Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Εικαστικά
Η τοιχογραφία με τη Μαρία Κάλλας στην Καλαμάτα η καλύτερη στον κόσμο για το 2025
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 31.01.2026 19:42
Η τοιχογραφία με τη Μαρία Κάλλας στην Καλαμάτα η καλύτερη στον κόσμο για το 2025

Έργο του Κλεομένη Κωστόπουλο απέσπασε το πρώτο βραβείο του Street Art Cities.

Ο Κλεομένης Κωστόπουλος πήρε το πρώτο βραβείο από το Street Art Cities.

Ως τοιχογραφία της χρονιάς για το 2025 αναδείχθηκε το έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου, που επιμελήθηκε τη μορφή της διεθνούς φήμης υψιφώνου, Μαρία Κάλλας, στην περιοχή της Καλαμάτας.

Ο Κλεομένης Κωστόπουλος πήρε το πρώτο βραβείο από το Street Art Cities, στο περιθώριο του Best Mural of the World (Η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο), όπως γνωστοποίησε σχετικά ο ίδιος με ανάρτηση στο Facebook.

«Η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για το 2025 η «Καλαμάτα»! Από έναν μικρό δρόμο της πόλης, στην κορυφή του κόσμου. Τελικά τα καταφέραμε, δώσαμε φωνή σε έναν τοίχο και ακούστηκε παντού» έγραψε μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση του καλλιτέχνη για την τοιχογραφία της χρονιάς: 

Tags

καλλιτέχνες
βραβείο
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ
βράβευση
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα