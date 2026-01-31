Η τοιχογραφία με τη Μαρία Κάλλας στην Καλαμάτα η καλύτερη στον κόσμο για το 2025

Ως τοιχογραφία της χρονιάς για το 2025 αναδείχθηκε το έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου, που επιμελήθηκε τη μορφή της διεθνούς φήμης υψιφώνου, Μαρία Κάλλας, στην περιοχή της Καλαμάτας.
Ο Κλεομένης Κωστόπουλος πήρε το πρώτο βραβείο από το Street Art Cities, στο περιθώριο του Best Mural of the World (Η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο), όπως γνωστοποίησε σχετικά ο ίδιος με ανάρτηση στο Facebook.
«Η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για το 2025 η «Καλαμάτα»! Από έναν μικρό δρόμο της πόλης, στην κορυφή του κόσμου. Τελικά τα καταφέραμε, δώσαμε φωνή σε έναν τοίχο και ακούστηκε παντού» έγραψε μεταξύ άλλων.
Η ανάρτηση του καλλιτέχνη για την τοιχογραφία της χρονιάς: