«Ο Ήχος του Νερού»: Έκθεση ζωγραφικής Αφροδίτης Σεζένια στη γκαλερί Marginalia

Δημοσιεύθηκε 25.02.2026 09:00

«Κι η θάλασσα μες στο φως αγκαλιάζει τον άνθρωπο…» - Οδυσσέας Ελύτης

Η θάλασσα δεν είναι απλώς τοπίο· είναι χώρος συνάντησης του ανθρώπου με το φως, το χρώμα και την αίσθηση της ζωής. Αυτήν την ποιητική διάσταση μεταφέρει η Αφροδίτη Σεζένια μέσα από τη ζωγραφική της.

Στα έργα που παρουσιάζονται στη νέα της ατομική έκθεση, η θάλασσα ζωντανεύει μέσα από έντονες μπλε τονικότητες και φωτεινές αντανακλάσεις, ενώ οι ανθρώπινες μορφές αλληλεπιδρούν στον χώρο με λυρισμό και ευαισθησία. Κάθε καμβάς αποτυπώνει την κίνηση του νερού, τη διάχυση του φωτός και την ήρεμη ένταση της φύσης, δημιουργώντας έναν εικαστικό χώρο όπου ο θεατής μπορεί να ανακαλύψει προσωπικές στιγμές και να βιώσει την αίσθηση της θάλασσας και του φωτός.

Η Αφροδίτη Σεζένια συνδέει την παραστατικότητα με την προσωπική της γραφή, προσφέροντας έργα που κινούνται ανάμεσα στην παρατήρηση και το όνειρο. Η έκθεση «Ο Ήχος του Νερού» αποτελεί έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, όπου η θάλασσα γίνεται αφορμή για αναστοχασμό αλλά και για την ανάδειξη της ομορφιάς που κρύβεται στις λεπτομέρειες του φωτός, του χώρου και της μνήμης.

Εγκαίνια

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026

19:00 – 22:00

Διάρκεια Έκθεσης

6 Μαρτίου – 28 Μαρτίου 2026

Ωράριο Λειτουργίας

Τρίτη – Παρασκευή: 10:00 – 13:00 & 17:00 – 20:00

Σάββατο: 10:30 – 13:00

Γκαλερί MARGINALIA, Αρχ. Κυπριανού 15 Δ,Ε, 2059 Στρόβολος/ Τηλ.: 99 657080/Email: marginalia.gallery@gmail.com