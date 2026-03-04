Ανοιχτή πρόσκληση από το NeMe Arts Centre : Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Αποκεντρωμένα δίκτυα φροντίδας»

Δημοσιεύθηκε 04.03.2026 10:30

Ένα 2ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο (18–19 Απριλίου 2026) στη Λεμεσό, Κύπρος, που διοργανώνεται από το NeMe στο NeMe Arts Centre. Αυτή η πρόσκληση απευθύνεται σε ομιλητές για μια εκπαίδευση χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα COST, με επίκεντρο την πολιτιστική φροντίδα και τη σχέση της με την πολιτική, την οικονομία, τις γραφειοκρατικές αποφάσεις και το περιβάλλον.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολιτικές χρηματοδότησης των τεχνών δεν είναι ίδιες σε όλες τις χώρες, με μεγάλες διαφορές να εμφανίζονται στα επίσημα στοιχεία. Αυτές οι ανισότητες αντικατοπτρίζονται στην παραγωγή, διάδοση και παρουσίαση της τέχνης, αλλά και στην βιωσιμότητα των οργανισμών και των καλλιτεχνών. Το πρόγραμμα θα συζητήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το πολιτιστικό οικοσύστημα και θα τονίσει τον κρίσιμο ρόλο που παίζουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (NGOs) σε αυτό το πλαίσιο.

Αν και η τέχνη αποτελεί μεγάλο επιχειρηματικό χώρο, οι περισσότεροι καλλιτέχνες και οργανισμοί είναι υποχρηματοδοτούμενοι ή παραγκωνισμένοι από κριτικούς και χρηματοδότες. Σύμφωνα με τον Gregory Sholette, οι περιθωριοποιημένοι καλλιτέχνες και οι ΜΚΟ αποτελούν την “σκοτεινή ύλη” του κόσμου της τέχνης, απαραίτητη για την επιβίωση του κυρίαρχου χώρου, αλλά λειτουργούν χωρίς επαρκείς πόρους.

Το σεμινάριο Decentralised Networks of Care έχει ως στόχο να αναδείξει την καλλιτεχνική εργασία μέσα στο πλαίσιο των σχέσεων εξουσίας στον κόσμο της τέχνης και να αναπτύξει ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίζει πόρους για αλλαγές στις επισφαλείς συνθήκες του περιβάλλοντος τέχνης. Μεταξύ άλλων, αυτό περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τις εκμεταλλευτικές δομές μέσα σε θεσμούς, οικονομικά και πολιτικά πλαίσια που επηρεάζουν τους καλλιτέχνες και τις πολιτιστικές οργανώσεις.

Οι 8 επιλεγμένοι ομιλητές πρέπει να:

παρακολουθήσουν ολόκληρο το σεμινάριο (18–19 Απριλίου 2026),

φτάσουν στις 17 Απριλίου και αναχωρήσουν στις 20 Απριλίου,

παρουσιάσουν μια ομιλία διάρκειας 40 λεπτών ,

συμμετάσχουν σε 20 λεπτά ερωτήσεων & απαντήσεων ,

συμβάλουν στη τελική στρογγυλή τράπεζα του προγράμματος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Μαρτίου 2026 στις 10:00 (UTC). Ενημέρωση επιλογής: 23 Μαρτίου 2026. Σημειώνεται ότι μόνο οι επιλεγμένοι ομιλητές θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Περισσότερες πληροφορίες εδώ