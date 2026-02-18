Athens Photo Festival 2026: Ανοιχτή πρόσκληση σε φωτογράφους και δημιουργούς

Δημοσιεύθηκε 18.02.2026 09:59

Tο Athens Photo Festival απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε φωτογράφους και δημιουργούς που χρησιμοποιούν το μέσο της φωτογραφίας να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο εκθεσιακό πρόγραμμα του Φεστιβάλ για το 2026. Η υποβολή της πρότασης του έργου/πρότζεκτ που επιθυμούν να παρουσιάσουν γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, έως τις 9 Μαρτίου 2026.

Μέσα από αυτή την ανοιχτή πρόσκληση, το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει το έργο περισσότερων από 80 καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Εξερευνώντας πολιτισμικές, καλλιτεχνικές, κοινωνικές και πολιτικές οπτικές, προσφέρει μια δυναμική πλατφόρμα ανταλλαγής, καλλιτεχνικού διαλόγου και ουσιαστικής εμπλοκής με τη φωτογραφία και τον σύγχρονο οπτικό πολιτισμό.

Καλωσορίζει προτάσεις που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της φωτογραφικής πρακτικής — από τις εικαστικές και εννοιολογικές προσεγγίσεις έως τη ντοκιμαντερίστικη φωτογραφία και το φωτορεπορτάζ — καθώς και διευρυμένες μορφές εικόνας, όπως εγκαταστάσεις και κινούμενη εικόνα.

Το Κύριο Πρόγραμμα θα καταλάβει όλους τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Μπενάκη / Πειραιώς 138, σε μια συνολική έκταση άνω των 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Παράλληλα με τις εκθέσεις, το Φεστιβάλ παρουσιάζει ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων και πρωτοβουλιών, που περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ευκαιρίες δικτύωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης, δράσεις κοινοτικής απεύθυνσης και δημόσια προγράμματα.

Η συμμετοχή περιλαμβάνει:

Έκθεση: 80 καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν το έργο τους στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138, στο πλαίσιο του Athens Photo Festival 2026.

Υποστήριξη παραγωγής: Το Φεστιβάλ θα καλύψει τα έξοδα παραγωγής για τα επιλεγμένα έργα που θα συμπεριληφθούν στο Εκθεσιακό Πρόγραμμα.

Διαμονή: Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες λαμβάνουν διαμονή δύο διανυκτερεύσεων.

Κατάλογος Φεστιβάλ: Τα επιλεγμένα πρότζεκτ θα παρουσιαστούν στον έντυπο κατάλογο του Φεστιβάλ.

Ψηφιακή προβολή: Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα προβληθούν στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) και στα επίσημα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του Φεστιβάλ.

International Portfolio Reviews: 15 επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν δωρεάν.

APhF Talent Lab: 5 επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν δωρεάν στο APhF Talent Lab, ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης για αναδυόμενους καλλιτέχνες.

APhRC Artist Residency: 1 καλλιτέχνης θα επιλεγεί για το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του Athens Photo Research Center — τριών εβδομάδων παραμονή με καλυμμένα έξοδα διαμονής και μετακίνησης, καθώς και αμοιβή 600€.

APhF Connect: 50 επιπλέον καλλιτέχνες που θα συμπεριληφθούν στη σύντομη λίστα (shortlist) θα λάβουν ετήσια πρόσβαση στο APhF Connect, μια πλατφόρμα κατόπιν πρόσκλησης που παρουσιάζει το έργο τους σε περισσότερους από 100 διεθνείς επαγγελματίες του χώρου.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής εδώ