EndoMarch Cyprus 2026:Όταν η τέχνη αποκαλύπτει το ορατό και το αόρατο πρόσωπο της ενδομητρίωσης

Δημοσιεύθηκε 19.03.2026 10:30

Το Stelios Philanthropic Foundation φιλοξένησε την Παρασκευή, 13 Μαρτίου τη βιωματική έκθεση φωτογραφίας «Πίσω από το Χαμόγελό της: Δύο Πρόσωπα, Μία Αλήθεια»

Η έκθεση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Εκστρατείας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την ενδομητρίωση EndoMarch Cyprus 2026, η οποία φέτος στέλνει το μήνυμα «Μάθε την αλήθεια της. Άκουσε την ιστορία της», τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και υλοποιείται με Στρατηγικό Συνεργάτη το Nurofen.

H βιωματική έκθεση φωτογραφίας «Πίσω από το Χαμόγελό της: Δύο Πρόσωπα, Μία Αλήθεια» είναι μια συγκινητική καλλιτεχνική εμπειρία που φωτίζει τις αθέατες πτυχές της ενδομητρίωσης και φανερώνει τα δύο πρόσωπα μιας πάθησης που συχνά παραμένει αόρατη.

Μέσα από φωτογραφικά πορτρέτα και αφηγηματικές ερμηνείες, η έκθεση αποτυπώνει την πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες γυναίκες, αναδεικνύοντας τον πόνο, την αβεβαιότητα αλλά και τη δύναμη που κρύβεται πίσω από ένα χαμόγελο.

Κεντρικά πρόσωπα της εκστρατείας είναι οκτώ καταξιωμένες ηθοποιοί, οι Μαρίνα Βρόντη, Μαρίνα Μακρή, Μαρίνα Μανδρή, Νίκη Δραγούμη, Αντωνία Χαραλάμπους, Ελένη Σιδερά, Μαργαρίτα Ζαχαρίου και Πολυξένη Σάββα, οι οποίες αποκαλύπτουν, με το δικό τους εκφραστικό τρόπο, τις ιστορίες γυναικών που ζουν με ενδομητρίωση.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο Πρόεδρος της Εκστρατείας EndoMarch Cyprus, γυναικολόγος Δρ Αντρέας Σταυρούλης, ανέφερε ότι η εκστρατεία EndoMarch έρχεται να φωτίσει μια πραγματικότητα που για πολλές γυναίκες παραμένει αόρατη, μετατρέποντας τη σιωπή σε φωνή και τον πόνο σε δύναμη.

Όπως σημείωσε, είναι σημαντικό να αναδεικνύονται τα πραγματικά δεδομένα γύρω από την πάθηση, καθώς σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές έρευνες η ενδομητρίωση επηρεάζει από 400 εκατομμύρια έως ενάμιση δισεκατομμύριο γυναίκες παγκοσμίως. Υπολογίζεται επίσης ότι έως και το 50% των γυναικών που πάσχουν από ενδομητρίωση αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας, ενώ σε πολλές χώρες αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή γυναικολογική πάθηση.

Σε μήνυμά της, η Πρόεδρος της Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι η εκστρατεία EndoMarch Cyprus φέρνει στο φως αληθινές μαρτυρίες και αναδεικνύει το ορατό και το αόρατο πρόσωπο της ενδομητρίωσης. Πίσω από κάθε ιστορία, τόνισε, υπάρχει μια γυναίκα που ζητά κατανόηση και αξίζει να ακουστεί. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η πολιτεία οφείλει να ενημερώνει και να στέκεται δίπλα στις γυναίκες που ζουν με αυτή την πάθηση.

Ο Executive Manager του Ομίλου MSJ, κ. Μιχάλης Ιακωβίδης, σημείωσε ότι το Nurofen συμμετέχει ως Στρατηγικός Συνεργάτης της εκστρατείας EndoMarch Cyprus 2026, στηρίζοντας μια προσπάθεια που αναδεικνύει μια πάθηση η οποία συχνά παραμένει αόρατη. Στόχος της πρωτοβουλίας, ανέφερε, είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης, ώστε περισσότερες γυναίκες να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα της ενδομητρίωσης και να αναζητούν έγκαιρα την κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας ενημέρωσης για την ενδομητρίωση και για ενδέκατη συνεχή χρονιά ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός EndoMarch Cyprus συμμετέχει ενεργά στο παγκόσμιο κίνημα Worldwide EndoMarch, μαζί με περισσότερες από 75 χώρες, προωθώντας δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πάθηση.

Η βιωματική έκθεση φωτογραφίας «Πίσω από το Χαμόγελό της: Δύο Πρόσωπα, Μία Αλήθεια» θα παρουσιαστεί επίσης στο Ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό, στις 20 Μαρτίου.

Καλλιτεχνική διεύθυνση και φωτογραφία: Χάρης Κυπριανού | Βίντεο: WeFilm

