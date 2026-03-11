Τι συνέβη στα εγκαίνια της έκθεση «Sector 2: Λευκωσία» στην Αθήνα

Δημοσιεύθηκε 11.03.2026 11:55

Πραγματοποιήθηκαν, στις 10 Μαρτίου 2026, τα εγκαίνια της έκθεσης «Sector 2: Λευκωσία», η οποία παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026 και φιλοξενείται στο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων, στην Αθήνα, μέχρι τις 24 Μαΐου 2026.

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτισμού της Ελλάδας κ. Ιάσονα Φωτήλα, της Υφυπουργού Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας Δρος Βασιλικής Κασσιανίδου, του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα κ. Σταύρου Αυγουστίδη, του Δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Προύντζου, Πρέσβεων ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα, καθώς και αξιωματούχων της Ελλάδας και της Κύπρου και πλήθους εκλεκτών προσκεκλημένων.





Η έκθεση συνδιοργανώνεται από την Κυπριακή Προεδρία, το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Αποτελεί μια σύγχρονη, βιωματική προσέγγιση της ιστορίας της Πράσινης Γραμμής, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές πτυχές του διαχωρισμού της Λευκωσίας.

Μέσα από ιστορικά τεκμήρια, αρχειακό υλικό, αντικείμενα καθημερινής ζωής, έργα τέχνης και προφορικές μαρτυρίες, σε συνδυασμό με σύγχρονες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και εγκαταστάσεις, προσεγγίζεται το τραυματικό αποτύπωμα της διαίρεσης στον αστικό ιστό και στη συλλογική μνήμη της Λευκωσίας, της τελευταίας διαιρεμένης πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων στον χαιρετισμό του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η Βουλή των Ελλήνων, ως θεσμός που ενσαρκώνει τη δημοκρατική βούληση του ελληνικού λαού, υποδέχεται την έκθεση όχι μόνο ως πολιτιστική πράξη, αλλά ως πράξη ιστορικής συνείδησης και αλληλεγγύης», υπογραμμίζοντας ότι «οι ακατάλυτοι γλωσσικοί και πολιτισμικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου επιβεβαιώνονται σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων για ακόμη μία φορά».

Στον χαιρετισμό της η Υφυπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε στη θεματική της έκθεσης, ο τίτλος της οποίας παραπέμπει στους τομείς ελέγχου που καθόρισε η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στη Λευκωσία, επισημαίνοντας ότι «υπερβαίνει τα στενά όρια της Κύπρου και αγγίζει τον ευρωπαϊκό προβληματισμό γύρω από τη μνήμη, τη διαχείριση του τραύματος και την ανάγκη οικοδόμησης γεφυρών σε εποχές πόλωσης όπως η σημερινή».

Η Δρ Κασσιανίδου ευχαρίστησε την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διαρκή στήριξη και την έμπρακτη αλληλεγγύη τους προς την Κύπρο σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και πρόσθεσε: «Η Κύπρος παραμένει μια ασφαλής, σταθερή και πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή χώρα, προσηλωμένη στη διπλωματία, τη συνεργασία και το διεθνές δίκαιο. Η οικονομία, οι θεσμοί και η κοινωνία μας συνεχίζουν να λειτουργούν απρόσκοπτα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστης γέφυρας ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η στήριξη της Ελλάδας ενισχύει περαιτέρω αυτό το μήνυμα σταθερότητας, συνεργασίας και κοινών ευρωπαϊκών αξιών».

Ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα επεσήμανε ότι η Λευκωσία αναδεικνύεται «όχι μόνο ως γεωγραφικός τόπος αλλά ως ανθρώπινη εμπειρία», υπογραμμίζοντας ότι μέσω του πολιτισμού δημιουργούνται ουσιαστικοί «χώροι κατανόησης». Τόνισε, επίσης, ότι από την Αθήνα απευθύνεται ένα μήνυμα ότι «η ειρήνη δεν είναι δεδομένη, αλλά μια διαρκής επιλογή» και ότι το παρελθόν μπορεί να αποτελέσει «εργαλείο για να φανταστούμε μαζί το μέλλον».

Η έκθεση «Sector 2: Λευκωσία» παρουσιάζεται παράλληλα και στη Λευκωσία, στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, έως τις 17 Ιουνίου 2026, δημιουργώντας μία δράση υψηλού συμβολισμού μεταξύ δύο πόλεων με μακραίωνη ιστορία, δύο πρωτευουσών με κοινές πολιτιστικές ρίζες.

Η παρουσίαση της έκθεσης στην Ελλάδα συνιστά γεγονός ιδιαίτερης σημασίας, καθώς συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ελλαδικού κοινού σχετικά με την ιστορική και κοινωνική διάσταση της Πράσινης Γραμμής, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό ως γέφυρα διαλόγου, ιστορικής συνείδησης και ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Το κοινό μπορεί να ενισχύσει την εμπειρία της επίσκεψής του στην μέσω της αυτόνομης ακουστικής ξενάγησης της εφαρμογής Smartify.





Ημέρες και ώρες λειτουργίας:

Μάρτιος:

Τρίτες – Τετάρτες και Παρασκευές (εκτός 19 και 20 Μαρτίου): 10:00-12:00

Σάββατα (εκτός 21 Μαρτίου): 10:00-14:00

Απρίλιος:

Τρίτες – Τετάρτες και Παρασκευές (εκτός 9 και 10 Απριλίου): 10:00-12:00

Σάββατα (εκτός 11 Απριλίου): 10:00-14:00

Μάιος:

Τρίτες – Τετάρτες και Παρασκευές: 10:00-12:00

Σάββατα: 10:00-14:00.