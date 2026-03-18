Αποκαλύφθηκε η πραγματική ταυτότητα του Banksy; Νέοι ισχυρισμοί για το ποιος είναι

Δημοσιεύθηκε 18.03.2026 11:50

Μια νέα έκθεση ισχυρίζεται ότι αποκάλυψε τελικά την πραγματική ταυτότητα του Banksy.

Το μυστικό πίσω από την ανωνυμία του πιο διάσημου καλλιτέχνη του δρόμου στον κόσμο αποτελεί πηγή εικασιών εδώ και δεκαετίες. Τώρα, μια νέα έκθεση ισχυρίζεται ότι αποκαλύπτει επιτέλους την ταυτότητα του Banksy.

Μια εμπεριστατωμένη έρευνα από δημοσιογράφους του Reuters ισχυρίζεται ότι αποκάλυψε τον διάσημο καλλιτέχνη γκράφιτι με έδρα το Μπρίστολ και ακτιβιστή με μεγάλη επιρροή.

Τα "αδιαμφισβήτητα" στοιχεία της έκθεσης βασίζονται σε ένα ταξίδι που έκανε ο καλλιτέχνης στην Ουκρανία το 2022, σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από πρώην συνεργάτες του και σε ένα χειρόγραφο σημείωμα ομολογίας από μια σύλληψή του στη Νέα Υόρκη το 2000.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Banksy είναι στην πραγματικότητα ο Robin Gunningham, 51 ετών, από το Μπρίστολ - αν και η έρευνα αναφέρει ότι άλλαξε το όνομά του στο πιο κοινό όνομα David Jones πριν από μερικά χρόνια, προκειμένου να αποφύγει την ταυτοποίηση. Ωστόσο, οι δικηγόροι του καλλιτέχνη επιμένουν ότι η ταυτότητα του Banksy παραμένει μυστική.

Σε απάντηση στο δημοσίευμα του Reuters, ο δικηγόρος του Banksy, Mark Stephens, έγραψε ότι ο πελάτης του "δεν αποδέχεται ότι πολλές από τις λεπτομέρειες που περιέχονται στην [έρευνα] είναι σωστές".

Ο Stephens δήλωσε επίσης ότι η ιστορία "θα παραβίαζε την ιδιωτική ζωή του καλλιτέχνη, θα παρενέβαινε στην τέχνη του και θα τον έθετε σε κίνδυνο", καθώς "το να εργάζεται ανώνυμα ή με ψευδώνυμο εξυπηρετεί ζωτικά κοινωνικά συμφέροντα".

Και πρόσθεσε: "Προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης, επιτρέποντας στους δημιουργούς να λένε την αλήθεια στην εξουσία χωρίς να φοβούνται αντίποινα, λογοκρισία ή διώξεις".

Το Reuters κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "το κοινό έχει βαθύ ενδιαφέρον να κατανοήσει την ταυτότητα και τη σταδιοδρομία μιας προσωπικότητας με τη βαθιά και διαρκή επιρροή του στον πολιτισμό, τη βιομηχανία της τέχνης και τον διεθνή πολιτικό διάλογο".

ο περιστέρι της ειρήνης του Banksy AP Photo

Ο Banksy έχει δημιουργήσει έργα σε αμέτρητες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας και της Δυτικής Όχθης, δείχνοντας την προφανή συμπάθειά του με τον παλαιστινιακό αγώνα.

Ένα πρόσφατο έργο που ψεκάστηκε στο πλάι του Βασιλικού Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου έδειχνε έναν δικαστή να χτυπά έναν διαδηλωτή με ένα σφυρί, το οποίο κάποιοι ερμήνευσαν ως ένδειξη συμπάθειας προς τους φιλοπαλαιστινιακούς ακτιβιστές που συνελήφθησαν για υποστήριξη της Palestine Action - μιας απαγορευμένης ομάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Banksy επέλεξε πάντα να κρατήσει την ταυτότητά του/της/τους άγνωστη, ένας τρόπος να συνεχίσει να εργάζεται χωρίς τους περιορισμούς της φήμης. Πρόκειται για μια ανωνυμία που χρησίμευσε επίσης ως μέσο προστασίας από τις αστυνομικές διώξεις.

Ένας Παλαιστίνιος εργάτης αναπαύεται κάτω από μια τοιχογραφία του Banksy σε ένα βενζινάδικο στην πόλη Βηθλεέμ της Δυτικής Όχθης - 2022 AP Photo

Έχουν γίνει πολλές εικασίες όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να είναι ο διαβόητος καλλιτέχνης του δρόμου. Οι θεωρίες είναι πολλές. Πολλοί πίστευαν ότι ο Banksy θα μπορούσε να είναι ο Robert del Naja, ο ιδρυτής των Massive Attack, ο οποίος είναι επίσης καλλιτέχνης γκράφιτι.

Άλλοι θεωρούσαν ότι ο Banksy θα μπορούσε να είναι ο Jamie Hewlett, ο συνιδρυτής του συγκροτήματος Gorillaz- ο Neil Buchanan, ο οικοδεσπότης πολλών παιδικών καλλιτεχνικών εκπομπών στη βρετανική τηλεόραση, ο οποίος κατά τη διάρκεια της πανδημίας αναγκάστηκε να εκδώσει δήλωση με την οποία αρνιόταν την εμπλοκή του με την περσόνα του Banksy- και η πιθανότητα να πρόκειται για μια κολεκτίβα καλλιτεχνών σε αντίθεση με ένα μονομελές συγκρότημα.

Τοιχογραφία του Banksy Brexit με έναν άνδρα που σκαλίζει τη σημαία της ΕΕ στο Ντόβερ της Αγγλίας AP Photo

Πρόσφατες εικασίες περιλάμβαναν ότι ο Banksy θα μπορούσε να είναι μια κολεκτίβα με επικεφαλής μια γυναίκα, ενώ πριν από τρία χρόνια, μια χαμένη συνέντευξη του BBC με τον Banksy ήρθε ξανά στην επιφάνεια, επιβεβαιώνοντας φαινομενικά ότι το όνομα του Banksy ήταν στην πραγματικότητα Robert "Robbie" Banks.

Ενώ το Reuters έχει δίκιο όταν λέει ότι το κοινό έχει "βαθύ ενδιαφέρον" για την ταυτότητα του καλλιτέχνη, μέρος της γοητείας έγκειται στο αίνιγμα. Μόλις το λύσετε, τσαλακώνετε άθελά σας τη βασανιστική ασάφεια του καλλιτέχνη και την αίσθηση του/της/της απρόβλεπτου, καθώς και θέτετε σε κίνδυνο την ελευθερία κίνησης και έκφρασής του.

Ο Banksy θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε, και ίσως αυτό να είναι το νόημα. Οι συνεχείς εικασίες για το ποιος κρύβεται πίσω από το έργο τέχνης είναι για το καλύτερο.

ΠΗΓΗ: gr.euronews.com