμός του κτηρίου «Justus Lipsius» και του γειτονικού κτηρίου «Europa», μεταμορφώνοντας τα διοικητικά κέντρα του Συμβουλίου της ΕΕ σε έναν χώρο πολιτιστικής ανταλλαγής, στοχασμού και καλλιτεχνικής έκφρασης. «Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ μαζί σας για να εγκαινιάσουμε την Έκθεση της Κυπριακής Προεδρίας, την επιμέλεια της οποίας ανέλαβε ο διεθνώς αναγνωρισμένος Κύπριος σχεδιαστής Μιχάλης Αναστασιάδης», δήλωσε.

Αναφερόμενη στον κ. Αναστασιάδη, η Υφυπουργός είπε πως ο σχεδιαστής ίδρυσε το στούντιο του το 1994 στο Λονδίνο, με στόχο τη διερεύνηση σύγχρονων εννοιών πολιτισμού και αισθητικής μέσα από έναν συνδυασμό σχεδιασμού προϊόντων, επίπλων και χώρων. Επεσήμανε ότι το 2007 δημιούργησε την εταιρεία Michael Anastasiades and Company για την παραγωγή των χαρακτηριστικών του έργων, μιας συλλογής φωτιστικών, επίπλων, κοσμημάτων και αντικειμένων καθημερινής χρήσης. Τα έργα του περιλαμβάνονται στις εξαιρετικές συλλογές, αρκετών μουσείων όπως, του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης και του Victoria and Albert Museum στο Λονδίνο.

Την ίδια ώρα, όπως εξήγησε η Υφυπουργός, ο κ. Αναστασιάδης το 2024 έλαβε τον τίτλο «ΟΒΕ» από τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄ για την προσφορά του στον σχεδιασμό και το 2025 τιμήθηκε με το London Design Medal, τη σημαντικότερη διάκριση που απονέμεται σε άτομο το οποίο έχει διακριθεί στον κλάδο και έχει επιδείξει διαχρονική αριστεία στον σχεδιασμό.

Οι αρχές του, τόνισε η κ. Κασσιανίδου, βασίζονται στην πεποίθηση ότι η ποιότητα βρίσκεται στη διακριτική λεπτομέρεια και όχι στο εντυπωσιακό θέαμα και ότι τα αντικείμενα είτε πρόκειται για ένα φωτιστικό είτε για μια καρέκλα αποκτούν νόημα μέσα από την αλληλεπίδραση και το πλαίσιο και όχι μέσω της επιβολής.

«Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία ενσαρκώνει και το επιμελητικό του όραμα για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ το 2026», σημείωσε.

Η κ. Κασσιανίδου επεσήμανε πως η Κύπρος τοποθετημένη στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, φέρνει στην Προεδρία μια προοπτική διαμορφωμένη από τη δυαδικότητα και τη σύγκλιση ξηράς και θάλασσας, από τη συνέχεια μέσα στην κίνηση, από το κέντρο και το πέρασμα.

Η Υφ.Πολιτισμού κ.Κασσιανίδου και ο Μιχάλης Ανστασιάδης

Αναφερόμενη στην έκθεση, ανέφερε πως είναι βαθιά επηρεασμένη από τη γεωγραφία του νησιού και τη χιλιόχρονη ιστορία του, αρθρώνεται από τον επιμελητή μέσα από το θέμα του καιρού — όχι απλώς ως κλίμα, αλλά ως ένα ζωντανό σύστημα μέσα από το οποίο ο χρόνος, ο πολιτισμός και η ανταλλαγή διέρχονται διαρκώς. Αντλώντας από την έννοια του «καιρού», συνέχισε η κ. Κασσιανίδου, ως κρίσιμου ανοίγματος και όχι ως σταθερής ημερομηνίας, η κυπριακή έκθεση αντανακλά τη φιλοδοξία της Προεδρίας να αναγνωρίσει στιγμές σύνδεσης, προσοχής και ευκαιρίας μέσα σε ένα σύνθετο και πολυεπίπεδο ευρωπαϊκό τοπίο.

Δήλωσε επίσης πως το έργο προτείνει έναν ενθουσιασμό για την Ευρώπη που καλεί το βλέμμα να στραφεί πίσω προς το νησί, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του τόσο ως τόπο άφιξης και επιστροφής όσο και ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και βόρειας Αφρικής.

Ευχαρίστησε θερμά τον Μιχάλη Αναστασιάδη, καθώς και τους Κλειώ Χατζηγεωργίου, Πηνελόπη Ιωάννου, Στέλιο Καλλινίκου, Ιωάννα Λουκά, Μαριέττα Μαυροκορδάτου και Πόλυ Πεσλίκα, που συνεργάστηκαν μαζί του για τη δημιουργία αυτής της καλλιτεχνικής παρέμβασης εδώ, στην καρδιά των Βρυξελλών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία αποτυπώνει με ευγλωττία το πνεύμα, το βάθος και την ομορφιά του νησιού μας και της Προεδρίας μας.

Από την πλευρά της, η Γενική γραμματέας του Συμβουλίου, Τερέζ Μπλανσέτ, σε τοποθέτησή της τόνισε πως αποτελεί πάγια παράδοσή να προσφέρουν σε κάθε Προεδρία χώρο στα κτήριά του Συμβουλίου, ώστε να παρουσιάζεται ένα καλλιτεχνικό σκεπτικό που εκφράζει το όραμά της για τους επόμενους έξι μήνες, το όραμα της χώρας της και τη στάση της απέναντι στον κόσμο που μας περιβάλλει.

Επεσήμανε πως το ταξίδι της Κυπριακής Προεδρίας ξεκίνησε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, «παρότι ίσως να μοιάζει ήδη μακρύτερο».

Κλείνοντας, ευχαρίστησε θερμά την Υφυπουργό, ευχόμενη κάθε επιτυχία στην Προεδρία της Κύπρου.

