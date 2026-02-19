theYard.Residency.26 | H 16η εκδοχή του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας στο Ξυδάδικο

Δημοσιεύθηκε 19.02.2026 15:16

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ ανακοινώνει τις συμμετοχές του φετινού καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.26. Ο ετήσιος θεσμός του theYard.Residency λειτουργεί από το 2011 με έδρα τον χώρο τέχνης Ξυδάδικο στη Λεμεσό, που λειτουργεί ως ένας ασφαλής χώρος, μια ασφαλής αυλή για δημιουργία και συνάντηση, για φιλοξενία και παρουσίαση. Mε κεντρικό άξονα το παραστατικό σώμα, το theYard υποστηρίζει τις διακαλλιτεχνικές και διεπιστημονικές συνεργασίες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, που αναπτύσσει συμπαραγωγές με δημιουργούς και ομάδες από Κύπρο και συνεργασίες με εξωτερικό, και που τρέχει κατά τη διάρκεια της εκάστοτε χρονιάς. Αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης, πειραματισμού και προβληματισμού, ανταλλαγής και κινητικότητας. Ενισχύει το διάλογο στα θέματα των πολλαπλών αφηγημάτων, της ενεργής σχέσης με την πόλη, της συμμετοχής και του εκδημοκρατισμού.

Η φετινή διοργάνωση έχει ως θεματική την φράση «λέξεις που κατοικούν την πόλη» και το πιο κάτω σκεπτικό:

Η Λεμεσός των τελευταίων δεκαετιών μεταμορφώνεται με ρυθμούς που ξεπερνούν πολλές φορές την ικανότητά μας να την αντιληφθούμε. Οικοδομικές εκρήξεις, αλλαγές πληθυσμού, νέες οικονομικές δομές, άνοδος των τιμών κατοικίας, εκτοπισμοί κοινοτήτων και μια συνεχώς αυξανόμενη αίσθηση αστικής πίεσης συνθέτουν μια πόλη που μοιάζει να ξαναγράφει τον εαυτό της με βίαιη ‘ανάπτυξη’. Αυτή η αναταραχή δεν είναι μόνο ορατή· είναι σωματική και ψυχική. Διαπερνά την καθημερινότητα των κατοίκων, αλλάζει τον τρόπο που κινούμαστε, συναντιόμαστε, θυμόμαστε, φανταζόμαστε. Πώς εγγράφονται οι καθημερινές διαδρομές, οι θόρυβοι, τα κενά, η απώλεια, η ενσωμάτωση, η σύγκρουση; Και με ποιον τρόπο μπορούμε —μέσα από την τέχνη— να αποκωδικοποιήσουμε αυτά τα στρώματα.

Η εκδοχή του theYard.Residency.26:

Έναρξη έγινε με Ημερίδα συνάντησης μεταξύ της ομάδας του theYard και των επιλεγμένων συμμετοχών για γνωριμία και ενημέρωση για τις συνθήκες του προγράμματος. Στην φετινή διοργάνωση η ομάδα πρότεινε για τους δημιουργούς περιπάτους ως ένα τρόπο καλύτερης κατανόησης ή παρατήρησης της πόλης.

Ο πρώτος περίπατος Stories from Limassol’s Μahalla εξετάζει πώς οι κοινωνικές ιστορίες ενισχύουν την κατανόηση του τόπου και εάν επιτρέπουν την επανατοποθέτηση του βλέμματος μας στις κυρίαρχες αφηγήσεις της πόλης. Στο πλαίσιο της πρακτικής της Έλενας Αγαθοκλέους γύρω από τη Μνήμη, την Απώλεια και τον Αποχαιρετισμό, με την υποστήριξη του Shifting Shores Project. Στην συνέχεια ο περίπατος (Ab)uses of Public Space βασίζεται στην επιστημονική δουλειά του Θεόδωρου Κούρου και αναδεικνύει την κοινωνική συγκρότηση του αστικού περιβάλλοντος, τις χρήσεις και καταχρήσεις των δημόσιων χώρων, καθώς και τις προκλήσεις που αφορούν τη δημοκρατικότητα τους.

Φέτος θα συνεχιστεί η συγγραφή και η δημοσίευση κειμένων ως σκέψεις και εμπειρίες για τις δράσεις του theYard από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Όπως και μια νέα συνεργασία με το Cut Radio και την εκπομπή Panossonic Uncut με podcast όλων των συμμετοχών.

Έναρξη γίνεται με την κλειστή εκδήλωση Island of Love_Shangai – Style Valentine’s day από τον οργανισμό Chinese and Cypriot Fellowship στις 14 Φεβρουαρίου. Ο Εορτασμός του Κινεζικού Νέου Έτους είναι μια πολιτιστική εκδήλωση που φέρνει φορείς και την κοινωνία των πολιτών για να υποδεχθούν το Κινεζικό Νέο Έτος και να προωθήσουν την πολιτιστική ανταλλαγή, τη φιλία και τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ της κινεζικής και της κυπριακής κοινότητας.

Στη συνέχεια η διοργάνωση προσκάλεσε στις 11 Μαρτίου τον σκηνοθέτη/συγγραφέα Άδωνη Φλωρίδη για μία τοποθέτηση και ανοικτή συζήτηση με θέμα Η οικειοποίηση και εργαλειοποίηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας από τους μηχανισμούς προπαγάνδας: το παράδειγμα του κινηματογράφου. Σε συνεργασία με το Ανεξάρτητο Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου (PIFF).

Επιπλέον κάλεσμα έγινε στην καλλιτέχνιδα Μύριαμ Γκατ με το εργαστήρι (un)spelling στις 28 Μαρτίου. Το (un)spelling είναι ένα εργαστήρι για να σκεφτούμε την γλώσσα ως κάτι απτό που μπορεί να δημιουργηθεί και να αναδημιουργηθεί. Προτείνει μια πράξη σκόπιμης εκκένωσης του εαυτού από τη γλώσσα, για να μπορέσουμε να τη μεταμορφώσουμε και να την δεχτούμε εκ νέου. Το εργαστήρι αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του residency Shifting Shores στο Hür Adalar.

Συνέχεια στο πρόγραμμα είναι η συμμετοχή του Λουκά Σταύρου στις 8, 9 και 10 Μαϊου, Soul Under Construction, ένα documentary theater που διαπραγματεύεται τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων και της πόλης που αλλάζει. Εξερευνά πώς η αστική μεταμόρφωση επηρεάζει τη μνήμη, την ταυτότητα και την καθημερινή εμπειρία. Μέσα από προσωπικές ιστορίες και συλλογικές εικόνες, αναδεικνύει την πόλη ως ζωντανό οργανισμό σε διαρκή διαμόρφωση.

Σκηνοθεσία/Κείμενα: Λουκάς Σταύρου, Αφήγηση/Κείμενα: Ροζ, Αφήγηση/Κείμενα: Αγγέλα Σταύρου, Κινηματογράφηση/Επιμέλεια Εικόνας: Άρτεμις Ευλογημένου

Στις 13 και 14 Ιουνίου φιλοξενούμε την εικαστικό Αγγέλα Iωαννίδου με το έργο «Ακούει με κανένας; Εκλείστηκα μες τα Στημένα Τοπία με Στημένες Λέξεις!» το οποίο είναι μια συμμετοχική παράσταση που εξερευνά θέματα του ανήκειν στο μεταβαλλόμενο αστικό τοπίο. Το κοινό καλείται να καθίσει σε ένα σαλονάκι και να συμμετάσχει κάνοντας lip-sync σε ένα προηχογραφημένο ηχητικό κομμάτι, ή απλά να παρακολουθήσει και να ακούσει όσο επιθυμεί.

Συνέχεια κάνουμε με το εργαστήριο σκηνικής έρευνας Accent Zones: Bodies Crossing Linguistic Space με τον εκπαιδευτικό θεάτρου και κίνησης Mιχάλη Αριστείδου. Διήμερο εργαστήριο στις 4 και 5 Ιουνίου για ηθοποιούς κάθε επιπέδου. Με αφετηρία σκηνές, δοκιμάζουμε την ίδια δράση σε διαφορετικές γλωσσικές ποικιλίες και εξερευνούμε πώς αυτές οι μετατοπίσεις επηρεάζουν την παρουσία, τη σχέση και την πρόσληψη της στιγμής. Με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, με στόχο μια κοινή διαδικασία έρευνας.

Στις 28 – 30 Αυγούστου η καλλιτέχνιδα Χριστίνα Παπακυριακού παρουσιάζει την εγκατάσταση Chain reaction : one place after the other. Mια εγκατάσταση με συμμετοχικά και επιτελεστικά στοιχεία που διερευνά την απώλεια χώρου, την κατεδάφιση, την καθημερινή αστική αλλαγή έως την αναγκαστική μετατόπιση. Εμπνευσμένο από τη διαρκή ανοικοδόμηση της Λεμεσού, αντιμετωπίζει τον «τόπο» ως ασταθή. Χειροποίητα ντόμινο φέρουν μνήμη και μετάβαση. Η καλλιτέχνιδα ενεργοποιεί το έργο, καλώντας στη συνέχεια το κοινό να αλληλεπίδρασει με αυτό.

Τελευταία καλλιτεχνική συμμετοχή είναι η performance Nobody came to my funeral στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου από την ομάδα Art Sphere. Βαλίτσα, εισιτήριο, πουλιά, κρύο, πλεκτές κάλτσες, σιωπή, σκιά…Η πόλη και ο άνθρωπος. Ποιος είσαι μέσα στην πόλη — και ποια θέση έχεις σε αυτήν; Τι θέση κατέχει η πόλη μέσα σου; Ήταν πράγματι δική σου επιλογή;

Η μετανάστευση είναι κίνηση και παύση ταυτόχρονα. Είναι ζωή μέσα στην πόλη, αλλά είναι πάντα ζωή μαζί με την πόλη; Μια παράσταση για τη σχέση ανάμεσα στην πόλη και σε εκείνους που την επέλεξαν — ή αναγκάστηκαν να την επιλέξουν. Συνέχισε τη σειρά των λέξεων: βαλίτσα, εισιτήριο, πουλιά, κρύο, πλεκτές κάλτσες, σιωπή, σκιά… Concept/Direction: Anastasiіa Pavlenko, Performer: Kostiantyn Novikov, Movement: Serhii Zhyhaniuk, Visual design: Yuliia Durchenko

Φέτος το theYard.Residency.26 κλείνει στις 23 Σεπτεμβρίου με την δράση οι λέξεις που κατοικούν την πόλη: αντανακλάσεις. Συντονισμένη συζήτηση με τον κοινωνικό ανθρωπολόγο Θεόδωρο Κούρο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Στέγης Χορού Λευκωσίας Πέτρο Κονναρή και την καλλιτεχνική διευθύντρια του ΜΙΤΟΣ Έλενα Αγαθοκλέους γύρω από τις ‘αφθονίες’, τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το τοπίο της τέχνης στην Κύπρο μέσα από παραδείγματα. Παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες του φετινού προγράμματος του theYard.Residency, και ανοικτή συζήτηση με το κοινό. Μια συνεργασία με τη Στέγη Χορού Λευκωσίας.

H oμάδα του theYard.Residency.26

Kαλλιτεχνική Επιμέλεια: Έλενα Αγαθοκλέους Project Μanager: Kωνσταντίνα Peter

Τεχνική υποστήριξη, Φιλοξενία: Βαγγέλης Κονιώτης

Oμάδα Επιλογής Προγράμματος: Ελλάδα Ευαγγέλου (ακαδημαϊκός, δραματολόγος), Εβίτα Iωάννου (σκηνοθέτιδα) και ΜΙΤΟΣ

Γραφικά: ReCompulsive Behaviours Λογότυπο: Δέσποινα Καννάουρου

Με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού

Mε την στήριξη του προγράμματος VAHA. Shifting Shores Project implemented by Famagusta New Museum, Center of Performing Arts MITOS, Famagusta Walled City Association, Hür Adalar and HIŠA! as part of the VAHA Programme. VAHA is an initiative of Anadolu Kültür and zusa, funded by Stiftung Mercator and the European Cultural Foundation.