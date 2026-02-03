«Στον Αστερισμό του Ιχθύ» : Έκθεση του Άντρου Ρόπαλη στη γκαλερί Κυπριακή Γωνιά

Δημοσιεύθηκε 03.02.2026 15:14

Σ’ ένα παιχνίδι ελευθερίας, μνήμης και καθαρής δημιουργίας, κινείται η νέα εικαστική πρόταση του Άντρου Ρόπαλη στην γκαλερί Κυπριακή Γωνιά, ισορροπώντας ανάμεσα στη σοφία των χρόνων, την παιδική αθωότητα και την αρχιτεκτονική γεωμετρία.

Ο αρχιτέκτονας, εικαστικός και σκηνογράφος εμπνέεται για ακόμα μια φορά από τους ιχθείς, που βλέπει με μια αντικομφορμιστική διάθεση. Η έκθεση ανοίγει την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Τα ψάρια ζουν στον ρευστό μυστηριώδη, σιωπηλό αλλά και γεμάτο ευφάνταστες ιστορίες, συναρπαστικό κόσμο του βυθού. Ψηλά, τον ελεύθερο αέρα, διαφεντεύουν τα πουλιά. Ελεύθερα ανυπότακτα, κοινωνικά αλλά και μοναχικά, χαράζουν δρόμους κόντρα στον άνεμο.

Με συμπληρωμένες επτά δεκαετίες, η παιδικότητα μέσα του παραμένει ακέραια. Ένα παιγνίδι ανάμεσα στη σοφία των χρόνων και την αθωότητα ενός παιδιού είναι οι υφασματογραφίες της έκθεσης. Χρησιμοποιώντας ύφασμα, ξύλο, οξειδωμένο σίδηρο και άλλες ύλες παίζει με τα χρώματα και τα σχήματα, τραβώντας χαρούμενες παιδικές μονοκοντυλιές κι άλλοτε σχεδιάζοντας με αυστηρή αρχιτεκτονική γεωμετρία.

Η αντίθεση των υλικών, είχε ως μόνο περιορισμό την αδιαπραγμάτευτη ελευθερία έκφρασης ενός παιδιού που χαίρεται, φοβάται, τολμάει, πεισμώνει, αγαπάει και κυρίως δημιουργεί.

Ο Άντρος Ρόπαλης είναι Αρχιτέκτονας, Εικαστικός και Σκηνογράφος, με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Τεχνών της Φλωρεντίας. Παράλληλα με το αρχιτεκτονικό του έργο, έχει υπογράψει σκηνογραφίες για τον ΘΟΚ, την ΕΘΑΛ, το Θέατρο ΈΝΑ, το Θέατρο Σκάλα, καθώς και για ανεξάρτητες θεατρικές παραγωγές.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί τη δεύτερη στη σειρά εικαστική του πρόταση που αναπτύσσεται με το ίδιο καλλιτεχνικό σκεπτικό.

πως δηλώνει ο ίδιος, «την παιδικότητα μου αυτή την αγκαλιάζω και την αποδέχομαι ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού μου».