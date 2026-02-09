«Οι Κόσμοι της Κύπρου» στο Συνεδριακό

Δημοσιεύθηκε 09.02.2026 10:51

Με τίτλο «Οι Κόσμοι της Κύπρου» η έκθεση, την οποία επιμελείται η δρ Χριστίνα Λάμπρου, προτείνει μια πολυφωνική αφήγηση όπου τα έργα ομαδοποιούνται σε θεματικές συνθέσεις και παρουσιάζουν διάφορες όψεις από τους πολλαπλούς «κόσμους της Κύπρου». Τα έργα ομαδοποιούνται σε θεματικές συνθέσεις που παρουσιάζονται στους χώρους του Κέντρου, δημιουργώντας ένα δίκτυο συσχετισμών, αντιπαραβολών και διαλόγων. Στις συνθέσεις παρουσιάζονται έργα σαράντα περίπου Κύπριων καλλιτεχνών από διάφορες εποχές ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1920 δημιουργώντας συσχετισμούς πέρα από μια γραμμική αφήγηση της ιστορίας και αναδεικνύοντας βαθύτερες συγγένειες, εντάσεις και μετατοπίσεις.

4. Από αριστερά προς δεξιά: Καίτη Στεφανίδου, Άτιτλο, 1974, Νίτσα Χατζηγεωργίου, Άτιτλο, 1992, Βέρα Χατζηδά-Γαβριηλίδου, Γεωμετρικό - Άτιτλο, 1973, Δάφνη Χριστοφόρου, Το Βάζο της Αναποφασιστικότητας, 2019, Στέλιος Βότσης, O Ποδηλάτης, 1988, Πάρης Μεταξάς, Φούσιας, 1981

Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης: «Δημιουργώντας μια πολυφωνική συνάντηση έργων από διάφορες εποχές και καλλιτεχνικές γλώσσες, η έκθεση «Οι Κόσμοι της Κύπρου» αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και τη διαρκή μεταμόρφωση της κυπριακής εμπειρίας, όπως αποτυπώθηκε στα έργα Κυπρίων καλλιτεχνών. Δεν επιχειρεί μία ενιαία γραμμική αφήγηση, αλλά φωτίζει πολλαπλές και συχνά αντιφατικές πραγματικότητες που συνυπάρχουν στον τόπο, παρουσιάζοντας έργα ιστορικά και σύγχρονα και προτείνοντας νέους τρόπους ανάγνωσης της Κύπρου ως ζωντανό πεδίο μνήμης, μετασχηματισμών και αλληλεπίδρασης».

1.Αδαμάντιος Διαμαντής, Χαρτοπαίχτες - Πάφος, 1945

Καθεμία από τις ενότητες εστιάζει σε διαφορετικές θεματικές όπως η γη και η γεωργία, το τοπίο, η μνήμη, η κίνηση, η αφαιρετική και γεωμετρική σύνθεση. Παράλληλα οι συνθέσεις διατρέχονται και αντανακλούν θεματικές όπως η πολλαπλότητα, η μη-γραμμικότητα, η πολυκεντρική και σχεσιακή σκέψη. Μαζί συγκροτούν μια ενιαία αλλά πολυεπίπεδη εμπειρία, που αντικατοπτρίζει τη σχέση του μέρους με το όλο. Η χρήση του πληθυντικού στον τίτλο «Οι Κόσμοι της Κύπρου» υπογραμμίζει τη σημασία της πολλαπλότητας, της συνύπαρξης και της αλληλεπίδρασης. Σε κάθε ενότητα, τα έργα διατηρούν την αυτονομία τους, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιούν νέες αναγνωστικές διαδρομές μέσα από τη συνάντησή τους με το βλέμμα του θεατή.

2.Τηλέμαχος Κάνθος, Φιγούρες σε Παραθαλάσσιο Καφενείο, Ομπρέλες, 1973

Ανάμεσα στα έργα που παρουσιάζονται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν κάποιες πρώιμες απεικονίσεις της ζωής στην Κύπρο από ντόπιους καλλιτέχνες, όπως τα σχέδια από τα τετράδια του Αδαμάντιου Διαμαντή (1900–1994) [φωτό 1] τα οποία αποτέλεσαν την βάση για το μνημειακό του έργο «Ο Κόσμος της Κύπρου» (1967–1972) στο οποίο αναφέρεται και ο τίτλος της έκθεσης. Παράλληλα, παρουσιάζονται δύο σπάνια έργα του Τηλέμαχου Κάνθου (1910–1993) [φωτό 2] τα οποία απεικονίζουν σκηνές από τις κοσμοπολίτικες πλαζ τις Αμμοχώστου. Εξαιρετικής σημασίας είναι η παρουσίαση του ιστορικού έργου «Στυμφαλίδες Όρνιθες» του Χριστόφορου Σάββα (1924-1968), έργο που δημιουργήθηκε το 1960, χρονιά ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. [φωτό 3] Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση σε ένα από τους κοινόχρηστους χώρους [φωτό 4], η οποία δομείται γύρω από την ιδέα του δυναμισμού και της κίνησης αντανακλώντας ιδέες από τις πολλαπλές πρωτοπορίες του μοντερνισμού. [φωτό 4] Σε αυτήν παρουσιάζονται έργω των: Καίτη Στεφανίδου, Νίτσας Χατζηγεωργίου, Βέρας Χατζηδά-Γαβριηλίδου, Δάφνης Χριστοφόρου, Στέλιου Βότση και Πάρη Μεταξά.

INFO

Η έκθεση “Οι Κόσμοι της Κύπρου” παρουσιάζεται στους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου Φιλοξενία στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου ΕΕ 2026. Η έκθεση είναι κλειστή στο κοινό.

[Επιμέλεια: Δρ Χριστίνα Λάμπρου | Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Έκθεσης: Λάουρα Μαρία Φωτίου, Ελένη Φλουρή, Ντέλης Παπαδόπουλος | Γραφικός Σχεδιασμός: Πόπη Πισσσουρίου].