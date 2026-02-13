Πλημμύρισε αίθουσα του Λούβρου με πίνακες του 15ου και 16ου αιώνα

Δημοσιεύθηκε 13.02.2026 16:42

Μία αίθουσα του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, εντός της οποίας εκτίθενται πίνακες ζωγραφικής του 15ου και του 16ου αιώνα βρέθηκε πλημμυρισμένη το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με τις τεχνικές υπηρεσίες του Λούβρου το συμβάν οφείλεται σε διαρροή νερού.

Οι ίδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι η αίθουσα βρίσκεται σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των έργων τέχνης.

Στην ιστοσελίδα του Μουσείου αναφέρεται ότι οι αίθουσες 706 και 708 θα παραμείνουν προς το παρόν κλειστές.

Ανάλογο συμβάν είχε σημειωθεί και στις 26 Νοεμβρίου όταν διαρροή νερού από τις αποχέτευσεις είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η βιβλιοθήκη όπου φυλάσσονται αιγυπτιακά χειρόγραφα τα οποία υπέστησαν φθορές.

(ΚΥΠΕ/ΜΣ/ΑΓΚ)