«Past, Passing or To Come»| Έκθεση στο Δουβλίνο στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του 2026

Δημοσιεύθηκε 11.02.2026 09:00

Ο εκθεσιακός χώρος The Bank at The Digital Hub, στην ιστορική περιοχή των Liberties στην Thomas Street του Δουβλίνου, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επανενεργοποίησης ενός κτηρίου με έντονο παρελθόν. Κατασκευασμένο στα τέλη του 19ου αιώνα και αρχικά λειτουργώντας ως τραπεζικό υποκατάστημα, το κτήριο διατήρησε τον αρχιτεκτονικό και θεσμικό του χαρακτήρα ακόμη και μετά την εγκατάλειψή του, ακολουθώντας την παρακμή της περιοχής.

Η αναγέννησή του ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στο πλαίσιο της στρατηγικής αστικής και πολιτιστικής αναζωογόνησης του Δουβλίνου. Ενταγμένο πλέον στο οικοσύστημα του The Digital Hub, φιλοξενεί σύγχρονες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δράσεις, χωρίς να αποσιωπά το παρελθόν του. Με ψηλά ταβάνια, αυθεντικά δομικά στοιχεία και ευέλικτη εκθεσιακή διάταξη, το The Bank λειτουργεί όχι ως ουδέτερο «λευκό κουτί», αλλά ως χώρος με μνήμη, όπου το παρελθόν μετασχηματίζεται σε πεδίο καλλιτεχνικού στοχασμού.

Αυτή ακριβώς η συνύπαρξη ιστορίας και σύγχρονης δημιουργίας καθιστά τον χώρο ιδανικό για την έκθεση Past, Passing or To Come.

Η έκθεση Past, Passing or To Come φέρνει σε δημιουργικό διάλογο Κύπριους καλλιτέχνες και καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στην Ιρλανδία, αντλώντας έμπνευση από το ποίημα του W. B. Yeats, Sailing to Byzantium. Στο ποίημα, το Βυζάντιο λειτουργεί ως τόπος υπέρβασης, όπου η φθορά της ύλης αντιπαρατίθεται με τη διαχρονικότητα της τέχνης, της μνήμης και του πνεύματος.

Η Κύπρος, ως ιστορικό και πολιτισμικό ενδιάμεσο Ανατολής και Δύσης, προσφέρει ένα ισχυρό πλαίσιο για τη διερεύνηση της μνήμης, της μετάβασης και της διαχρονικότητας. Παράλληλα, η συνάντηση της Κύπρου με την Ιρλανδία – δύο νησιά στα άκρα της Ευρώπης – αναδεικνύει κοινές εμπειρίες περιφέρειας, διαχωρισμών και πολιτισμικής ανταλλαγής, δημιουργώντας ένα πεδίο ουσιαστικού καλλιτεχνικού διαλόγου.

Manuel McCarthy Valderrama

Βασίλης Βασιλειάδης

Η έκθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς παρουσιάζεται με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας πολιτισμών και φορέα διαλόγου, μνήμης και συλλογικής ευρωπαϊκής εμπειρίας.

Η έκθεση Past, Passing or To Come θα παρουσιαστεί στο Δουβλίνο από 26 Φεβρουαρίου έως 5 Μαρτίου, και αποτελεί πρωτοβουλία του καλλιτεχνικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού SIMIO5, στο πλαίσιο των δράσεων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τις Πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Η έκθεση τελεί υπό τη χορηγία του Υφυπουργείου Πολιτισμού και τη στήριξη της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιρλανδία.

Ελίζα Πιερή

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες

Από την Κύπρο:

Βασίλης Βασιλειάδης

Ελίζα Πιερή

Χριστίνα Σιακόλα

Από την Ιρλανδία:

Mandalena Miltiadi

Manuel McCarthy Valderrama