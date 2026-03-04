Το μεγαλύτερο έργο του Σαλβαντόρ Νταλί σε δημοπρασία

Δημοσιεύθηκε 04.03.2026 12:27

Το μνημειώδες σκηνικό μπαλέτου του 1939 από τον Salvador Dalí, το μεγαλύτερο ζωγραφικό έργο που δημιούργησε ποτέ, ενδέχεται να φτάσει τα 350.000 δολάρια σε δημοπρασία του οίκου Bonhams στο Παρίσι.

Το μεγαλύτερο έργο που δημιούργησε ποτέ ο Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να πουληθεί σε δημοπρασία στο Παρίσι τον Μάρτιο, με εκτιμώμενη τιμή έως 350.000 δολάρια. Το μνημειώδες αυτό έργο δημιουργήθηκε το 1939 ως σκηνικό για το σουρεαλιστικό μπαλέτο Bacchanale που παρουσιάστηκε στη Metropolitan Opera.

Το σκηνικό αποτελείται από 13 πάνελ και τέσσερις καμβάδες και έχει τεράστιες διαστάσεις περίπου 20 × 30 μέτρα (65 × 100 πόδια). Στο κέντρο του απεικονίζεται το Όρος της Αφροδίτης (Mount of Venus), ένα σύμβολο που συνδέεται με τη σεξουαλικότητα και την επιθυμία, στοιχεία που συχνά εμφανίζονται στη σουρεαλιστική εικονογραφία του Νταλί.

Η παράσταση Bacchanale

Το μπαλέτο ήταν το πρώτο έργο που ο ίδιος ο Νταλί αποκάλεσε «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο», βασισμένο στη δική του καλλιτεχνική θεωρία. Εκτός από το σκηνικό, έγραψε και το λιμπρέτο και σχεδίασε τα κοστούμια. Στην παραγωγή συμμετείχαν επίσης ο χορογράφος Léonide Massine και η η σχεδιάστρια μόδας Coco Chanel, της οποίας ορισμένα κοστούμια δεν έφτασαν ποτέ στη Νέα Υόρκη λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στην Ευρώπη.

Η δημοπρασία

Το έργο θα αποτελέσει το κύριο αντικείμενο της τέταρτης ετήσιας δημοπρασίας Surrealism του οίκου Bonhams στο Παρίσι στις 26 Μαρτίου. Η εκτίμηση κυμαίνεται μεταξύ €200.000 και €300.000 (περίπου $236.000–$350.000).

Η τιμή αυτή είναι σχεδόν διπλάσια από την τελευταία φορά που πουλήθηκε το έργο, το 2018 στη Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, όταν έφτασε τα $162.500.

Η άνοδος του σουρεαλισμού

Η δημοπρασία αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ζήτηση για σουρεαλιστική τέχνη. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, οι πωλήσεις έργων του κινήματος αυξήθηκαν περίπου 65% μεταξύ 2020 και 2024. Το ενδιαφέρον για καλλιτέχνες όπως ο Νταλί, ο Francis Picabia και ο René Magritte παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό.

Η δημοπρασία θα περιλαμβάνει επίσης έργα των Francis Picabia, Man Ray, André Masson και της Βελγίδας ζωγράφου Jane Graverol.

Πέρσι, η δημοπρασία Surrealism του Bonhams στο Παρίσι, που περιλάμβανε 55 έργα, απέφερε συνολικά περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ (1,2 εκατομμύρια δολάρια), με 54% των έργων να πωλούνται. Μέχρι στιγμής, ο οίκος έχει ήδη συγκεντρώσει έργα αξίας περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ (1,8 εκατομμύρια δολάρια) για τη φετινή ανοιξιάτικη δημοπρασία.

Με πληροφορίες από artnet.com