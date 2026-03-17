Ο Μουνκ και η Ρέγκο: μια κρυφή σχέση επιρροής

Δημοσιεύθηκε 17.03.2026 14:15

Εκείνος είναι ο εμβληματικός σύγχρονος καλλιτέχνης της Σκανδιναβίας· εκείνη η πιο επιδραστική παραστατική ζωγράφος της Ιβηρικής χερσονήσου. Ωστόσο, για δεκαετίες κανείς δεν είχε αντιληφθεί ότι υπήρχε μια γραμμή επιρροής ανάμεσα στον Edvard Munch και την Paula Rego.

Τώρα, η ανακάλυψη ενός πρώιμου πίνακα και μιας επιστολής της Ρέγκο που είχε περάσει απαρατήρητη αποκαλύπτει τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Νορβηγός ζωγράφος στη διαμόρφωση του έργου και της καριέρας της Πορτογαλίδας καλλιτέχνιδας.

Όταν η Ρέγκο πέθανε το 2022, σε ηλικία 87 ετών, δεν ήταν ευρέως γνωστό ότι, 71 χρόνια νωρίτερα, οι πίνακες του Μουνκ Η Κραυγή και Κληρονομιά την είχαν επηρεάσει βαθιά, όταν επισκέφθηκε το 1951 μια έκθεση έργων του στην Tate Gallery στο Λονδίνο.

Σε μια επιστολή που ήρθε πρόσφατα στο φως, η 16χρονη τότε Ρέγκο –που φοιτούσε σε σχολείο στην κομητεία του Κεντ– περιέγραφε στη μητέρα της, Μαρία, ένα σχολικό ταξίδι στην Tate:

«Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν μια έκθεση ενός σύγχρονου Νορβηγού ζωγράφου, του Edvard Munch», έγραφε στα τέλη του 1951.

«Δεν ξέρω αν γνωρίζεις τον αρκετά διάσημο πίνακα Η Κραυγή – είναι δικός του – και ζωγραφίζει σχεδόν τα πάντα σε αυτό το ύφος. Έχει επίσης πολλά χαρακτικά και σχέδια. Αλλά είναι τόσο εντυπωσιακά, τόσο εντυπωσιακά που δεν μπορείς να φανταστείς. Πάνω απ’ όλα ένας πίνακας που λέγεται Κληρονομιά, που δείχνει μια καθιστή γυναίκα να κλαίει με ένα σκελετωμένο παιδί, ζωγραφισμένο πράσινο, στην αγκαλιά της.»

Περίπου έναν χρόνο αργότερα, όταν οικογένειες στην Πορτογαλία υπέφεραν από σοβαρή ξηρασία, η Ρέγκο χρησιμοποίησε μια χρωματική παλέτα που θυμίζει την Κραυγή για να ζωγραφίσει μια έγκυο γυναίκα με ανοιχτό στόμα, που κρατά ένα σκελετωμένο βρέφος και στρέφει το πρόσωπό της προς τον ήλιο.

Η Ρέγκο ξαναβρήκε αυτόν τον μικρό πίνακα (65 × 22 εκ.), με τίτλο Drought (Ξηρασία), το 2015, όταν τακτοποιούσε το οικογενειακό της σπίτι στην Πορτογαλία μαζί με τον γιο της, Nick Willing.

Το έργο τοποθετήθηκε σε έναν φάκελο και παρέμεινε αποθηκευμένο στο στούντιό της στο Λονδίνο μέχρι μετά τον θάνατό της. Τον περασμένο Οκτώβριο ανακαλύφθηκε από τον Willing και τον υπεύθυνο της διαχείρισης του αρχείου της και δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ δημόσια.

«Το άγχος» του Munch(περ. 1894). Φωτογραφία: Munchmuseet/Ove Kvavik/Edvard Munch

Ο Willing το έδειξε στην Kari J. Brandtzæg, ιστορικό τέχνης στο Μουσείο Munch στη Νορβηγία, η οποία διέκρινε αμέσως τη σύνδεση με έργα του Μουνκ όπως Η Κραυγή και Άγχος.

«Ήταν ολοφάνερο στη χρήση του κόκκινου και του κίτρινου, αλλά και στον τρόπο ζωγραφικής, πολύ τραχύ, όπως έκανε ο Μουνκ τη δεκαετία του 1890», είπε.

Ο πίνακας θα αποτελέσει ένα από τα κεντρικά έργα της έκθεσης Dance Among Thorns, της πρώτης μεγάλης μουσειακής έκθεσης στη Σκανδιναβία αφιερωμένη στη Ρέγκο, που ανοίγει στο Μουσείο Munch στο Όσλο στις 24 Απριλίου.

Όταν η Brandtzæg ανέλαβε την επιμέλεια της έκθεσης πριν από 18 μήνες, δεν γνώριζε ότι η Ρέγκο είχε έρθει σε επαφή με το έργο του Μουνκ στα νεανικά της χρόνια.

Ωστόσο, καθώς επέλεγε έργα, εντυπωσιάστηκε από τις ομοιότητες ανάμεσα: στο έργο της Ρέγκο The Dance (1988) και το The Dance of Life (1925) του Μουνκ και στο Time – Past and Present (1990) και το History (1914) του Μουνκ.

Το έργο «Ο Χορός» (1988) της Paula Rego, αριστερά, και «Ο Χορός της Ζωής» (1925) του Edvard Munch. Φωτογραφία: © The Estate of Paula Rego, Tate Images/Edvard Munch

«Υπάρχει ένας διάλογος με τα έργα του Μουνκ. Είναι σαν η Ρέγκο να έχει μια σιωπηλή συνομιλία με τον οπτικό του κόσμο», είπε.

Ο Willing επιβεβαίωσε ότι η μητέρα του θαύμαζε τον Μουνκ, όμως δεν υπήρχαν στοιχεία ότι είχε ταξιδέψει στη Νορβηγία για να δει έργα του.

Η Brandtzæg είχε σχεδόν εγκαταλείψει την έρευνα όταν η ανακάλυψη του πίνακα Drought την έπεισε ότι είχε δίκιο.

«Ήταν σαν να δουλεύω ως ντετέκτιβ. Είχα πεταλούδες στο στομάχι», είπε.

Στρέφοντας την έρευνά της στη δεκαετία του 1950, άρχισε να εξετάζει τα πρώτα έργα της Ρέγκο. «Ήταν ένας από τους πρώτους της πίνακες και η σύνδεση με τον Μουνκ ήταν ξεκάθαρη.»

Ο Willing και η αρχειονόμος Eloisa Rodriguez τη βοήθησαν να ψάξει την αλληλογραφία της Ρέγκο. Λίγες εβδομάδες αργότερα βρέθηκε η επιστολή του 1951.

«Ήταν σαν να κέρδισα το λαχείο. Ήταν συγκλονιστικό», είπε η Brandtzæg.

Επίσης εντοπίστηκε μια συνέντευξη που είχε δώσει η Ρέγκο το 2004 στη Βρετανική Βιβλιοθήκη, όπου θυμόταν ότι είχε δει «μια μεγάλη έκθεση» του Μουνκ στο Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του 1950.

Το 1952, στο Petit Palais, είχε δει σχεδόν την ίδια περιοδεύουσα έκθεση με τους γονείς της. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική ήταν για εκείνη η σχέση της με το έργο του.

Η ίδια η Ρέγκο είχε πει ότι τα έργα του Μουνκ ήταν «εκπληκτικά» και «πολύ συναισθηματικά»:

«Αγαπούσα τη ζωή που είχαν μέσα τους και όλα αυτά που συνέβαιναν εκεί, ήταν αυτό που προσπαθούσα να κάνω κι εγώ.»

Η Brandtzæg πιστεύει ότι ο Μουνκ έγινε για τη Ρέγκο ένα είδος καλλιτεχνικού προτύπου:

«Έγινε ένας φίλος μέσα στην τέχνη, από τον οποίο μπορούσε να αντλεί ιδέες. Κάτι βαθιά μέσα της συντονιζόταν με το έργο του. Και για τους δύο, η τέχνη ήταν ένας τρόπος να βρουν και να εκφράσουν τον εαυτό τους.»

Με πληροφορίες από TheGuardian.com