«Κοινά Κατάγματα»: Έκθεση της Miriam McConnon στο Δουβλίνο για την Κύπρο και την Ιρλανδία

Δημοσιεύθηκε 20.03.2026 10:17

Με αφορμή την κυπριακή προεδρία της ΕΕ, η Ιρλανδή καλλιτέχνιδα Miriam McConnon, με έδρα την Κύπρο, θα παρουσιάσει την ατομική έκθεση «Κοινά κατάγματα» στο Europa Gallery, Δουβλίνο, ένα έργο για το Γραφείο Πολιτιστικού Συνδέσμου της ΕΕ, σε επιμέλεια του Olivier Cornet.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο εξετάζει την κοινή ιστορία της αποικιοκρατίας μεταξύ Ιρλανδίας και Κύπρου, τις συνέπειές της και τον αντίκτυπο που είχε στην κοινωνική και πολιτική εξέλιξη και των δύο εθνών μετά την ανεξαρτησία.

Αντικείμενα όπως ένα νυφικό, ένα στρατιωτικό σακάκι και αρχαία κεραμικά σκεύη αφηγούνται την κοινή ανάδειξη της θρησκείας, της εκπαίδευσης και της σύγκρουσης στην μετα-αποικιακή εποχή και των δύο εθνών.

Τα κεραμικά αγγεία παρουσιάζονται ως θραύσματα αρχαιολογικών αντικειμένων με επιγραφές από επιστολές όσων συμμετείχαν στον αγώνα για ανεξαρτησία και στα δύο έθνη, συνδέοντας τον εγχώριο με τον ένοπλο αγώνα.

Η καλλιτέχνιδα αναφέρεται επίσης στη μαζική μετανάστευση που έπληξε και τα δύο έθνη κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα τους για ανεξαρτησία. Τα ρούχα στα έργα τέχνης της είναι διακοσμημένα με τα σχέδια από τα προσωπικά αντικείμενα που ανήκουν σε πρόσφυγες που έχουν εκτοπιστεί λόγω πολέμου. Η ιστορία του εκτοπισμού στην Ιρλανδία και την Κύπρο αντηχεί στην τρέχουσα πραγματικότητα άλλων εθνών σήμερα.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια, η Μίριαμ παίρνει συνεντεύξεις από εκτοπισμένες οικογένειες, παρουσιάζοντας τις ιστορίες τους χρησιμοποιώντας προσωπικά αντικείμενα που ταξίδεψαν μαζί τους στο ταξίδι τους προς την ασφάλεια. Το μοτίβο αυτών των αντικειμένων είναι αυτό που κρυπτογραφεί την ατομική συνέπεια της σύγκρουσης. Σε αυτή την έκθεση «Κοινά Ραγίσματα», κρατά έναν καθρέφτη προς την Κύπρο και την Ιρλανδία, έθνη που είναι οι θεματοφύλακες των άκρων των συνόρων της ΕΕ, για να δει την αντανάκλαση του παρελθόντος αγώνα της χώρας τους να επιβιώσει από τη σύγκρουση στη ζωή του σημερινού μετανάστη.

Η Μίριαμ ΜακΚόνον έχει έργα τόσο στις κρατικές συλλογές της Ιρλανδίας όσο και της Κύπρου. Έχει εκπροσωπήσει και τις δύο χώρες σε διεθνείς Μπιενάλε στο Πεκίνο, το Λονδίνο, την Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία. Τα έργα της βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές σε όλο τον κόσμο.

Τα εγκαίνια της έκθεσης «Κοινά Ραγίσματα» θα πραγματοποιηθούν από τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιρλανδία, Λούη Τηλεμάχου, στις 6 μ.μ. τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στο Europa Gallery, Chatham Street, στο Δουβλίνο. Στα εγκαίνια, η Σοφία Παπαγεωργίου θα διαβάσει ένα ποίημα του Κύπριου ποιητή Κυριάκου Καρνέρα. Η έκθεση θα συνεχιστεί μέχρι τις 10 Μαΐου 2026.

Σημειώνεται πως εργαστήριο τέχνης και φιλοσοφίας με τίτλο «Ενδιαφέροντας για τα Κοινά Κατάγματα» θα συντονίσει η εκπαιδευτικός Τζένη Παπασωτηρίου στις 28 Μαρτίου και 18 Απριλίου από τις 14:30 έως τις 17:30.