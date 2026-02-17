Σε κατάσταση «λειτουργικής ασφυξίας» το ΕΚΑΤΕ: Καταγγέλλει συστηματική υποβάθμιση, καθυστερήσεις και ζητά απαντήσεις για πολιτιστική πολιτική

Δημοσιεύθηκε 17.02.2026 18:26

Απαιτεί από το υφ. Πολιτισμού να παρουσιάσει πλάνο και μέτρα, ενώ ζητά παρέμβαση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη και της Βουλής

Σε κατάσταση «λειτουργικής ασφυξίας» δηλώνει ότι έχει περιέλθει το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου (ΕΚΑΤΕ), το οποίο με ανοικτή επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη Βουλή και το Υφυπουργείο Πολιτισμού, καταγγέλλει συστηματική υποβάθμιση του ρόλου του και ζητά άμεσες απαντήσεις για την πολιτιστική πολιτική του κράτους.

Το ΕΚΑΤΕ, που λειτουργεί εδώ και 62 χρόνια ως συλλογικός φορέας εκπροσώπησης των εικαστικών καλλιτεχνών της χώρας και αποτελεί τον μοναδικό εκπρόσωπο της Κύπρου στη Διεθνή Ένωση Τεχνών (IAA) υπό την αιγίδα της UNESCO, αναφέρει ότι την τελευταία δεκαετία αντιμετωπίζει συνεχή αποδυνάμωση μέσω θεσμικών επιλογών, οικονομικών πρακτικών και παραλείψεων της πολιτείας.

«Θεσμικές επιλογές, οικονομικές πρακτικές και παραλείψεις της πολιτείας έχουν οδηγήσει τον οργανισμό σε κατάσταση σοβαρής λειτουργικής ασφυξίας. Η συσσώρευση αυτών των αποφάσεων δεν μπορεί να εκληφθεί ως συγκυριακή ή τυχαία· συνιστά πολιτική στάση που αποδυναμώνει έναν ανεξάρτητο συλλογικό φορέα με ιστορικό ρόλο στην υπεράσπιση των εικαστικών τεχνών και του δημόσιου χαρακτήρα του πολιτισμού» σημειώνεται στην επιστολή.

Κάνουν λόγο για δηλώσεις που δεν συνάδουν με την πραγματικότητα

Σύμφωνα με την επιστολή, ενδεικτικά, για το έτος 2025 το ΕΚΑΤΕ έλαβε μόλις 6.000 ευρώ για λειτουργικά έξοδα, ποσό που, όπως υποστηρίζει, δεν καλύπτει ούτε στοιχειωδώς τις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού. Παράλληλα, τονίζεται ότι «απορρίφθηκαν επιχορηγήσεις για θεσμοθετημένες δράσεις του ΕΚΑΤΕ, οι οποίες αποτελούσαν βασικό μηχανισμό στήριξης και δικτύωσης των εικαστικών καλλιτεχνών». Επιπρόσθετα, παρατηρείται «σοβαρή καθυστέρηση στην εκταμίευση των Β΄ δόσεων ήδη εγκεκριμένων επιχορηγήσεων, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη λειτουργία του οργανισμού και δημιουργεί αδιέξοδα».

Το ΕΚΑΤΕ επισημαίνει ότι τα πιο πάνω έρχονται σε αντίθεση με δημόσιες εξαγγελίες για αυξημένα κονδύλια πολιτισμού ύψους 15 εκατ. ευρώ για το 2026, χαρακτηρίζοντας το χάσμα μεταξύ δηλώσεων και πραγματικότητας ως πλήγμα στην αξιοπιστία της πολιτείας.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «την ίδια στιγμή, δημόσιες εξαγγελίες περί ενίσχυσης του πολιτισμού, με αναφορά σε αυξημένα κονδύλια ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τηνπραγματικότητα που βιώνουν οι πολιτιστικοί οργανισμοί. Η απόσταση μεταξύ πολιτικών δηλώσεων και εφαρμοζόμενης πολιτικής καθιστά τις εξαγγελίες αυτές κενές περιεχομένου και υπονομεύει την αξιοπιστία της πολιτείας».

Πρόσθετεί, ακόμη, ότι «η απαξιωτική αντιμετώπιση του ΕΚΑΤΕ και των μελών του συνιστά σοβαρό πλήγμα για τον σύγχρονο πολιτισμό της χώρας». «Είναι θεσμικά και πολιτικά αντιφατικό η Κυπριακή Δημοκρατία να προβάλλει διεθνώς τον πολιτισμό της, ενώ ταυτόχρονα αποδυναμώνει τους οργανισμούς και τους δημιουργούς που τον παράγουν. Η αποδυνάμωση του ΕΚΑΤΕ δεν αφορά έναν μεμονωμένο φορέα· αφορά τη συνολική πολιτιστική πολιτική και τη δημοκρατική ποιότητα της χώρας».

Ζητούν απαντήσεις για πολιτιστική πολιτική της κυβέρνησης

Το Επιμελητήριο καλεί το Υφυπουργείο Πολιτισμού να παρουσιάσει ξεκάθαρο πλάνο πολιτιστικής πολιτικής για τους οργανισμούς εικαστικών τεχνών και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα θεσμικής και οικονομικής στήριξης.

«Απαιτούμε από το Υφυπουργείο Πολιτισμού άμεση και δημόσια τοποθέτηση, με σαφή παρουσίαση του πλάνου και της πολιτιστικής πολιτικής που ακολουθεί σε σχέση με τους οργανισμούς εικαστικών τεχνών. Ζητούμε ξεκάθαρες απαντήσεις και συγκεκριμένα μέτρα για τη θεσμική και οικονομική στήριξη του ΕΚΑΤΕ. Η μέχρι σήμερα κατάσταση δεν επιτρέπει περαιτέρω αναμονή, ασάφεια ή ανοχή.

«Το ΕΚΑΤΕ βρίσκεται σε οριακό σημείο. Η ευθύνη της πολιτείας είναι άμεση και συγκεκριμένη. Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον ρόλο των εικαστικών τεχνών και στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όλους τους πολιτιστικούς οργανισμούς που βιώνουν αντίστοιχη υποβάθμιση, καθώς το ζήτημα αφορά το σύνολο της καλλιτεχνικής κοινότητας και το μέλλον του σύγχρονου πολιτισμού στην Κύπρο.