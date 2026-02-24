Ακτιβιστές κρέμασαν στο Λούβρο τη φωτογραφία σύλληψης του πρώην πρίγκιπα Άντριου

Δημοσιεύθηκε 24.02.2026 06:00

Η εκστρατεία «Όλοι μισούν τον Ίλον» ανάρτησε στο Λούβρο τη διαβόητη πλέον φωτογραφία σύλληψης του Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ, μετά τη σύλληψή του ως υπόπτου για σοβαρή παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Για 15 λεπτά, η Μόνα Λίζα και η Αφροδίτη της Μήλου απέκτησαν έναν νέο γείτονα: Τον Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ.

Ακτιβιστές κρέμασαν τη μη κολακευτική φωτογραφία σύλληψης του ατιμασμένου Βρετανού γαλαζοαίματου στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι για να δείξουν «πώς θα τον θυμάται ο κόσμος» τον πρώην πρίγκιπα.

Την Κυριακή, η βρετανική, αντι-δισεκατομμυριούχων οργάνωση Everyone Hates Elon ανάρτησε τη φωτογραφία σε έναν τοίχο του διάσημου γαλλικού μουσείου, με λεζάντα που έδινε στον πίνακα τον τίτλο «Τώρα ιδρώνει», αναφορά στη συνέντευξη του 2019 στο Newsnight με την Έμιλι Μέιτλις, που είχε χαρακτηριστεί «καταστροφική σε επίπεδο πυρηνικής έκρηξης», στην οποία ο πρώην γαλαζοαίματος υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να ιδρώσει και άρα η κατήγορός του Βιρτζίνια Τζιούφρε έλεγε ψέματα όταν ισχυριζόταν ότι τον είδε να ιδρώνει σε νυχτερινό κέντρο.

Η Τζιούφρε, που πέθανε αυτοκτονώντας πέρυσι, κατηγόρησε τον Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ ότι είχε σεξουαλικές επαφές μαζί της όταν ήταν ανήλικη και την εξέδιδε ο παιδόφιλος χρηματιστής Τζέφρι Έπσταϊν.

Η φωτογραφία δείχνει τον Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ βυθισμένο στο κάθισμα του πίσω μέρους ενός Range Rover, καθώς αποχωρεί από αστυνομικό τμήμα στο Νόρφολκ, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του στις 19 Φεβρουαρίου ως υπόπτου για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο λειτούργημα.

Πέρασε 11 ώρες υπό κράτηση. Ήταν η πρώτη σύλληψη ανώτερου μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας μετά εκείνη του βασιλιά Καρόλου Α΄ το 1647.

Η Everyone Hates Elon ανήρτησε βίντεο στο Instagram με τα μέλη της να κρεμούν τη φωτογραφία, με τη λεζάντα: «Λένε “να το κρεμάσετε στο Λούβρο”. Οπότε, το κάναμε».

«Σκεφτήκαμε να δείξουμε στον πρώην πρίγκιπα Άντριου πώς θα τον θυμάται ο κόσμος, βάζοντας αυτή την εμβληματική φωτογραφία της σύλληψής του στο Λούβρο», δήλωσε η ομάδα στο Reuters. «Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Δικαιοσύνη για όλα τα θύματα του Έπσταϊν».

Η φωτογραφία κατέβηκε 15 λεπτά αργότερα από το προσωπικό του Λούβρου.

Ο Μάουντμπατεν-Γουίνσδορ συνελήφθη μετά τη δημοσιοποίηση, από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και αντίγραφα email, τα οποία φέρεται να δείχνουν τον Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ να μοιράζεται απόρρητες πληροφορίες με τον Έπσταϊν όσο εργαζόταν ως ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο. Ο Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε παρανομία. Ο πρώην δούκας του Γιορκ παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής του θρόνου και, σύμφωνα με δημοσιεύματα της περασμένης εβδομάδας, η κυβέρνηση του σερ Κιρ Στάρμερ εξετάζει την ψήφιση νόμου από το Κοινοβούλιο, που θα αφαιρεί τον Άντριου από τη σειρά διαδοχής, αποτρέποντάς τον έτσι από το να γίνει ποτέ βασιλιάς.