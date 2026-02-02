Το έργο «Nature Lovers» της Α. Βασιλείου στη Μόνιμη Συλλογή του Μουσείου Κίνας

Το έργο της Κύπριας καλλιτέχνιδας επιλέχθηκε για μόνιμη απόκτηση, μετά τη διάκρισή του στην Τέταρτη Διεθνή Μπιενάλε Ελαιογραφίας Dafen, που πραγματοποιήθηκε στη Σενζέν τον Μάρτιο του 2025.

Το έργο "Nature Lovers" (Φίλοι της Φύσης) της εικαστικού Άννας Βασιλείου εντάχθηκε στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου της Διεθνούς Μπιενάλε Ελαιογραφίας Νταφέν, στη Σενζέν της Κίνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ένταξη αυτή πραγματοποιήθηκε έπειτα από την επιτυχημένη συμμετοχή του έργου στην τέταρτη διοργάνωση της Μπιενάλε, τον Μάρτιο του 2025, όπου ξεχώρισε για την εικαστική του ποιότητα και τη θεματική του δύναμη.

Το έργο "Nature Lovers" είναι ελαιογραφία σε καμβά, διαστάσεων 120 x 100 εκ., και πλέον αποτελεί μέρος της επίσημης και μόνιμης συλλογής του μουσείου, «γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαχρονική του αξία και τη διεθνή του απήχηση».

«Η επιλογή αυτή συνιστά σημαντική διεθνή αναγνώριση για την Άννα Βασιλείου και ταυτόχρονα ενισχύει δυναμικά την παρουσία της σύγχρονης κυπριακής τέχνης στον παγκόσμιο εικαστικό χάρτη, αναδεικνύοντας τη δημιουργική της φωνή σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και διεθνές πολιτιστικό περιβάλλον», καταλήγει η ανακοίνωση.