«Through Her Lens» | Η παγκόσμια έκθεση του ΟΗΕ για τις γυναίκες ειρηνοποιούς παρουσιάζεται στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 25.02.2026 10:28

Φωτογραφία από την περσινή περιοδεία της έκθεσης στο Brooklyn Bridge Park.

Πρόκειται για μια συλλογή φωτογραφιών που αφηγείται τις άγνωστες ιστορίες γυναικών οι οποίες αποτελούν τους στυλοβάτες και τους αρχιτέκτονες της ειρήνης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με αφορμή τη φετινή παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, το κοινό καλείται να προσεγγίσει την έννοια της ειρήνης μέσα από μια διαφορετική οπτική. Η Κύπρος θα αποτελέσει τον σταθμό παρουσίασης της παγκόσμιας έκθεσης των Ειρηνευτικών Δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Through Her Lens».

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, πρόκειται για μια συλλογή φωτογραφιών που αφηγείται τις άγνωστες ιστορίες γυναικών οι οποίες αποτελούν τους στυλοβάτες και τους αρχιτέκτονες της ειρήνης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Μετά την περιήγηση στην έκθεση, θα ακολουθήσει μια δυναμική συζήτηση πάνελ και Q&A στο Info Shop, στο οδόφραγμα της οδού Λήδρας. Η εκδήλωση θα εμβαθύνει σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως:

Πώς οι γυναίκες ηγούνται των ειρηνευτικών προσπαθειών;

Ποιες είναι οι μοναδικές προκλήσεις και τα πλεονεκτήματα που φέρνουν στο προσκήνιο οι γυναίκες, και ιδιαίτερα οι νέες;

Με ποιους τρόπους μπορούμε όλοι να στηρίξουμε τη συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες και την οικοδόμηση της ειρήνης;

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

17:00: Περιήγηση στην έκθεση

17:15: Καλωσόρισμα και εισαγωγικές ομιλίες

17:30: Συζήτηση Πάνελ: «Γυναίκες που Ορθώνουν Ανάστημα για την Ειρήνη»

18:15: Ερωτήσεις από το κοινό

19:00: Δεξίωση δικτύωσης

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για όλους. Σημειώστε την ημερομηνία στο ημερολόγιό σας για την #IWD2026.

Δηλώσεις συμμετοχής (RSVP): Παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε την παρουσία σας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.office.com/e/gcKZJXNUVk