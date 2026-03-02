Το Rencontres Internationales Paris/Berlin ταξιδεύει στη Λευκωσία.

Δημοσιεύθηκε 02.03.2026 16:20

Στις 6 και 7 Μαρτίου 2026, το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Πιερίδη [NiMAC], και το Institut Français Κύπρου, διοργανώνουν δύο προβολές και ένα εργαστήριο, τα οποία προτείνονται και παρουσιάζονται από τους επιμελητές των Rencontres Internationales Paris/Berlin, η τελευταία διοργάνωση των οποίων πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον περασμένο Νοέμβριο, μεταξύ άλλων στο εθνικό μουσείο Jeu de Paume και στη Maison Européenne de la Photographie.

Το Rencontres Internationales Paris/Berlin είναι ένα σημαντικό ετήσιο ευρωπαϊκό φεστιβάλ αφιερωμένο στις σύγχρονες πρακτικές της κινούμενης εικόνας, γεφυρώνοντας τον νέο κινηματογράφο με τη σύγχρονη τέχνη. Παρουσιάζουν ένα επιμελημένο πρόγραμμα διεθνών πρεμιέρων, προβολών, εκθέσεων, περφόρμανς και συζητήσεων με καλλιτέχνες, που πραγματοποιούνται στο Παρίσι και το Βερολίνο.

Οι προβολές θα φιλοξενηθούν στο Θέατρο Πόλις και θα παρουσιάσουν μια επιλογή έργων μικρού και μεσαίου μήκους από εικαστικούς καλλιτέχνες — συνδυάζοντας ντοκιμαντερίστικες προσεγγίσεις, πειραματική μυθοπλασία και υβριδικές μορφές — σε διάλογο με τις θεματικές της έκθεσης Fluid Persistence, που παρουσιάζεται αυτή την περίοδο στο NiMAC. Σε συντονισμό με την έκθεση, το εργαστήριο θα αποτελέσει ευκαιρία διερεύνησης της έννοιας των υβριδικών χώρων.

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026 | 18:30 – 20:30

«Critical Zone»

Η προβολή θα ακολουθηθεί από συζήτηση (Q&A) με τους επιμελητές και δεξίωση με κρασί.

Minne Kersten: The Same Room | Βίντεο | 4K | έγχρωμο | 0:06:43 | Ολλανδία | 2023

Lukas Marxt: Valley Pride | Βίντεο | 4K | έγχρωμο | 0:12:51 | Αυστρία, ΗΠΑ | 2023

Sonia Levy: We Marry You, O Sea, as a Sign of True and Perpetual Dominion | Πειραματικό ντοκιμαντέρ | 4K | έγχρωμο | 0:19:28 | Γαλλία, Ιταλία | 2025

Jan Locus, Stijn Demeulenaere: Murmur | Βίντεο | 4K | ασπρόμαυρο | 0:10:21 | Βέλγιο | 2019

Jasper Coppes: Aasivissuit | Πειραματικό ντοκιμαντέρ | 4K, super 16mm, hdv | έγχρωμο | 0:23:30 | Ολλανδία, Γροιλανδία | 2020

Η Minne Kersten πλημμυρίζει ένα δωμάτιο για τρεις ημέρες, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ανθρώπινη επιθυμία ελέγχου της φύσης. Ο Lukas Marxt ερευνά την περιοχή Valley Pride, μια ζώνη βιομηχανικής γεωργίας στην έρημο Σονόρα της Καλιφόρνιας. Μέσα σε αυτόν τον γιγαντισμό, σχεδιασμένο για βελτιστοποίηση και αποκλειστικά για το κέρδος, γονιμότητα και θάνατος συνυπάρχουν υπό την απειλή κοινωνικής, οικονομικής και οικολογικής καταστροφής. Η Sonia Levy εξερευνά τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, η οποία διατηρήθηκε ρηχή στον Μεσαίωνα για αμυντικούς λόγους και αργότερα μετατράπηκε σε βιομηχανικό σύνορο. Οι Jan Locus και Stijn Demeulenaere παρατηρούν τη νύχτα τον τελευταίο φυσικό υγροβιότοπο των Βρυξελλών, περικυκλωμένο από κτίρια και σιδηροδρομικές γραμμές, όπου οι ήχοι του οικοσυστήματος συγχωνεύονται με τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο Jasper Coppes περιηγείται στα τοπία της Γροιλανδίας και ακολουθεί τις συζητήσεις των κατοίκων για την κλιματική αλλαγή και τους τρόπους προσαρμογής τους στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Σάββατο, 7 Μαρτίου | 16:00 – 18:00

Συζήτηση-εργαστήριο «Υβριδικοί χώροι, κριτικοί χώροι»

Παρουσιαζόμενο από τους δύο επιμελητές των Rencontres Internationales Paris/Berlin, Nathalie Hénon και Jean-François Rettig, το εργαστήριο προσφέρει έναν προσωρινό και ανεπίσημο χώρο συζήτησης γύρω από τις έννοιες των υβριδικών και κριτικών χώρων στον τομέα της κινούμενης εικόνας.

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.

Εγγραφές στο: https://tinyurl.com/workshop-07-03-2026

18:00 – 18:30 Διάλειμμα καφέ

18:30 – 20:30

«Shores»

Η προβολή θα ακολουθηθεί από συζήτηση (Q&A) με τους επιμελητές.

Arjuna Neuman, Denise Ferreira da Silva: 4 Waters / Deep Implicancy | Πειραματικό ντοκιμαντέρ | hdv | έγχρωμο | 0:29:00 | Ηνωμένο Βασίλειο, Χιλή | 2018

Iván Argote: Le Fond de la Seine | Πειραματικό ντοκιμαντέρ | 4K | έγχρωμο | 0:16:16 | Γαλλία, Κολομβία | 2023

Victor Missud, Marina Russo Villani: Blooming | Πειραματικό ντοκιμαντέρ | 4K | έγχρωμο | 0:45:00 | Γαλλία, Μπενίν | 2024

Διασχίζοντας τέσσερις υδάτινους όγκους — τη Μεσόγειο, τον Ειρηνικό, τον Ατλαντικό και τον Ινδικό Ωκεανό — οι Arjuna Neuman και Denise Ferreira da Silva ακολουθούν την κίνηση ανθρώπων, στοιχείων και ύλης, καλώντας μας να αναλογιστούμε την ηθική που καθορίζει τη σύγχρονη εποχή. Ο Iván Argote δίνει φωνή, σε πρώτο πρόσωπο, στα βάθη του Σηκουάνα, σκιαγραφώντας ένα ποιητικό πορτρέτο του ποταμού. Οι Victor Missud και Marina Russo Villani κινηματογραφούν τους ανθρώπους του νερού στο Μπενίν, οι οποίοι, έχοντας αντισταθεί παλαιότερα στην αποικιοκρατία, σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με τον υάκινθο του νερού, που πνίγει τη λίμνη τους καθώς πολλαπλασιάζεται με ιλιγγιώδη ρυθμό.

Θέατρο Πόλις

Οδός Τέμπων 10–12, 1016 Λευκωσία, Κύπρος

Τ: +357 22797400

info@nimac.org.cy