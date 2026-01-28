Δύο φωτογραφικές εκθέσεις εγκαινιάστηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο

Δημοσιεύθηκε 28.01.2026 10:21

Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στο Ευρωκοινοβούλιο τα εγκαίνια δύο σημαντικών εκθέσεων, του Άντρου Ευσταθίου με τίτλο «Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας» και της Μαρίας Λεωνίδου με τίτλο «Growing Self».

Οι εκθέσεις παρουσιάζονται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φιλοδοξούν να συνδέσουν τη συλλογική μνήμη με την προοπτική για το μέλλον.

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε κατά τη διάρκεια της τελετής, η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, τόνισε ότι οι δύο εκθέσεις επιλέχθηκαν για να λειτουργήσουν ως αλληλεπίδραση μεταξύ της συλλογικής μνήμης μας και της επιδίωξης μιας μελλοντικής προοπτικής.

Ανέφερε πως μέσα από την Προεδρία, η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει να ενισχύσει τη συνοχή και τη στρατηγική ενότητα της Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα προάγει την πολιτιστική καινοτομία και τη βιώσιμη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Τόνισε πως δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση και διασφάλιση των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης και ειδικότερα στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου.

Υπογράμμισε παράλληλα ότι στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, στόχος είναι η ενίσχυση και ανάδειξη του ρόλου του πολιτισμού ως πυλώνα της ευρωπαϊκής πολιτικής, συνδέοντας την πολιτιστική ανάπτυξη με τις δημοκρατικές αξίες.

Επισήμανε ότι μέσω της Επιτροπής Πολιτιστικών Υποθέσεων και της Ομάδας Εργασίας για τα Οπτικοακουστικά Μέσα και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, θα διαβουλευτούν για τη νομική βάση του νέου Κανονισμού χρηματοδότησης AgoraEU, που θα αντικαταστήσει τους προηγούμενους Κανονισμούς για τα προγράμματα «Creative Europe» και «CERV», ανοίγοντας νέους δρόμους για την ενίσχυση της κινητικότητας και της πολιτιστικής δράσης στην Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, δήλωσε πως θα προωθηθεί η νέα νομική βάση για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες και την υιοθέτηση της Πολιτιστικής Πυξίδας (Cultural Compass), ενός στρατηγικού εργαλείου που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον σπόρο για ισχυρά πολιτιστικά οικοσυστήματα στο μέλλον της Ευρώπης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που ανοίγει η τεχνολογική πρόοδος.

Επιπλέον, η δρ. Κασσιανίδου τόνισε ότι η Προεδρία θα συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νόμου για την Ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, δημιουργώντας έναν χώρο ανταλλαγής απόψεων για την προστασία των πολιτιστικών δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, εξασφαλίζοντας έτσι ένα σταθερό και δίκαιο πλαίσιο για την ανάπτυξη και προστασία του πολιτισμού.

Τόνισε πως η αξία του πολιτισμού δεν περιορίζεται στην αισθητική ή την καλλιτεχνική έκφραση, προσθέτοντας πως αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για τη διαμόρφωση ταυτοτήτων, τη διατήρηση της μνήμης και τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής οπτικής.

Αναφερόμενη στην έκθεση «Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας», η Υφυπουργός υπογράμμισε πως ο Άνδρος Ευσταθίου μεταμορφώνει το εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο σε σύμβολο μνήμης, αντοχής και ελπίδας, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικής ιστορικής συνείδησης. Μέσα από μια θεατρική προσέγγιση, συνέχισε η δρ. Κασσιανίδου, οι φωτογραφίες αναβιώνουν την τελευταία πτήση πριν από την τουρκική εισβολή του 1974, συνδέοντας την υλική πραγματικότητα με τη μνήμη και καθιστώντας τον θεατή συμμετέχοντα σε μια πράξη στοχασμού και αυτογνωσίας.

Όσον αφορά την έκθεση «Growing Self» της Μαρίας Λεωνίδου, η Υφυπουργός τόνισε πως είναι εμπνευσμένη από το παρελθόν και πως η τεχνολογία και η φαντασία συναντούν τη σύγχρονη ταυτότητα, δημιουργώντας μια νέα προοπτική για το μέλλον, όπου η τέχνη λειτουργεί ως πράξη αναγέννησης και μετατόπισης.

Δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι δύο εκθέσεις συνομιλούν μεταξύ τους, αλλά και με την ίδια την Ευρώπη, αντανακλώντας το ταξίδι από τη μνήμη στη μετατόπιση, από το παρελθόν που μας ορίζει, στο μέλλον που καλούμαστε να διαμορφώσουμε συλλογικά.

Καταλήγοντας τόνισε πως η Κυπριακή Προεδρία φιλοδοξεί να συνεχίσει αυτόν τον διάλογο, ενισχύοντας την πολιτιστική συνεργασία, την καινοτομία και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, επιβεβαιώνοντας ότι η Ευρώπη συνεχίζει να αντλεί δύναμη από τη μνήμη και να προχωρά προς ένα κοινό μέλλον αλληλεγγύης, δημοκρατίας και πολιτισμού.

Άντρος Ευσταθίου: Καταγράφει τη βουβή σιωπή του Αεροδρομίου

Ο Άντρος Ευσταθίου αναφερόμενος στην έκθεσή του, τόνισε πως ως φωτογράφος, ένιωσε την ανάγκη να καταγράψει τη βουβή σιωπή του Διεθνούς Αεροδρομίου Λευκωσίας.

Πρόσθεσε πως όταν κατασκευάστηκε το 1968, ήταν το στολίδι της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής.

«Συμβόλιζε την ανοιχτότητα, την κίνηση και τη σύνδεση. Τον Ιούλιο του 1974, σιώπησε. Σήμερα, είναι ένας χώρος παγωμένος, όχι ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, αλλά ανάμεσα στους ανθρώπους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις φωτογραφίες, επισήμανε πως οι άνθρωποι που απεικονίζονται σε αυτές, δεν είναι συμβολικές φιγούρες. «Είναι το πλήρωμα της τελευταίας πτήσης που προσγειώθηκε το 1974 στο αεροδρόμιο, φωτογραφημένοι με τις αρχικές τους στολές περίπου 42 χρόνια αργότερα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας τόνισε πως η παρουσίαση αυτού του έργου στις Βρυξέλλες, τοποθετεί τη μνήμη μας σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου η ιστορία, η ευθύνη και η ανάμνηση παραμένουν στενά συνδεδεμένες.

(ΚΥΠΕ/ΚΠΙ/ΚΧΡ)