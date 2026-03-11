«The Rise of the Sun, the Fall of Time» | Ατομική έκθεση της Δανάης Πάτσαλου στην Edit

Δημοσιεύθηκε 11.03.2026 14:33

Η Edit Gallery παρουσιάζει την έκθεση The Rise of the Sun, the Fall of Time, τη δεύτερη ατομική έκθεση της Κύπριας εικαστικού Δανάης Πάτσαλου στη γκαλερί. Η νέα ενότητα έργων διερευνά τη σχέση του χρόνου, της μνήμης και της ανανέωσης μέσα από την παράλληλη εικόνα της ανατολής του ήλιου και της αρχαιολογικής ανακάλυψης.

Μέσα από ζωγραφική και σχέδιο, η έκθεση διερευνά στιγμές αποκάλυψης, κατά τις οποίες ό,τι μέχρι πρότινος παρέμενε αθέατο αρχίζει σταδιακά να γίνεται ορατό. Στις πρώτες ώρες της ημέρας, η ανατολή του ήλιου μεταμορφώνει για λίγο το τοπίο, φέρνοντας στο φως μορφές που λίγο πριν βρίσκονταν βυθισμένες στο σκοτάδι. Παρότι φευγαλέα, η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί μια νέα αρχή, μετατοπίζοντας διακριτικά την αντίληψή μας για τον χώρο και τον χρόνο.

Παράλληλα, η Πάτσαλου αντλεί έμπνευση από τη γλώσσα της αρχαιολογίας. Αντικείμενα και θραύσματα που κάποτε βρίσκονταν θαμμένα στο έδαφος επανέρχονται στο παρόν, όπως και οι μνήμες που αναδύονται από το παρελθόν. Η επανεμφάνισή τους υποδηλώνει ότι ο χρόνος δεν εξελίσσεται γραμμικά αλλά συγκροτείται σε στρώσεις, όπου παρελθόν και παρόν συνυπάρχουν, αποκαλύπτοντας νοήματα που μέχρι πρότινος παρέμεναν αθέατα.

Η έκθεση περιλαμβάνει δύο ενότητες ζωγραφικών έργων μικρής κλίμακας. Η πρώτη αντλεί έμπνευση από την Ara Pacis στη Ρώμη, της οποίας τα περίτεχνα φυτικά ανάγλυφα η καλλιτέχνις επανερμηνεύει μέσα από ρυθμικές και προσεκτικά δομημένες συνθέσεις. Η δεύτερη ενότητα αποτυπώνει την ατμόσφαιρα της ανατολής, όταν το φως εμφανίζεται σταδιακά και αποκαλύπτει τον περιβάλλοντα χώρο. Μαζί, τα έργα συνδέουν την ανακάλυψη του παρελθόντος με την καθημερινή επανεμφάνιση του φωτός, προτείνοντας τόσο την ανασκαφή όσο και την αυγή ως στιγμές αποκάλυψης.

Σχετικά με τη Δανάη Πάτσαλου

Η Δανάη Πάτσαλου (γ. 1999) είναι Κύπρια εικαστικός καλλιτέχνις με έδρα τη Λευκωσία. Το έργο της αναπτύσσεται κυρίως μέσα από το σχέδιο και τη ζωγραφική και διερευνά το τοπίο ως τόπο συνάντησης μνήμης, πολιτισμικής κληρονομιάς και προσωπικής εμπειρίας. Κινούμενα ανάμεσα στην αφαίρεση και την αναπαράσταση, τα έργα της εξετάζουν τη διαρκώς μεταβαλλόμενη σχέση του ανθρώπου με τον τόπο και το περιβάλλον του. Είναι απόφοιτος του Falmouth University (Falmouth School of Art), όπου απέκτησε BA στις Καλές Τέχνες, και κάτοχος MA στη Διοίκηση Τεχνών και Πολιτισμού από το King’s College London. Έχει παρουσιάσει το έργο της σε ομαδικές εκθέσεις και δράσεις στην Κύπρο, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πληροφορίες

«The Rise of the Sun, the Fall of Time»

Εγκαίνια παρουσία της καλλιτέχνιδας: Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 | 16:00 – 19:00

Διάρκεια Έκθεσης: 21 Μαρτίου – 2 Μαΐου 2026

Γκαλερί: The Edit Gallery Αγίας Ζώνης 1, 23 Nicolaou Business Centre, 3026, Λεμεσός, Κύπρος

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Παρασκευή, 15.00 - 19.00 | Σάββατο, 10.00 - 13.00