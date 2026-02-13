The Homeland of our Thoughts: Η έννοια του «τρίτου τόπου» μέσα από επτά σύγχρονους δημιουργούς

Δημοσιεύθηκε 13.02.2026 14:22

Μια ομαδική έκθεση σε επιμέλεια της Έριας Διαπόλα στην οδό Αισχύλου, στην παλιά Λευκωσία.

Με τίτλο The Homeland of our Thoughts, η έκθεση παρουσιάζει έργα των Ραΐσα Άντζελι, Έβελυν Αναστασίου, Στέλιου Καλλίνικου, Χρίστου Κυριακίδη, Γιώργου Πρίνου, Έφης Σαββίδη και Αντώνη Θεοδωρίδη.

Διοργανώνεται από την ΜΚΟ Xarkis και βασίζεται στην έννοια του «τρίτου τόπου» όπως την διατύπωσε ο Ray Oldenburg. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η έκθεση «εστιάζει σε πεδία επανανακάλυψης κοινωνικών πρακτικών που δυστυχώς σταδιακά εξαφανίζονται εξαιτίας της εκτεταμένης εμπορευματοποίησης όσων κάποτε απολαμβάναμε».

Ο «τρίτος τόπος» αναφέρεται σε κοινωνικά περιβάλλοντα πέρα από το σπίτι και την εργασία — χώρους συνάντησης και χαλάρωσης όπως πάρκα, γυμναστήρια, πλατείες και άλλους ανεπίσημους χώρους συνεύρεσης.

«Υποστηρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός τρίτου τόπου και λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες αντιλήψεις μας περί ριζώματος, η έκθεση αναδεικνύει τη διαρκή ένταση ανάμεσα στο τοπικό και το παγκόσμιο, το ιδιαίτερο και το οικουμενικό», σημειώνουν οι διοργανωτές.

Η έκθεση, με την υποστήριξη των Kartzin και Visual Voices, χρηματοδοτείται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και θα συνοδεύεται από παράλληλο πρόγραμμα σε επιμέλεια της Χριστίνας Σκαρπάρη.

The Homeland of our Thoughts

Ομαδική έκθεση με έργα των Ραΐσα Άντζελι, Έβελυν Αναστασίου, Στέλιου Καλλίνικου, Χρίστου Κυριακίδη, Γιώργου Πρίνου, Έφης Σαββίδη και Αντώνη Θεοδωρίδη.

Παράλληλο πρόγραμμα: Χριστίνα Σκαρπάρη.

7–21 Φεβρουαρίου.

Οδός Αισχύλου 83, Λευκωσία.

www.xarkis.org