Η εικαστική εγκατάσταση «Ο Πόλεμος με τα Μάτια της» ταξιδεύει στην Αθήνα

Δημοσιεύθηκε 04.03.2026 07:39

Το Πανεπιστήμιο Frederick, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας, παρουσιάζει την εικαστική εγκατάσταση «Women’s Gaze of War: Ο Πόλεμος με τα Μάτια της», στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο στην Αθήνα με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων. Όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου του Πανεπιστημίου, τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 6 Μαρτίου, στις 18:00.

Σημειώνεται ότι Ππρόκειται για ένα έργο της Γεωργίας Μιχαήλ, απόφοιτης του Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick, εμπνευσμένο από τις συνεντεύξεις γυναικών και κοριτσιών που βίωσαν την τουρκική εισβολή του 1974. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον αίθριο χώρο της Βουλής των Αντιπροσώπων τον Μάιο του 2025.

Σήμερα, το έργο συνεχίζει το ταξίδι του, εντασσόμενο στη μεγάλη θεματική έκθεση «Πίσω από τη βιτρίνα: γυναίκες της δουλειάς και της ζωής», η οποία συνδιοργανώνεται από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας.

Η Γεωργία Μιχαήλ, έχοντας ως αφετηρία το ερώτημα «γιατί μαθαίνουμε την ιστορία μας μόνο μέσα από τα μάτια των αντρών;» ξεκίνησε το έργο στο πλαίσιο της διπλωματικής της εργασίας, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Κώστα Μάντζαλου.

Η εικαστική εγκατάσταση αποτελείται από ένα «κουτί» μέσα στο οποίο ακούγονται ηχογραφημένα αποσπάσματα από τις εμπειρίες των γυναικών και παρουσιάζονται σε οθόνη εικονογραφημένες σκηνές από τις μαρτυρίες τους.

Ξεκινώντας από τον ακαδημαϊκό χώρο, το έργο εξελίχθηκε σε ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία και ένα εγχείρημα που συνεχίζει να εμπλουτίζεται και να εξελίσσεται. Η παρουσίασή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2025 σηματοδότησε τη συμβολική και ουσιαστική έναρξη μιας διαδρομής μνήμης και διαλόγου, η οποία σήμερα συνεχίζεται στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων.

Σημειώνεται ότι η δράση επιχορηγείται από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

Προστίθεται ότι το κοινό μπορεί να επισκεφτεί την έκθεση κατά τις μέρες και ώρες: Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00-18:00, Παρασκευή 10:00-20:00, Σάββατο 10:00-18:00 και Κυριακή 10:00-18:00.