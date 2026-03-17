The Waves Crashing: Πρώτη ματιά στο επιμελητικό πρότζεκτ του VIMA Art Fair 2026 με τον Στασινόπουλο - Ανοιχτή συζήτηση με Καλλινίκου και Κυριακίδη

Δημοσιεύθηκε 17.03.2026 08:00

Μια συζήτηση με τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες Στέλιο Καλλινίκου και Χρήστο Κυριακίδη την οποία θα συντονίσει ο επιμελητής της φετινής διοργάνωσης Κώστας Στασινόπουλος

Η VIMA Art Fair προσκαλεί το κοινό σε μια συζήτηση καλλιτεχνών αφιερωμένη στο The Waves Crashing, το Επιμελητικό Πρότζεκτ της διοργάνωσης για το 2026, σε επιμέλεια του Έλληνα επιμελητή Κώστα Στασινόπουλου.

Με αφετηρία την έννοια του κύματος, το The Waves Crashing αναπτύσσεται ως μια ομαδική έκθεση και ένα δυναμικό πρόγραμμα ζωντανών δράσεων που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της VIMA Art Fair. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει προβολές ταινιών, performances, συζητήσεις, DJ sets και άλλες ζωντανές εκδηλώσεις που διερευνούν την κίνηση, τον ρυθμό και τις μεταβαλλόμενες ενέργειες που διαμορφώνουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική.

Η συζήτηση αυτή αποτελεί μια πρώτη παρουσίαση της επιμελητικής ιδέας του πρότζεκτ ενόψει της έκθεσης και θα φέρει σε διάλογο τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες Στέλιο Καλλινίκου και Χρήστο Κυριακίδη, ενώ θα ανακοινωθούν και επιπλέον συμμετέχοντες.

Σχετικά με τον επιμελητή

Η συζήτηση θα συντονιστεί από τον Κώστα Στασινόπουλο, Director of Exhibitions & Programmes στο KYKLOS και επιμελητή της έκθεσης και του live programme της VIMA Art Fair 2026.

Ο Στασινόπουλος υπήρξε στο παρελθόν Curator of Live Programmes στη Serpentine στο Λονδίνο, όπου επιμελήθηκε διεπιστημονικά πρότζεκτ που εκτείνονταν στην performance, την κινούμενη εικόνα, τις συζητήσεις και πειραματικές μορφές παρουσίασης. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς όπως το Whitechapel Gallery, το Frieze London, το Sadler’s Wells, το Μουσείο Μπενάκη και η Μπιενάλε της Αθήνας.

VIMA Art Fair 2026

Η VIMA Art Fair 2026 θα πραγματοποιηθεί 14–17 Μαΐου στη Λεμεσό. Η ομάδα της διοργάνωσης συνεχίζει να εργάζεται ενεργά για την επερχόμενη έκδοση της έκθεσης και οι προετοιμασίες προχωρούν κανονικά.

Παράλληλα, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο, παραμένοντας προσεκτικοί απέναντι στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το ταξίδι σας στην Κύπρο ή τη συμμετοχή σας στη διοργάνωση, η ομάδα της VIMA είναι στη διάθεσή σας στο vip@vima.art.

**Η εκδήλωση «The Waves Crashing: A Closer Look – Artist Talk με συντονισμό του Κώστα Στασινόπουλου» θα βιντεοσκοπηθεί και θα φωτογραφηθεί. Το υλικό που θα συλλεχθεί ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς της VIMA Art Fair.Με την παρουσία σας στην εκδήλωση, αναγνωρίζετε ότι θα πραγματοποιηθεί καταγραφή εικόνας και ήχου και συναινείτε στη χρήση του υλικού από τη VIMA Art Fair για τους παραπάνω σκοπούς.

18 Μαρτίου 2026, 19:00 | @WAGMI Garden, Λεμεσός