«Δημιουργοί του αύριο» | Στις 29 Μαρτίου εγκαινιάζεται η ετήσια έκθεση παιδικής τέχνης της σχολής Αιγαία

Δημοσιεύθηκε 19.03.2026 15:11

Η Σχολή Αιγαία προσκαλεί το κοινό στην ετήσια έκθεση παιδικής τέχνης «Δημιουργοί του αύριο» για να γιορτάσουμε τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την ελεύθερη έκφραση των παιδιών-δημιουργών. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 στις 17.00.

Η Σχολή Αιγαία καλεί το κοινό περιπλανηθεί ανάμεσα σε ζωγραφικά έργα, γλυπτά, κεραμικές δημιουργίες, φωτογραφίες, χαρακτήρες, αντικείμενα και εικαστικές ιστορίες που γεννήθηκαν μέσα από τη δημιουργική διαδικασία των παιδιών. Οι νεαρές/οί καλλιτέχνες της Σχολής Αιγαία παρουσιάζουν τον δικό τους τρόπο να παρατηρούν και να ερμηνεύουν τον κόσμο γύρω τους. Με αυθορμητισμό, ευαισθησία και φαντασία μας θυμίζουν ότι η δημιουργικότητα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο σκέψης και έκφρασης, ιδιαίτερα σημαντικό για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης εποχής.

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους, οι ομάδες των παιδιών συμμετείχαν σε εξειδικευμένα εργαστήρια που εναλλάσσονταν κυκλικά, γνωρίζοντας διαφορετικούς κλάδους των Καλών Τεχνών, του Design και των Media. Μέσα από αυτή τη διαδικασία είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν με υλικά, τεχνικές και ιδέες, αναπτύσσοντας μια πολυδιάστατη εικαστική αντίληψη, η οποία αντανακλάται και στην έκθεση όπου συμμετέχουν όλα τα παιδιά.

Η Σχολή Αιγαία επιδιώκει να καλλιεργεί και να ενισχύει την εκτίμηση για τις εικαστικές τέχνες ως βασικό στοιχείο πολιτισμού. Μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες, τα παιδιά ενθαρρύνονται να παρατηρούν τον κόσμο με περιέργεια, να εκφράζουν τον εσωτερικό τους κόσμο, να καταγράφουν εμπειρίες και αναμνήσεις, να αναπτύσσουν κριτική σκέψη και να αναζητούν δημιουργικές λύσεις.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιούνται ξεναγήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί με τα τμήματα τους, καθώς και γονείς μαζί με τα παιδιά τους. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας των εκθεμάτων δίνει την ευκαιρία σε παιδιά διαφορετικών ηλικιών να ανακαλύψουν θεματολογίες, ιδέες και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, προσφέροντας τους μια ξεχωριστή διαδραστική και εμπνευσμένη εμπειρία.

Πληροφορίες

Εγκαίνια: Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, 17.00

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Σάββατο [ώρες λειτουργίας της σχολής].

Διάρκεια: 29 Μαρτίου – 30 Απριλίου 2026

Ραντεβού για ομάδες στο 22445757