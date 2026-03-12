Η κυπριακή τέχνη του 20ού αιώνα στο σφυρί της Cypria Auctions

Δημοσιεύθηκε 12.03.2026 15:45

Σημαντικά έργα καλλιτεχνών που έχουν καταγράψει ρεκόρ δημοπρασιών πρωταγωνιστούν στη δημοπρασία της Cypria Auctions, «Δημοπρασία Κυπριακής Τέχνης του 20ού Αιώνα»

Η Cypria Auctions διοργανώνει τη δημοπρασία «Δημοπρασία Κυπριακής Τέχνης του 20ού Αιώνα», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 στις 7:30 μ.μ. στον χώρο της Cypria / Gallery K στη Λευκωσία, συγκεντρώνοντας 149 έργα που αποτυπώνουν την εξέλιξη της κυπριακής καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα στον 20ό αιώνα.

Η επιλογή των έργων αντανακλά το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για την κυπριακή τέχνη και τη σταδιακή ενίσχυση της παρουσίας της σε σημαντικές ιδιωτικές και θεσμικές συλλογές.

Η δημοπρασία πραγματοποιείται κατά την περίοδο της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάδειξη του πλούτου και της πολυμορφίας της κυπριακής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Όπως σημειώνει η Ρίτσα Κυριάκου, Διευθύντρια της Cypria Auctions:

«Η δημοπρασία αυτή συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα έργων της κυπριακής καλλιτεχνικής δημιουργίας του 20ού αιώνα, μέσα από δημιουργούς που διαμόρφωσαν την εικαστική ταυτότητα του τόπου. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού πολιτιστικού διαλόγου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναδεικνύεται η ζωντάνια και η δυναμική της καλλιτεχνικής της κληρονομιάς.»

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες της δημοπρασίας περιλαμβάνονται δημιουργοί των οποίων τα έργα έχουν καταγράψει σημαντικά αποτελέσματα σε διεθνείς δημοπρασίες, υπογραμμίζοντας την ιστορική και συλλεκτική σημασία των έργων που παρουσιάζονται.

Σημαντικό έργο της δημοπρασίας αποτελεί το «The Tired Thespians» (2000) του Ανδρέα Χαραλαμπίδη (γεν. 1939) με εκτίμηση €35.000 – €60.000. Η μνημειακή αυτή σύνθεση παρουσιάζει μια θεατρική σκηνή γεμάτη δραματικότητα, όπου οι μορφές μοιάζουν να παραμένουν στη σκηνή μετά το τέλος μιας παράστασης. Οι έντονες επιφάνειες του μπλε και του κόκκινου λειτουργούν σαν σκηνικός φωτισμός, ενώ η χρήση φύλλου χρυσού προσδίδει στο έργο μια σχεδόν εικονογραφική διάσταση. Στη δημοπρασία περιλαμβάνεται επίσης το έργο «Young Lady with a Bouquet» (1973) του ίδιου καλλιτέχνη με εκτίμηση €8.000 – €15.000.

Πολ Γεωργίου — The Boat (1959) | Εκτίμηση €35,000 – €50,000

Ιδιαίτερη θέση στη δημοπρασία κατέχει το έργο «The Boat» (1959) του Πολ Γεωργίου (1901–1972) με εκτίμηση €35.000 – €50.000. Το μικρό αλλά ιδιαίτερα σημαντικό αυτό έργο παρουσιάζει ένα επιμηκυμένο καράβι ακουμπισμένο στη στεριά κάτω από καθαρό ουρανό. Με τη χαρακτηριστική αρχαϊκή απλότητα της μορφής του, το καράβι λειτουργεί ως συμβολικό μοτίβο στο έργο του καλλιτέχνη, παραπέμποντας στην έννοια της αντοχής, της διαδρομής και της ιστορικής συνέχειας της Κύπρου.

Ένα ακόμη αξιόλογο έργο του Πολ Γεωργίου στη δημοπρασία είναι το «Cypriot Archaic Figurine» (1958) με εκτίμηση €12.000 – €20.000, όπου η μικρή αρχαϊκή μορφή αναδύεται από ένα βαθύ μπλε φόντο, συνδέοντας εικαστικά το παρελθόν με το παρόν.

Μιχαήλ Κάσιαλος — Female Head / The Crucifix (1961) | Εκτίμηση €15,000 – €25,000

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το διπλής όψης γλυπτό «Female Head / The Crucifix» (1961) του Μιχαήλ Κάσιαλου (1885–1974) με εκτίμηση €15.000 – €25.000, στο οποίο από τη μία πλευρά εμφανίζεται ένα γυναικείο κεφάλι και από την άλλη η μορφή του Εσταυρωμένου.

Αδαμάντιος Διαμαντής — Pink Flowers – Still Life (1941) | Εκτίμηση €12,000 – €20,000

Σημαντικό έργο της δημοπρασίας είναι επίσης το «Pink Flowers – Still Life» (1941) του Αδαμάντιου Διαμαντή (1900–1994) με εκτίμηση €12.000 – €20.000. Η ευαίσθητη αυτή νεκρή φύση παρουσιάζει ένα βάζο με ροζ λουλούδια δίπλα σε έναν ανοιχτό φάκελο, δημιουργώντας μια αίσθηση ηρεμίας και ποιητικής σιωπής.

Χριστόφορος Σάββα

Χριστόφορος Σάββα

Άλλες σημαντικές παρουσίες της δημοπρασίας

Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται ακόμη σημαντικά έργα του Χριστόφορου Σάββα (1924–1968), ενός από τους πρωτοπόρους της κυπριακής μοντέρνας τέχνης. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν τα έργα «Ayios Theodoros – My Revolution» (1962) και «Revolution» (1962) με εκτίμηση €35.000 – €70.000, καθώς και το έργο «Freedom Requires Wisdom. Otherwise We Are Doomed. » (1960) με εκτίμηση €7.000 – €12.000.

Παρουσιάζεται επίσης το έργο «Figure Composition» (2007) του Στας Παράσχου (1933–2014) με εκτίμηση €8.000 – €15.000, όπου η μνήμη και ο μύθος συνυπάρχουν μέσα από έντονα χρώματα, μορφές και σχήματα που δημιουργούν μια δυναμική και ιδιαίτερα εκφραστική σύνθεση.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και το έργο «Ceremonial» (1976) του Γιώργου Σκοτεινού (1937–2022) με εκτίμηση €7.500 – €14.000, μια σύνθεση έντονου συμβολισμού όπου αρχέτυπες μορφές οργανώνονται σε έναν δομημένο εικαστικό χώρο. Το βαθύ κόκκινο και καφέ δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε τελετουργία και συλλογική μνήμη.

«Ceremonial» (1976) του Γιώργου Σκοτεινού

Η έκθεση που προηγείται της δημοπρασίας προσφέρει στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να δει από κοντά ένα ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό σύνολο έργων που αποτυπώνουν την πορεία της κυπριακής τέχνης κατά τον 20ό αιώνα.

Έκθεση & Δημοπρασία

Δημοπρασία Κυπριακής Τέχνης του 20ού Αιώνα

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 — 7:30 μ.μ.

Χώρος Δημοπρασίας

CYPRIA / GALLERY K , Εύρου 14 , Στρόβολος, Λευκωσία

Προεπισκόπηση Έργων

2 Μαρτίου – 19 Μαρτίου 2026

Δευτέρα – Σάββατο: 9:00 am – 20:00

Κυριακή: 11:00 – 18:00

Πλήρης κατάλογος και πληροφορίες συμμετοχής στη δημοπρασία:

www.cypriaauctions.com