Το Μουσείο Ρομαντικής Ζωής στο Παρίσι άνοιξε ξανά τις πύλες του

Δημοσιεύθηκε 16.02.2026 15:37

Ανοίγει σήμερα και πάλι τις πύλες του για το κοινό έπειτα από εργασίες ανακαίνισης που διήρκεσαν 17 μήνες το Μουσείο Ρομαντικής Ζωής (Musee de la Vie Romantique) στο Παρίσι.

Το διατηρητέο κτίριο στους πρόποδες του λόφου της Μονμάρτρης, στην περιοχή Νουβέλ Ατέν (Νέα Αθήνα), χτίστηκε το 1830 και αγοράστηκε από τον Ολλανδό ζωγράφο Ary Scheffer, κεντρική μορφή του Ρομαντισμού, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού κινήματος που εκτείνεται από τα τέλη του 18ου έως τα τέλη του πρώτου μισού του 19ου αιώνα.

Ζωγράφοι και μουσικοί, όπως οι Théodore Géricault, Horace Vernet, Théodore Chassériau, Eugène Delacroix, Frédéric Chopin επέλεξαν εκείνη την περίοδο την περιοχή ως τόπο διαμονής τους, όπως επίσης συγγραφείς και ποιητές, μεταξύ άλλων, οι George Sand, Théophile Gautier, Victor Hugo, Charles Baudelaire και Alexandre Dumas.

Τα σαλόνια, τα στούντιο και οι κήποι των αρχοντικών, όπως η έπαυλη του Ολλανδού ζωγράφου έγιναν τόποι συνάντησης για αυτές τις εξέχουσες προσωπικότητες, ενθαρρύνοντας τις ανταλλαγές και τις συνεργασίες και δημιουργώντας μια πραγματική «δημοκρατία των τεχνών και των γραμμάτων», αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου.

Ο ζωγράφος, ο οποίος έζησε στην έπαυλη για 28 χρόνια, φιλοξένησε στην κατοικία του εναλλακτικές εκθέσεις, αλλά και πολιτικούς όπως τον Αδόλφο Θιέρ, τον Λαφαγιέτ και τον Φρανσουά Γκιζό και μετά το 1848, στέγασε μέρος των συλλογών μελών του οίκου της Ορλεάνης.

Το Μουσείο Ρομαντικής Ζωής στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού έκλεισε τις πόρτες του για ολική ανακαίνιση στην εξωτερική πρόσοψη που έχει αποκατασταθεί στην εμφάνιση του 1830, όπως απεικονίζεται σε έναν πίνακα που βρίσκεται στο Μουσείο Ντόρντρεχτς στην Ολλανδία και στο εσωτερικό και τώρα ανοίγει εγκαίρως για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Το Μουσείο προσφέρει μια εντελώς νέα παρουσίαση των συλλογών του που αποτελούνται από 300 έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά και καθημερινά αντικείμενα της εποχής του Ρομαντισμού.

Η εναρκτήρια προσωρινή έκθεση που είναι αφιερωμένη στον ζωγράφο Paul Huet (1803-1869) θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου.

Με τίτλο «Facing the Sky» η έκθεση αναδεικνύει το πρωτοποριακό του έργο στην αποτύπωση των ατμοσφαιρικών εφέ και την εστίασή του στη ζωγραφική του ουρανού.

Στο εσωτερικό του Μουσείου αναδημιουργήθηκε πιστά η ατμόσφαιρα μιας κατοικίας καλλιτέχνη του 19ου αιώνα και παράλληλα διατηρήθηκε η διακόσμηση που σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1980.

Στο ισόγειο, αφιερωμένο στη «Ρομαντική ζωή», η παρουσίαση αναδεικνύει τη θέση του Ολλανδού ζωγράφου την εποχή εκείνη και το καλλιτεχνικό του περιβάλλον, προβάλλοντας τον περίφημο κύκλο προσωπικοτήτων της ίδιας περιόδου.

Μια ολόκληρη αίθουσα είναι αφιερωμένη στον George Sand, εμβληματική μορφή του Ρομαντισμού και στενό φίλο του.

Στον επάνω όροφο, εξερευνώνται τέσσερα κύρια θέματα του Ρομαντισμού: η φύση και το τοπίο, το συναίσθημα, η λογοτεχνία και το φανταστικό. Οι θεματικές αναδεικνύουν τη διασύνδεση των τεχνών, τους δεσμούς μεταξύ ζωγραφικής, λογοτεχνίας και μουσικής.

Μουσική, αναγνώσεις, ηχοτοπία και διαδραστικά εργαλεία προσκαλούν τους επισκέπτες σε μια ποιητική εμβύθιση στην καρδιά της ρομαντικής περιόδου.