Λούβρο: Τμήμα Βυζαντινής και Ανατολικής Χριστιανικής Τέχνης με χορηγία από το Ίδρυμα Λεβέντης

Δημοσιεύθηκε 16.02.2026 11:15

Η βυζαντινή περιήγηση, που βρίσκεται στην καρδιά της πτέρυγας Denon, θα καλύπτει περισσότερα από 2.200 τ.μ. και θα επωφεληθεί από την πλήρη ανακαίνιση των αρχιτεκτονικών χώρων και την αναβάθμιση των τεχνικών εγκαταστάσεων.

Τη δημιουργία Τμήματος Βυζαντινής και Ανατολικής Χριστιανικής Τέχνης μέχρι το 2028, ανακοινώνει το Μουσείο του Λούβρου, το οποίο ευχαριστεί τους χορηγούς του, μεταξύ αυτών και το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Κύπρο.

Το Μουσείο του Λούβρου ανακοινώσει «την αποφασιστική οικονομική στήριξη μιας κοινότητας χορηγών, η οποία έχει δεσμευτεί για τη δημιουργία του νέου Τμήματος Βυζαντινής και Ανατολικής Χριστιανικής Τέχνης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέχρι το 2028, το Τμήμα Βυζαντινής και Ανατολικής Χριστιανικής Τέχνης «θα προσφέρει στο κοινό έναν νέο τρόπο σύνδεσης των τεχνών του Ισλάμ με τις ρωμαϊκές αρχαιότητες».

Οι επισκέπτες θα μπορούν «να θαυμάσουν, να τοποθετήσουν καλύτερα και να κατανοήσουν τα αριστουργήματα της βυζαντινής τέχνης, από τις απαρχές της χριστιανικής εικόνας έως τις αρχές του 20ού αιώνα», αναφέρεται.

Για να δώσει στο έργο αυτό την έκταση που του αξίζει, αναφέρεται, το Μουσείο του Λούβρου συγκέντρωσε μια κοινότητα «αφοσιωμένων χορηγών», σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα, οι εισφορές ανέρχονται σε 42 εκατομμύρια ευρώ και ότι η εκστρατεία συνεχίζεται, επιτρέποντας και σε άλλους χορηγούς να συμμετάσχουν.

Το Μουσείο του Λούβρου εκφράζει «τη βαθιά του ευγνωμοσύνη» σε όλους τους χορηγούς που προσέφεραν την στήριξή τους σε αυτό το έργο, κάνοντας αναφορά σε αυτούς, μεταξύ τους και το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη.